నకిలీ మద్యం కేసు - ఓ వైపు బెయిల్ పిటిషన్లు, మరోవైపు కస్టడీ పిటిషన్లు
జోగి రమేష్ను కస్టడీకి కోరుతూ ఎక్సైజ్శాఖ పిటిషన్ - నకిలీ మద్యం కేసులో బెయిల్ పిటిషన్లు వేసిన పలువురు నిందితులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 10:24 PM IST
Fake Liquor Case Updates: నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుడు మనోజ్ కుమార్ను ఎక్సైజ్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. గురునానక్ కాలనీలోని ఎక్సైజ్ కార్యాలయంలో విచారణ చేస్తుండగా మనోజ్ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్య చికిత్స అందించారు. అనంతరం నిందితుడు మనోజ్కు 41 ఏ నోటీసులు ఇచ్చి పంపినట్లు సమాచారం.
మనోజ్ నకిలీ మద్యం కేసులో ఏ20 నిందితుడిగా ఉన్నాడు. ఈ కేసులో ఏ1 నిందితుడు జనార్ధనరావుకు బాటిల్స్ మూతలు సరఫరా చేసినట్లు ఎక్సైజ్ అధికారులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. మనోజ్పై గతంలో నర్సాపురం, తెలంగాణలో కేసులు నమోదైనట్లు గుర్తించారు. అక్రమ కార్యాకలాపాలకు వినియోగించేందుకు పలువురికి పలు రకాల బాటిల్స్ మూతలు సరఫరా చేస్తుంటాడని సమాచారం.
జోగి రమేశ్ను కస్టడీకి కోరుతూ పిటిషన్: మరోవైపు నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితులు జోగి రమేశ్, జోగి రాములను కస్టడీకి కావాలని కోరుతూ భవానీపురం ఎక్సైజ్ పోలీసులు పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. 10 రోజుల పాటు కస్టడీకి కావాలని కోరుతూ పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. నిందితుల నుంచి నకిలీ మద్యం తయారీ కుట్రపై కీలక విషయాలు రాబట్టాల్సి ఉందన్నారు. పిటిషన్లపై విజయవాడ ఎక్సైజ్ కోర్టు విచారణ జరిపింది. కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రతివాదులను ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను న్యాయస్థానం ఈనెల 4 కి వాయిదా వేసింది.
ఈ కేసులో ఏ18గా జోగి రమేశ్, ఏ19 గా జోగి రాములు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం నిందితులు జోగి బ్రదర్స్ నెల్లూరు కేంద్రకారాగారంలో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారు. మరోవైపు నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితులు జనార్ధనరావు, జగన్మోహన రావులను మరోసారి కస్టడీకి కోరుతూ ఎక్సైజ్ అధికారులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై న్యాయస్థానం విచారణ జరిపింది. 5 రోజుల పాటు కస్టడీకి కావాలని ఎక్సైజ్ అధికారులు కోరారు. కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రతివాదులను కోర్టు ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను ఈ నెల 6వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
బెయిల్ పిటిషన్లు వేసిన పలువురు నిందితులు: నకిలీ మద్యం కేసులో 9 మంది నిందితులు బెయిల్ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. పిటిషన్లపై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని భవానీపురం ఎక్సైజ్ అధికారులను విజయవాడ ఎక్సైజ్ కోర్టు ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను ఈనెల 6వ తేదీకి న్యాయస్థానం వాయిదా వేసింది. నిందితులు జనార్ధనరావు, జగన్మోహన రావు, ప్రదీప్, రవి, శ్రీనివాసరెడ్డి, కళ్యాణ్, శ్రీనివాసరావు సతీష్ కుమార్లు బెయిల్ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. నిందితులు ప్రస్తుతం నెల్లూరు కేంద్రకారాగారం, విజయవాడ జిల్లా జైల్లో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారు.
23 కి చేరిన నిందితుల సంఖ్య: నకిలీ మద్యం కేసులో తిరుమలశెట్టి శ్రీనివాసరావు కస్టడీ ముగిసింది. శ్రీనివాసరావును ఎక్సైజ్ అధికారులు ఐదు రోజులపాటు విచారించారు. కస్టడీ ముగియడంతో నెల్లూరు జైలుకు శ్రీనివాసరావును తరలించారు. ఇప్పటికే జోగి రమేష్, జోగి రామును సైతం నెల్లూరు జైలుకు తరలించారు. జోగి రమేష్, ఆయన సోదరుడు రాముకు ఈనెల 13 వరకు రిమాండ్ విధించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటి వరకూ నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుల సంఖ్య 23 కి చేరింది. నకిలీ మద్యం కేసులో ఏ18గా జోగి రమేష్, ఏ19గా జోగి రాము, ఏ 20గా మనోజ్ కొఠారి, ఏ 21గా సుదర్శన్, ఏ 22గా సింధిల్, ఏ 23గా ప్రసాద్ ఉన్నారు.
నకిలీ మద్యం కేసు - మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్కు 13 వరకు రిమాండ్, జైలుకి తరలింపు