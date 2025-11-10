ETV Bharat / state

'మొంథా తుపానుతో భారీ వర్షాలంటూ భయపెట్టిన మెసేజ్‌లు'

ఆదివారం వేకువజామున ప్రజల ఫోన్లకు హెచ్చరికలు - స్పష్టతనీయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ

Messages Threatening Heavy Rain With Cyclone Montha
Messages Threatening Heavy Rain With Cyclone Montha (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Messages Threatening Heavy Rain With Cyclone Montha: రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లోని ప్రజల మొబైల్‌ ఫోన్లకు ఆదివారం తెల్లవారుజామున వచ్చిన హెచ్చరిక సందేశాలు కలకలం రేపాయి. ఇప్పటికే తుపాన్‌ తీరం దాటి ఇన్ని రోజులు అవుతుంటే మొంథా ప్రభావంతో ఇప్పుడు వర్షాలు ఏంటని కొంతమంది విస్తుపోయారు. సహజంగా వేకువజామున, అర్ధరాత్రి సమయాల్లో ఇలాంటి సందేశాలు వస్తే ఆ మెసేజ్​లు చాలా తక్కువ మందే చూస్తారు. ఆయా ప్రాంతాల్లోని బంధువులు, స్నేహితుల్ని నిద్ర లేపి మరీ అప్రమత్తం చేస్తుంటారు.

హెచ్చరిక సందేశాలు ఇలా:

  • ‘కృష్ణానదికి వరద పెరుగుతోంది. ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద నిన్న సాయంత్రం మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం ఉంది. నది ప్రయాణాలు, ఈతకు వెళ్లొద్దు. లంక గ్రామ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.’ - ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం
Warning messages received on phones
ఫోన్లకు వచ్చిన హెచ్చరిక సందేశాలు (Eenadu)
  • 'మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఈరోజు మీ ప్రాంతంలో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. అప్రమత్తంగా ఉండండి. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి’’ - ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం

నిన్న (ఆదివారం) తెల్లవారుజామున కూడా కొందరు ఇదే చేశారు. ఆదివారం వచ్చిన సందేశాలు ఎలా, ఎందుకు వచ్చాయో ఎవ్వరికీ తెలియదు. విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వీటిని నివృత్తి చేసేందుకు ప్రయత్నించలేదు. మొబైల్‌ సందేశాల విషయాన్ని సంస్థ ఎండీ, ఆర్టీజీఎస్‌ సీఈవో ప్రఖర్‌జైన్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై ఆయన కూడా స్పందించ లేదు. చివరికి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మేరకు ఆరా తీయగా మొబైల్‌ కంపెనీ నెట్‌వర్క్‌ సమస్య కారణమని తేలడంతో తుపాన్​ సందేశాలతో ఆందోళన చెందిన వారంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

సిబ్బంది మధ్య సమన్వయ లోపం: వర్షాలు, వరదలు, పిడుగులు మొదలైన సమాచారాన్ని, హెచ్చరికల్ని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థే ప్రజలకు చేరవేస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్స్‌ ఇస్తూనే అందరినీ అప్రమత్తం చేస్తుంది. ప్లానింగ్‌ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలోని విభాగం వర్షాలు, వర్షపాత శాతం తదితర సమాచారం వాటికి సంబంధించిన వివరాలను నమోదు చేస్తుంది. అయితే కొంతకాలంగా ఆర్టీజీఎస్‌లోని ‘అవేర్‌’ విభాగం కీలకంగా మారడంతో, విపత్తుల్ని అక్కడి నుంచే పర్యవేక్షిస్తున్నారు. విపత్తుల నిర్వహణ, ఆర్టీజీఎస్‌ శాఖల అధికారి ఒకరే అయినా సిబ్బంది మధ్య సమన్వయ లోపం కన్పిస్తోంది.

అయితే జిల్లాలో ఒక్కోచోట ఒక్కోలా భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఎండ కాస్తుందో, ఏ సమయంలో వర్షం పడుతుందో చెప్పడం కొన్నిసార్లు అయితే కష్టమే అని చెప్పవచు. వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం వివరాలు మొత్తం జిల్లాకి వెల్లడవుతాయి. ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రాంతంలో వాతావరణం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఎలా? అందుకు వాతావరణశాఖకు చెందిన కొన్ని వెబ్‌సైట్లు ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా మీ ప్రాంతంలో తుపాన్లు ప్రభావం ఏమైనా ఉందా? వర్షం పడుతుందా? లేదా అని అంచనా వేయొచ్చు.

ప్రధాన వెబ్‌సైట్‌లో: ఐఎండీకి చెందిన ఈ https://mausam.imd.gov.in/ వెబ్‌సైట్‌లోని హెచ్చరికలు (వార్నింగ్స్‌), నౌకాస్ట్‌లోకి వెళ్లి సబ్‌ డివిజన్, జిల్లాల వారీగా సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. పిడుగులు, వర్షాలు, ఈదురుగాలులు మొదలైన హెచ్చరికలుంటే అక్కడ కనిపిస్తాయి. పచ్చ (గ్రీన్​) అయితే సాధారణం అని, పసుపు (ఎల్లో) రంగు ఉంటే అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఆరెంజ్‌ అయితే భారీ వర్షాలు, వరద ముప్పు ఉందని, 'రెడ్'​ అయితే చర్యలు తీసుకోవాలని అర్థం వస్తుంది.

మీకు ఇది తెలుసా - వాన చినుకుకో లెక్కుందటా మరి!

ఈసారే అక్టోబరులో అత్యధిక వర్షపాతం - 2001 తర్వాత ఈ స్థాయిలో వానలు కురవడం ఇదే తొలిసారి!

