నకిలీ లేఖలతో లేబుళ్ల ముద్రణ - నకిలీ మద్యం కేసులో కొత్త మలుపు

మరొకరి జీఎస్టీ నంబరుతో మద్యం సీసాల తయారీ ఆర్డర్‌ - తప్పుడు లేఖలతో లేబుళ్ల ముద్రణ

Fake Liquor Case in AP: నకిలీ మద్యం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దనరావు మోసపూరిత చర్యలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. సీసాలకు లేబుళ్ల డిజైన్‌, ముద్రణ కోసం హైదరాబాద్‌లోని డిజైనర్‌, ప్రింటింగ్‌ ప్రెస్‌ యజమానులను మోసం చేశారని ఎక్సైజ్‌ అధికారులు వెల్లడించారు. తన దగ్గర ఉన్న నకిలీ లేఖలతో నిజమైన కంపెనీల పేర్లు వినియోగించి, మద్యం బ్రాండ్లు తమవే అన్న నమ్మకాన్ని కల్పించి లేబుళ్ల ముద్రణ జరిపించినట్లు విచారణలో తేలింది.

మరొకరి జీఎస్టీ నంబరుతో ఆర్డర్‌: మద్యం తయారీకి అవసరమైన సీసాల తయారీ కోసం కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలోని సూరంపల్లి పారిశ్రామికవాడలో ఉన్న ఫ్యాక్టరీ యజమాని శ్రీనివాసరెడ్డిని (A-11) కూడా ఇదే విధంగా మోసం చేశారు. సీసాల సరఫరా కోసం ఆర్డర్‌ ఇవ్వగా, జీఎస్టీ లైసెన్స్‌ వివరాలు ఇవ్వమన్నప్పుడు మరొకరి నంబరును ఉపయోగించారు. లేబుల్స్‌ విషయంలోనూ ఇదే పద్ధతిని అనుసరించి నకిలీ లేఖలను ఇచ్చారు. ఈ లేఖలు నిజమైనవే అని నమ్మిన డిజైనర్‌ రమేష్‌బాబు, ముద్రణకారుడు అల్లాబక్ష్‌ ఇప్పుడు కటకటాల పాలయ్యారు.

రమేష్‌బాబు, అల్లాబక్ష్‌ లొంగిపోయారు: లేబుల్స్‌ డిజైన్‌, ముద్రణలో సహకరించిన తాండ్ర రమేష్‌బాబు (A-15), షేక్‌ అల్లాబక్ష్‌ (A-16) చివరకు ఎక్సైజ్‌ పోలీసుల ఎదుట విజయవాడలో లొంగిపోయారు. వారిని విచారించిన అనంతరం, ఈ నెల 27 వరకు రిమాండ్‌ విధిస్తూ ఎక్సైజ్‌ కోర్టు న్యాయమూర్తి లెనిన్‌బాబు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తదుపరి, వారిని నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు. ఎక్సైజ్‌ అధికారులు కోర్టుకు సమర్పించిన రిమాండ్‌ రిపోర్టులో అనేక కీలక వివరాలు ఉన్నాయని సమాచారం.

హైదరాబాద్‌లో ముద్రణ కేంద్రం - నకిలీ లేఖలతో మోసం: జనార్దనరావు తరఫున ఈ కార్యకలాపాలను తన మిత్రుడు తిరుమలశెట్టి శ్రీనివాసరావు నిర్వహించేవారని అధికారులు తెలిపారు. ఆయన హైదరాబాద్‌ వనస్థలిపురం పనామా గోడౌన్‌ దగ్గర బేకరీ నడిపేవారు. అక్కడే ఒంగోలు ప్రాంతానికి చెందిన తాండ్ర రమేష్‌బాబు ‘వర్ధిని ఎడిటింగ్‌ పాయింట్‌’ పేరుతో ఫొటో స్టూడియో నిర్వహించేవారు. ఇద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడి, లేబుల్స్‌ డిజైన్‌ చేసే వ్యక్తుల గురించి చర్చ జరిగింది. 2024 నవంబరులో శ్రీనివాసరావు లేబుల్స్‌ తయారీ కోసం ఆర్డర్‌ ఇవ్వగా, రమేష్‌బాబు షేక్‌ అల్లాబక్ష్‌ పేరును సూచించారు. శ్రీనివాసరావు పంపిన లిక్కర్‌ లేబుల్స్‌ నమూనాలను రమేష్‌బాబు అల్లాబక్ష్‌కు అందజేశారు.

అనుమతి లేకుండా లేబుళ్ల ముద్రణ: లేబుల్స్‌ తయారీకి అనుమతి అవసరమని అల్లాబక్ష్‌ చెప్పడంతో, శ్రీనివాసరావు నకిలీ లేఖ తెచ్చి అందించారు. అదే ఆధారంగా లేబుల్స్‌ ముద్రించారు. తయారీకి అడ్వాన్స్‌గా శ్రీనివాసరావు రూ.20,000 ఫోన్‌పే ద్వారా రమేష్‌బాబుకు పంపారు. రమేష్‌ తన కమీషన్‌ తీసుకుని మిగిలిన మొత్తాన్ని అల్లాబక్ష్‌ ఖాతాకు బదిలీ చేశాడు. తరువాత శ్రీనివాసరావు నేరుగా అల్లాబక్ష్‌తోనే లావాదేవీలు ప్రారంభించి, లేబుల్స్‌ను తిరిగి డిజైన్‌ చేయించి బ్యాచ్‌ నంబర్లు మార్చి ముద్రించారు. ఈ ప్రక్రియలో అనేక ఫోన్‌పే లావాదేవీలు చోటుచేసుకున్నాయని అధికారులు గుర్తించారు.

శ్రీసాయి ప్రింటర్స్‌లో ముద్రణ - నకిలీ అనుమతి పత్రం: హైదరాబాద్‌లోని లక్డీకాపుల్‌లో కృష్ణారెడ్డి నిర్వహిస్తున్న శ్రీసాయి ప్రింటర్స్‌లో ఈ లేబుల్స్‌ ముద్రించారు. ప్రింటింగ్‌ ప్రెస్‌ యజమాని అనుమతి లేఖ కోరగా, అక్కడ కూడా నకిలీ పత్రం చూపించారని విచారణలో తేలింది. దీంతో ఎక్సైజ్‌ అధికారులు నకిలీ లేబుల్స్‌ తయారీ, తప్పుడు పత్రాల వాడకంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ కేసులో జనార్దనరావు మోసపూరిత వ్యవహారాలు మరిన్ని వెలుగుచూశాయి.

