నకిలీ మద్యం కేసులో ఏడుగురికి కస్టడీ - జోగి రమేష్​కు ప్రత్యేక వసతులు

నకిలీ మద్యం కేసులో ఏడుగురికి ఈ నెల 7 నుంచి 11 వరకు కస్టడీకి ఇచ్చిన విజయవాడ కోర్టు - నకిలీ మద్యం కేసులో ప్రస్తుతం పలు జైళ్లలో ఉన్న నిందితులు

fake liquor case
fake liquor case (Image Source: Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 9:40 PM IST

3 Min Read
Fake Liquor Case Court Remands Seven People: నకిలీ మద్యం కేసులో ఆరవ అడిషనల్ జ్యుడీషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఏడుగురిని కస్టడీకి ఇచ్చింది. ఈ నెల 7 నుంచి 11 వరకు కస్టడీ విచారణకు అనుమతిచ్చింది. ఏ-4 రవి, ఏ-7 బాదల్‌ దాస్, ఏ-8 ప్రదీప్ దాస్, ఏ-11 శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, ఏ-12 కల్యాణ్, ఏ-15 రమేష్‌బాబు, ఏ-16 అల్లాబక్ష్‌ను 5 రోజుల పాటు పోలీసులు ప్రశ్నించనున్నారు. నకిలీ మద్యం కేసులో ప్రస్తుతం పలు జైళ్లలో నిందితులు ఉన్నారు. ఉదయం 8 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు విచారణ చేసేందుకు ఎక్సైజ్ అధికారులకు అనుమతినిచ్చింది

మరోవైపు అన్నమయ్య జిల్లా ములకల చెరువు నకిలీ మద్యం కేసులో మరో ఇద్దరిని ఎక్సైజ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గోవాకు చెందిన శిబూ, జనేష్‌ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు వారిని చిత్తూరు జిల్లా తంబళ్లపల్లె కోర్టులో హాజరుపరిచారు. విచారణ చేట్టిన న్యాయస్థానం ఇద్దరికీ 14 రోజుల రిమాండ్‌ విధించింది. అనంతరం నిందితులను మదనపల్లె సబ్‌జైలుకు పోలీసులు తరలించారు. ఏ1 జనార్దన్‌రావుకు స్పిరిట్‌ సరఫరా చేసిన నిందితులతో వీరికి సంబంధాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో పలువురిని అరెస్టు చేసిన ఎక్సైజ్‌ అధికారులు విచారిస్తున్నారు. విరి నుంచి కీలకమైన సమాచారాన్ని రాబడుతున్నారు.

నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితులు జోగి రమేష్, జోగి రాములను కస్టడీ కోరుతూ ఎక్సైజ్ అధికారులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్​పై విజయవాడ కోర్టు విచారణ జరిపింది. జోగి బ్రదర్స్​ను 10 రోజుల పాటు కస్టడీకి కోరారు. పిటిషన్​పై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రతివాదులను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను ఈనెల 6వ తేదీకి న్యాయస్థానం వాయిదా వేసింది.

జైల్లో ప్రత్యేక వసతులు కల్పించండి: తనకు జైల్లో ప్రత్యేక వసతులు కల్పించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​పై న్యాయస్థానం విచారణ జరిపింది. జైల్లో మంచం, ఫ్యాను, కుర్చీ వినియోగించేందుకు అనుమతించాలని పిటిషన్​లో కోరారు. జైలు మాన్యువల్ ప్రకారం పిటిషనర్​కు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలు కల్పించాలని జైలు అధికారులను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ఇదే కేసులో ఏ1 అద్దేపల్లి జనార్దన్ రావు, ఏ 2 జగన్మోహన్ రావులను మరోసారి కస్టడీకి కోరుతూ ఎక్సైజ్ అధికారులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్​పై విజయవాడ కోర్టు విచారణ జరిపింది. కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రతివాదులను కోర్టు ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను 6వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.

ఈ కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేశ్ అతని సోదరుడు రాముని పోలీసులు ఇటీవల అరెస్టు చేశారు. ఏ18గా జోగి రమేశ్​, ఏ19 గా జోగి రాములు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం నిందితులు జోగి బ్రదర్స్ నెల్లూరు కేంద్రకారాగారంలో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్​లో ఉండగా, మరోవైపు ఇదే కేసులో నిందితులు జనార్ధనరావు, జగన్మోహన రావులను మరోసారి కస్టడీకి కోరుతూ ఎక్సైజ్ అధికారులు ఇప్పటికే పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు.

రెచ్చిపోయిన జోగి రమేశ్ అనుచరులు - కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు

ఇటీవల నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుడు మనోజ్ కుమార్​ను ఎక్సైజ్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే గురునానక్ కాలనీలోని ఎక్సైజ్ కార్యాలయంలో విచారణ చేస్తుండగా మనోజ్ అస్వస్థతకు గురికావడంతో దీంతో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. అనంతరం మనోజ్​కు 41ఏ నోటీసులు ఇచ్చి అధికారులు పంపించేశారు.

నకిలీ మద్యం కేసులో ఏ20 నిందితుడిగా మనోజ్ ఉన్నాడు. ఈ కేసులో ఏ1 నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్ధనరావుకు బాటిల్స్ మూతలు సరఫరా చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గతంలో మనోజ్​పై ఏపీలోని నర్సాపురం, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ కేసులు నమోదైనట్లు గుర్తించారు. అక్రమ కార్యాకలాపాలకు వినియోగించేందుకు బాటిల్స్ మూతలు పలువురికి సరఫరా చేస్తుంటాడని తెలిసింది.

నకిలీ మద్యం కేసు - ఓ వైపు బెయిల్​ పిటిషన్లు, మరోవైపు కస్టడీ పిటిషన్లు

