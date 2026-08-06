నల్లకాగితాలు నిమిషాల్లో రూ.500 నోట్లుగా! - ఖమ్మంలో ఫేక్మనీ స్కామ్ వెలుగులోకి
నిజమేనని భ్రమపడి రూ. 13 లక్షలు పోగొట్టుకున్న ఓ వ్యాపారి - న్యాయం కోసం పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితుడు - మోసగాడిపై గతంలోనూ పలు కేసులు ఉన్నట్లు గుర్తింపు
Published : August 6, 2026 at 11:05 PM IST
Black notes Fraud in Khammam District : డబ్బంటే ఎవ్వరికైనా ఆశే. దాని కోసమే కదా మనిషి తన, మన భేదం మరిచి ప్రవర్తిస్తున్నాడు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలని అడ్డదారులు తొక్కుతున్నాడు. అత్యాశకు పోయి అసలుకే ఎసరు తెచ్చుకుంటున్నాడు. సులభంగా డబ్బు వస్తుందని చెబితే చాలు ముందు వెనకా ఆలోచించకుండా కేటుగాళ్ల వలలో పడుతున్నారు. అలా ఈజీమనీ కోసం ఆశపడ్డ ఓ వ్యాపారి ఉన్న డబ్బును కూడా పోగొట్టుకుని ఇప్పుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నాడు. నాకు న్యాయం చేయండి అంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆ మోసగాడి ఆటకట్టించి కటకటాల్లోకి నెట్టారు.
కేటుగాడి వివరాలివే! : నల్లకాగితాల రూపంలో ఉన్న నకిలీ నగదు పోలీసులు చూపించారు. వాటిని ఆ ద్రావణంలో ముంచి తీస్తే అసలైన కాగితాలుగా మారుతున్నాయి. దీనిని పోలీసులు ప్రత్యక్షంగా చేసి చూపించారు. దీన్నే మంత్రదండంగా ఉపయోగించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నాడు ఓ కేటుగాడు. అతనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం చేబ్రోలుకు చెందిన ప్రేమ్చంద్. చదువుసంధ్యల మాట తెలియదు గానీ మోసం చేయడంలో మాత్రం ఆరితేరాడు. నల్లకాగితాలతో డబ్బు తయారు చేస్తానంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తాడు. అతని మాటలు కాస్త నమ్మినా ఇక అంతే సంగతులు. అలా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేటలో ఓ వ్యాపారిని బురిడీ కొట్టించాడు. తనకు రూ. 15 లక్షలు ఇస్తే కోటి రూపాయలు చేస్తానంటూ నమ్మించాడు . అతన్ని గుడ్డిగా నమ్మిన వ్యాపారి రూ. 13 లక్షలు అప్పగించాడు. కోట్ల కట్టలు వస్తాయని ఆశ పడ్డ అతనికి నల్లకాగితాలు కట్టల రూపంలో దక్కాయి.
"నిందితుడు ఇతరుల్ని నమ్మించేందుకు మొదట వాళ్లతో స్నేహం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత తన దగ్గర బ్లాక్ నోట్లు ఉన్నాయని చెప్పి, వాటిని ఈ ద్రావణంలో ముంచితే 500 నోట్లు అవుతాయని అవి మీరు బయట అమ్ముకోండి అంటూ వారిని నమ్మిస్తాడు. ఈ విధంగా అతడిని నమ్మి ఓ వ్యాపారి సుమారు రూ.13 లక్షలు ఇచ్చాడు. అయోడిన్ అలాగే ఫొటో ఫ్రేమ్లు శుభ్రం చేసేందుకు వాడే ద్రవాన్ని వాడాడు. చివరకు అతడి చేతిలో మోసపోయాడు. ఇతనిపై గతంలో కూడా పలు కేసులు ఉన్నాయి" - సతీశ్ కుమార్, డీఎస్పీ పాల్వంచ
నిందితుడిపై గతంలోనూ కేసులు : ప్రేమ్చంద్పై గతంలోనూ హైదరాబాద్ బాచుపల్లి పరిధిలో ఇదే తరహా చీటింగ్ కేసు నమోదైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పలు చోట్ల వాహనాలను సైతం చోరీ చేసి జైలులో శిక్ష కూడా అనుభవించాడు. అయినా బుద్ధి మార్చుకోకుండా మళ్లీ మోసాలకు తెరలేపి చివరకు జైల్లో ఊచలు లెక్కిస్తున్నాడు. నిందితుడి నుంచి 500 నోట్ల పరిమాణంలో కట్ చేసిన నల్లకాగితాల కట్టలు, రెండు రసాయన ద్రావణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్లోనూ ఇద్దరు విదేశీయులు ఇదే తరహా మోసానికి పాల్పడి జైలుపాలయ్యారు. అయినా ప్రజలు అప్రమత్తంగా లేకుండా ఇలాంటి మోసాల బారిన పడటం ఆందోళనకరంగా మారింది. మోసపోయే వారు ఉంటే మోసాలు చేసేవారు పుట్టుకొస్తూనే ఉంటారనడానికి ఇదే నిదర్శనం.
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