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ఏపీలో నకిలీ పోలీసుల హై డ్రామా - వ్యాపారిని కిడ్నాప్ చేసి రూ. కోటి కాజేసిన ముఠా, చివరికి?

చిత్తూరు జిల్లాలోని వ్యాపారి రవి కిడ్నాప్ - కేరళ పోలీసులమంటూ ఎంట్రీ ఇచ్చి చేతులకు సంకెళ్లు - నాలుగు రోజులు కారులో తిప్పుతూ 900 గ్రాముల బంగారం, రూ. కోటి నగదును కాజేసిన ముఠా

Palamaner Fake Police Kidnap
Palamaner Fake Police Kidnap (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 10:51 PM IST

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Palamaner Fake Police Kidnap : చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మండలంలో భారీ కిడ్నాప్ ఉదంతం కలకలం రేపింది. సినిమా ఫక్కీలో నకిలీ పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఏకంగా కోటి రూపాయలు, భారీగా బంగారం దోచుకెళ్లారు. కేరళ పోలీసులమంటూ వచ్చి ఓ వ్యాపారిని కిడ్నాప్ చేసిన ముఠా ఆట కట్టించారు అసలు పోలీసులు. వడ్డూరు క్రాస్ వద్ద జరిగిన గంగవరం వ్యాపారి ఎం.సి. రవి కిడ్నాప్ కేసును పలమనేరు పోలీసులు విజయవంతంగా ఛేదించారు. ఈ కిడ్నాప్ డ్రామాలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన, వారికి సహకరించిన 11 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.

ఏపీలో నకిలీ పోలీసుల హై డ్రామా - వ్యాపారిని కిడ్నాప్ చేసి రూ. కోటి కాజేసిన ముఠా, చివరికి? (ETV Bharat)

విందులో ఉండగా వల : ఈ నెల 7వ తేదీన ఈ కిడ్నాప్ ఘటన జరిగింది. ఎం.సి. రవి గంగవరానికి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారి. ఆయన తన సొంత మామిడి తోటలో స్నేహితులతో కలిసి విందు చేసుకుంటున్నారు. అకస్మాత్తుగా కొందరు వ్యక్తులు అక్కడికి వచ్చారు. తాము కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన పోలీసులమని దబాయించారు. రవి చేతులకు బలవంతంగా బేడీలు వేశారు. ఆయన్ను తమ కారులో ఎక్కించుకుని అక్కడి నుంచి వేగంగా వెళ్లిపోయారు. స్నేహితులు తేరుకునే లోపే కిడ్నాప్ తంతు ముగిసిపోయింది.

కిడ్నాప్ తర్వాత నిందితులు రవిని నాలుగు రోజుల పాటు తమ ఆధీనంలోనే ఉంచుకున్నారు. కారులోనే రాష్ట్రమంతా తిప్పారు. బెదిరింపులకు దిగి రవి వద్ద ఉన్న 900 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను లాక్కున్నారు. అంతేకాకుండా కోటి రూపాయల నగదును బలవంతంగా వసూలు చేశారు. బంగారం, భారీగా నగదు దొరకడంతో నిందితులు తమ ప్లాన్ మార్చుకున్నారు. రవిని కర్ణాటకలోని చిక్‌బల్లాపూర్ హైవేపై ప్రాణాలతో వదిలేశారు. అక్కడి నుంచి ముఠా మొత్తం పరారైంది.

రంగంలోకి పోలీసు బృందాలు : హైవేపై బయటపడిన రవి నేరుగా పలమనేరు చేరుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి తనకెదురైన కిడ్నాప్ ఉదంతాన్ని వివరించారు. పోలీసులకు లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. కిడ్నాప్ ముఠాను పట్టుకునేందుకు పలమనేరు డీఎస్పీ ప్రభాకర్ ఆదేశాలతో మూడు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. కిడ్నాపర్లు ఎటు వెళ్లారన్న దానిపై ముమ్మర గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

పోలీసుల గాలింపు ఎట్టకేలకు ఫలించింది. గంగవరం మండలం గండ్రాజు పల్లి చెక్ పోస్ట్ వద్ద వాహనాలను పోలీసులు తనిఖీ చేస్తున్న సమయంలో మూడు కార్లలో వస్తున్న ముఠాను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అనంతరం ఆ కార్లలో ఉన్న 11 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. పట్టుబడిన వారిలో 7 మంది కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు కాగా, మరో నలుగురు ఆంధ్రప్రదేశ్​కు చెందిన స్థానికులు ఉన్నారు. ఈ కిడ్నాప్ ప్లాన్​లో మొత్తం 25 మందికి ప్రమేయం ఉన్నట్లు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు. మిగిలిన 14 మంది కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేశారు.

ఆధారాల స్వాధీనం : పట్టుబడిన నిందితుల నుంచి పోలీసులు కీలక ఆధారాలను, దోచుకున్న సొత్తులో కొంత భాగాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుల వద్ద నుంచి రూ. 22 లక్షల నగదును రికవర్ చేశారు. కిడ్నాప్​కు ఉపయోగించిన మూడు కార్లను సీజ్ చేశారు. కిడ్నాప్​కు వాడిన సంకెళ్లు, 12 మొబైల్ ఫోన్లు, 4 నకిలీ పోలీసు ఐడీ కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం ముద్దాయిలందరినీ పలమనేరు కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

"ఈ నెల 7న వ్యాపారి ఎం.సి. రవి తన మామిడి తోపులో స్నేహితులతో విందులో పాల్గొంటుండగా, కొందరు వ్యక్తులు కేరళ పోలీసులమని చెప్పి ఆయనకు బేడీలు వేసి కిడ్నాప్ చేశారు. నాలుగు రోజుల పాటు కారులో తిప్పుతూ ఆయన నుంచి 900 గ్రాముల బంగారం, కోటి రూపాయల నగదును బలవంతంగా లాక్కుని చిక్‌బల్లాపూర్ హైవేపై వదిలేశారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు మూడు బృందాలుగా గాలింపు చేపట్టాం. గంగవరం మండలం గండ్రాజు పల్లి చెక్ పోస్ట్ వద్ద మూడు కార్లలో వస్తున్న 11 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశాం. ఈ కిడ్నాప్ కేసులో మొత్తం 25 మంది ముద్దాయిలుగా గుర్తించాం. పరారీలో ఉన్న మరో 14 మందిని త్వరలోనే పట్టుకుంటాం."-ప్రభాకర్, పలమనేరు డీఎస్పీ

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TAGGED:

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చిత్తూరులో నకిలీ పోలీసుల కేసు
PALAMANER FAKE POLICE KIDNAP

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