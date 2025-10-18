ETV Bharat / state

నకిలీ నోటిఫికేషన్లు పోస్టు చేస్తారు - ప్రభుత్వ నియామకాలేనని నమ్మిస్తారు - ఆపై ఖాతా ఖాళీ చేస్తారు

ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ రూ.6 కోట్ల వరకు వసూలు చేసిన కేటుగాడు - మోసపోతున్న నిరుద్యోగులు

Fake Job Notifications on Social Media Cyber Scams in Srikakulam District
Fake Job Notifications on Social Media Cyber Scams in Srikakulam District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 2:23 PM IST

Fake Job Notifications on Social Media Cyber Scams in Srikakulam District : ‘ప్రభుత్వంలో ఆ శాఖ అధికారి, ఫలానా వ్యక్తి నా బంధువు. నేను ఎంత చెబితే అంత. మీకు ఉద్యోగం గ్యారంటీ’ అంటూ మాయమాటలు చెప్పి వల విసిరే కేటుగాళ్ల చేతిలో నిరుద్యోగులు చిక్కుకుని పెద్ద మొత్తం అందజేసి మోసపోతున్నారు. పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు చెందిన కొందరు అప్పులు చేసి మరీ సొమ్ము ఇచ్చి నష్టపోతున్నారు.

తెలంగాణ నుంచి శ్రీకాకుళం వచ్చిన ఓ వ్యక్తి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ పలువురి నుంచి రూ.6 కోట్ల వరకు వసూలు చేశాడు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు రెండో పట్ణణ పోలీసులు అతనిపై కేసు నమోదు చేసి ఇటీవల అరెస్టు చేశారు. జిల్లా కేంద్రానికి ఓ వ్యక్తి వైద్యారోగ్య శాఖలో తాత్కాలిక ఉద్యోగి. ఉద్యోగాలిపిస్తానంటూ రూ.8 లక్షలు వసూలు చేశాడు. రాకపోయేసరికి బాధితులు ఇటీవల ఒకటో పట్ణణ పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఏఎన్‌ఎంలుగా నకిలీ నియామక పత్రాలతో 21 మంది నుంచి రూ.1.05 కోట్లు వసూలు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం కేంద్రంగా ఓ ముఠా నిరుద్యోగుల నుంచి రూ.100 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఇందులో జిల్లా బాధితులే ఎక్కువ. నిందితుల్లో ఒకరిద్దరిని అరెస్టు చేసి తర్వాత కేసును నీరుగార్చారని వాపోతున్నారు.

నకిలీ నోటిఫికేషన్లతో టోకరా : సామాజిక మాధ్యమాల్లో నకిలీ నోటిఫికేషన్లు పోస్టు చేసి ప్రభుత్వ నియామకాలే అని నమ్మించి సొమ్ము కొల్లగొడుతున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రకటన ఇస్తే నిబంధనలు, విద్యార్హత, ప్రతిభావంతుల ఎంపిక వంటివి జరిగిన తర్వాతే నియామకాలు చేపడతారు. కొందరు అడ్డదారిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలొస్తాయని ఆలోచించకుండా డబ్బు అందజేసి నష్టపోతున్నారు.

కేసు వద్దని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు : జిల్లావ్యాప్తంగా అన్ని పోలీసుస్టేషన్ల పరిధిలో ప్రతి నెలా 10కి తక్కువ కాకుండా ఆర్థిక నేరాలపై ఫిర్యాదు చేస్తున్నారని ఎస్పీ కేవీ మహేశ్వరరెడ్డి అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో సోమవారం నిర్వహిస్తున్న ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదికలో వస్తున్న అర్జీల్లో ఇలాంటివే అధికమని ఆయన తెలిపారు. పోలీసులు వివిధ సాంకేతిక ఆధారాలు సేకరించి నిందితులను పట్టుకున్న తర్వాత డబ్బులు ఇప్పిస్తే చాలని , కేసు వద్దని ఒత్తిడి చేస్తున్నారన్నారు. ఫలితంగా క్షేత్రస్థాయిలో కేసులు తక్కువగా నమోదవుతున్నాయని ఎస్పీ వివరిస్తున్నారు.

