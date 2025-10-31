ETV Bharat / state

నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి రమేష్, అతని సోదరుడు - పోలీసుల చేతికి కీలక ఆధారాలు!

జోగి రమేష్‌ ప్రోద్బలంతోనే నకిలీ మద్యం వ్యాపారం ప్రారంభించినట్లు నిందితుల వెల్లడి - జోగి సోదరుల పాత్రపై కీలక ఆధారాలు లభ్యం

Fake liquor case Update
Fake liquor case Update (ETV)
October 31, 2025

Jogi Ramesh Involvement in Fake Liquor Case: వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్‌, ఆయన సోదరుడు రాముపై నకిలీ మద్యం కేసు ఉచ్చు బిగిసుకుంటోంది. ఈ కేసులో నిందితుల విచారణలో వీరి పాత్రకు సంబంధించిన ఆధారాలు దొరికినట్లు సమాచారం. ప్రధాన నిందితులు అద్దేపల్లి జనార్దనరావు, జగన్మోహనరావులను ఎక్సైజ్‌, సిట్‌ అధికారులు ఏడు రోజుల పాటు కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించారు. విచారణలో నిందితులు, జోగి రమేష్‌ ప్రోత్సాహంతోనే నకిలీ మద్యం వ్యాపారం ప్రారంభించామని వెల్లడించినట్లు తెలుస్తోంది. త్వరలోనే జోగి రమేష్‌, రాములను నిందితుల జాబితాలో చేర్చి కోర్టుకు మెమో సమర్పించనున్నట్లు సమాచారం.

నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి రమేష్, అతని సోదరుడు - పోలీసుల చేతికి కీలక ఆధారాలు! (ETV)

జోగి రమేష్‌ ప్రోత్సాహమే కారణం: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన నకిలీ మద్యం వ్యవహారంలో జోగి రమేష్‌ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. నిందితుడు జనార్దనరావు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం పలు వ్యాపారాల్లో నష్టపోయిన తనకు జోగి రమేష్‌ రూ. 3 కోట్లు సాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చాడని, ఆ డబ్బుతో ఆఫ్రికాలో డిస్టిలరీ ఏర్పాటు చేయవచ్చని ఆశ పెట్టినట్లు తెలిపాడు.

అతని సూచన మేరకు ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా ములకలచెరువులో జయచంద్రారెడ్డి సాయంతో నకిలీ మద్యం తయారీని ప్రారంభించినట్లు తెలిపాడు. జోగి రమేష్‌ మంత్రిగా ఉన్న 2023లోనే ఇబ్రహీంపట్నంలో తయారీ మొదలైనట్లు వెల్లడించాడు. మద్యం సిండికేట్‌లో ఉండి వ్యాపారం కూడా చేసినట్లు తెలిపాడు. జనార్దనరావు విచారణలో తెలిపిన ప్రకారం, ఆఫ్రికా వెళ్లే ముందు గత నెల 23న జోగి రమేష్‌ ఇంటికి వెళ్లినట్లు చెప్పాడు. సిట్‌ అధికారులు ఆయన ఇంటి పరిసరాల్లోని సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలను సేకరించారు.

A1, A2 బ్యాంక్ ఖాతాల విశ్లేషణలో నూతన ఆధారాలు: ప్రధాన నిందితులు A1, A2ల బ్యాంక్ ఖాతాలను దర్యాప్తు అధికారులు సేకరించి ప్రతి లావాదేవీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అనుమానాస్పద లావాదేవీలపై వారిని ప్రశ్నించి వివరాలు రాబట్టారు. నకిలీ మద్యం వ్యాపారంలో పాలుపంచుకున్న కొందరు నేతలతో ఉన్న సంబంధాలపై కూడా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

జనార్దనరావు ఆఫ్రికా వెళ్లే సమయంలో ఆధారాలను ధ్వంసం చేశాడు. ములకలచెరువులో యూనిట్‌ బయటపడిన వెంటనే మొబైల్‌లోని కీలక సమాచారాన్ని డిలీట్‌ చేయడంతో పాటు మెయిల్‌ ఐడీని లాగ్‌ అవుట్‌ చేసి, ఫోన్‌ను ధ్వంసం చేశాడు. అనంతరం ఆఫ్రికాలో కొత్త ఫోన్‌ కొనుగోలు చేసి, లొంగిపోవడానికి భారత్‌ తిరిగి వచ్చాడు.

గోవా లింక్‌ బయటపడింది: దర్యాప్తులో గోవాకు చెందిన జితిన్‌ అనే వ్యక్తి నకిలీ మద్యం తయారీలో ఉపయోగించిన స్పిరిట్‌ను సరఫరా చేసినట్లు తేలింది. ఇతనే A3 బాలాజీకి స్పిరిట్‌ అందజేసేవాడు. గోవాలో తన సొంత డిస్టిలరీ కలిగిన జితిన్‌ ఒకేసారి 60 నుంచి 70 క్యాన్లలో స్పిరిట్‌ను బెంగళూరు శివారులోని బాలాజీ తోటకు చేర్చేవాడు. అక్కడి నుంచి ఇబ్రహీంపట్నం, ములకలచెరువులోని యూనిట్లకు సరఫరా చేసేవాడు.

ఎక్సైజ్‌, సిట్‌ బృందం గోవాలో జితిన్‌ను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించగా, అతను త్రుటిలో తప్పించుకున్నాడు. గోవాలోని ప్రింటింగ్‌ ప్రెస్‌లో నకిలీ లేబుల్స్‌ ముద్రించిన ఆధారాలను అధికారులు గుర్తించారు. ఆ సోదాల్లో కొన్ని లేబుల్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అసలు కంపెనీ పేరుతో తప్పుడు లేఖ ఇచ్చి లేబుల్స్‌ ముద్రించినట్లు కూడా నిర్ధారణ అయింది. హైదరాబాద్‌లోనూ జనార్దనరావు నకిలీ లేఖలతో లేబుల్స్‌ ముద్రించించినట్లు బయటపడింది.

శ్రీనివాస వైన్స్‌ లైసెన్సు రద్దు: విజయవాడలోని విద్యాధరపురంలో ఉన్న శ్రీనివాస వైన్స్‌ లైసెన్సును ఎక్సైజ్‌ అధికారులు రద్దు చేశారు. ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి నకిలీ మద్యం తీసుకువచ్చి ఈ షాపులో విక్రయించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ షాపులో ప్రధాన నిందితుడు జనార్దనరావుకు భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. దుకాణ నిర్వహణ బాధ్యతలు A12 కల్యాణ్‌ పర్యవేక్షణలో ఉన్నాయని గుర్తించారు.

ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత అప్రమత్తమయ్యారు. జనార్దనరావు, జగన్మోహనరావుల అదేశాల మేరకు శ్రీనివాస వైన్స్‌లో ఉన్న నకిలీ సరకును కల్యాణ్‌ పారబోయించాడు. ఈ దుకాణం లైసెన్సు నందిగామకు చెందిన మహంకాళి పూర్ణచంద్రరావు పేరుతో ఉంది. ఎక్సైజ్‌ అధికారులు ఆయనకు నోటీసులు ఇచ్చి వివరణ కోరారు. ఇచ్చిన వివరణతో సంతృప్తి చెందని అధికారులు లైసెన్సు రద్దు చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నకిలీ లేబుల్స్‌ తయారీలో కీలక పాత్ర పోషించిన A13 తిరుమలశెట్టి శ్రీనివాసరావును సిట్‌ అధికారులు కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారణ జరపనున్నారు.

వ్యాపారులు, అధికారులు కుమ్మక్కు - రూ.300 కోట్లకు పైగా మామూళ్లు వసూలు

నకిలీ లేఖలతో లేబుళ్ల ముద్రణ - నకిలీ మద్యం కేసులో కొత్త మలుపు

