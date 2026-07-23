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పేర్ని నాని పంచిన నకిలీ పట్టాలను రద్దు చేయాలి: హైకోర్టు

పేర్ని నాని పంచిన నకిలీ పట్టాలను రద్దు చేయాలన్న హైకోర్టు - బాధ్యులైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశం - రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం ఈ పిల్‌ దాఖలు చేశారన్న పేర్ని నాని న్యాయవాది

The fake Land Titles Distributed By Perni Nani Must Be Cancelled Says High court
The fake Land Titles Distributed By Perni Nani Must Be Cancelled Says High court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 1:36 PM IST

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The fake Land Titles Distributed By Perni Nani Must Be Cancelled Says High court : మచిలీపట్నంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు పేర్ని నాని, ఆయన కుమారుడు పంపిణీ చేసిన నకిలీ ఇంటి పట్టాలను రద్దు చేయడానికి నాలుగు వారాల్లోగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించింది. రోడ్లు, శ్మశాన వాటికలు,డ్రైనేజీ, పోరంబోకు వంటి ప్రభుత్వ భూముల్లో పట్టాల అక్రమ పంపిణీకి సంబంధించిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంపై విచారణ సందర్భంగా, ఈ వ్యవహారంలో ప్రమేయం ఉన్న అధికారులపై తీసుకున్న చర్యల గురించి నివేదిక సమర్పించాలని కూడా కోర్టు ఆదేశించింది.

హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ లిసా గిల్, జస్టిస్‌ చల్లా గుణరంజన్‌తో కూడిన ధర్మాసనం ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. మచిలీపట్నంలో ఎన్నికలకు ముందు వైఎస్సార్సీపీ నేత నాని, ఆయన కుమారుడు కిట్టు, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నకిలీ ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేసినప్పటికీ ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవడంలో అధికారులు జాప్యం చేస్తున్నారంటూ టీడీపీ నేత ఐ. దిలీప్‌కుమార్‌ గతేడాది హైకోర్టులో పిల్‌ వేశారు. పిటిషనర్‌ తరఫున న్యాయవాది మల్లవోలు నిఖిత వాదనలు వినిపించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రోడ్డు మార్జిన్, శ్మశాన వాటికలు, డ్రైనేజీ పోరంబోకు స్థలాలకు సంబంధించి నకిలీ పట్టాలు పంపిణీ చేసింది వాస్తవమేనంటూ అధికారులు తేల్చారన్నారు. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదన్నారు.

ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం నకిలీ పట్టాల రద్దుకు నాలుగు వారాల్లో చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించింది. పేర్ని నాని తరఫున న్యాయవాది వై. నాగిరెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం ఈ పిల్‌ దాఖలు చేశారన్నారు. పిటిషనర్‌కు రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం ఉందన్నారు. ఆయనపై క్రిమినల్‌ కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయన్నారు. ఈ విషయాలను పిల్‌లో దాచి పెట్టారన్నారు. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం వాస్తవాలను గోప్యంగా ఉంచి పిల్‌ దాఖలు చేసినట్లు తేలితే పిటిషనర్‌కు ఖర్చులు విధిస్తామని స్పష్టం చేసింది.

ఇతర సంబంధిత న్యాయపరమైన చర్యలు

వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యాలయ భవన వివాదం: స్పష్టమైన ముందస్తు కోర్టు ఉత్తర్వులు ఉన్నప్పటికీ వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయ భవనానికి ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్ (OC) జారీ చేయడంలో విఫలమైనందుకు, జనవరి 2026లో హైకోర్టు మచిలీపట్నం మున్సిపల్ కమిషనర్‌ను తీవ్రంగా మందలించింది. మున్సిపల్ అడ్డంకులను సవాలు చేస్తూ పేర్ని నాని ఈ కేసును దాఖలు చేశారు.

అమరావతి రైతుల ఘర్షణ కేసు: జులై 2026లో, అమరావతి రైతుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణ - వాగ్వాదం కేసుకు సంబంధించి పోలీసుల దర్యాప్తునకు పూర్తిగా సహకరించాలని పేర్ని నాని - సహ నాయకుడు అంబటి రాంబాబులను ఆదేశిస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

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TAGGED:

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నకిలీ పట్టాలను రద్దు
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