సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలంటూ యువతకు ఎర - ప్రాజెక్టులు లేకున్నా ల్యాప్ట్యాప్లు, జీతాలు!
ఐటీ కొలువులిస్తామంటూ రూ.లక్షల్లో వసూళ్లు - ప్రముఖ కంపెనీల్లో బ్యాక్డోర్ ఎంట్రీ అంటూ ఎర - నిరుద్యోగులను నమ్మించి మోసగిస్తున్న ముఠాలు
Published : November 9, 2025 at 11:06 AM IST
Fake IT Job Racket Frauds in Hyderabad : రాష్ట్ర రాజధానిలోని చింతల్కు చెందిన భార్గవ్(34) అనే వ్యక్తి మాదాపూర్లో సాఫ్ట్టెక్ సొల్యూషన్స్ పేరిట ఓ కంపెనీ పెట్టాడు. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ కంపెనీ వెబ్సైట్లో పలు వివరాలు పొందుపరిచాడు. తన కంపెనీకి పలు ప్రాజెక్టులు వచ్చాయని ఉద్యోగులు అవసరమంటూ తనను కలిసిన నిరుద్యోగులను మెల్లగా మభ్యపెట్టాడు. ఆఫర్ లెటర్లు, ఐడెంటిటీ కార్డులు సైతం ఇచ్చాడు.
ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.లక్ష నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు వసూలు చేశాడు. బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న పలువురు యువకులు అతడి చేతిలో డబ్బులు పోశారు. తీరా భార్గవ్ చేతులెత్తేయడంతో బాధితులు లబోదిబోమంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేశారు. ఇది కేవలం ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. ఇలాంటి సైబర్ నేరాలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. అలాగే హైదరాబాద్లోని పోలీస్ స్టేషన్లలో ఇలాంటి ఫిర్యాదులు సాధారణమైపోయాయి.
కుప్పలు తెప్పలుగా కంపెనీలు : యువతలోని సాఫ్ట్వేర్ కొలువుల కలను ఆసరాగా చేసుకొంటున్న కొన్ని భయానక ముఠాలు రంగంలోకి దిగుతున్నాయి. ఒక సొల్యూషన్స్ కంపెనీ పేరిట 800 మంది, ఐటీ టెక్నాలజీస్ కంపెనీ పేరిట 600 మంది ఇలా వేల సంఖ్యలో బాధితులు మోసపోతున్నారంటే పరిస్థితి తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి కంపెనీల నిర్వాహకులు హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్లు ఛైర్మన్లుగా ఉన్న సొసైటీ ఫర్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లలో చేరకుండా ముందుగానే జాగ్రత్త పడుతున్నారు.
సొంత కంపెనీలని చెబుతున్న ముఠాలు మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, నానక్రాంగూడ, రాయదుర్గం, పుప్పాలగూడ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, కూకట్పల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో ముందుగా ఆఫీస్లను తెరుస్తున్నాయి. ఈ కంపెనీలు హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో 1,500 నుంచి 2,000 వరకు ఉంటాయని అంచనా.
వీటిల్లో 5 నుంచి 10 శాతం మాత్రమే కంపెనీలను నడిపించే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేస్తున్నవిగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. మిగిలినవి మాత్రం నిరుద్యోగుల ఆశను ఆసరాగా చేసుకొని మోసాలకు తెర లేపడానికి పెట్టినవేనని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ముందుగా ఈ కంపెనీల నిర్వాహకులు బాధితుల్ని నమ్మించేందుకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కంపెనీ ఎఫైర్స్(ఎంసీఏ)లో తొలుత ఎల్ఎల్పీ లేదా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటున్నారు. వెబ్సైట్లో వివరాలను పొందుపరుస్తుండటంతో వాటిని చూసిన బాధితులు సులభంగా నమ్మేస్తున్నారు.
ప్రాజెక్టుల్లేకున్నా ల్యాప్టాప్లు, వేతనాలు : తమ వలకు చిక్కి డబ్బులు చెల్లించిన వారికి ఆఫర్ లెటర్లు, ఐడీకార్డులతోపాటు పూర్తిగా నమ్మించడానికి సెకండ్హ్యాండ్ ల్యాప్టాప్లను సైతం అందజేస్తున్నారు. ట్రైనింగ్ పేరిట ఒకట్రెండు నెలలు కాలం గడుపుతున్నారు. అనంతరం ఉద్యోగంలో చేరారని చెబుతూ మరో ఒకట్రెండు నెలలు రూ.20 నుంచి 30 వేల చొప్పున వేతనాలు సైతం ఇస్తున్నారు. ఎవో ఒకట్రెండు ప్రాజెక్టులు చేతిలో ఉంటే వాటికోసం పని చేయిస్తున్నారు.
ఈ లోపు ఇలాంటి వారితోనే మరికొందరిని రప్పించి కంపెనీలో జాయిన్ చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని నెలలు గడిచిన తర్వాత ఇంకా తమకు ఏ ప్రాజెక్టులు రాలేదంటూ క్లయింట్లు తమను మోసం చేశారని చెబుతూ ఆకస్మికంగా ప్లేటు తిప్పేస్తున్నారు. ఒకవేళ డబ్బుల కోసం గట్టిగా అడిగితే ఎక్కడైనా కంప్లైంట్ చేసుకోండి. మేం అందరికీ ముట్టజెప్పాం అంటూ మోసగాళ్లే బ్లాక్మెయిల్కు దిగుతున్నారని బాధితులు వాపోతున్నారు.
వల విసిరేది ఇలా :
- నిర్వాహకులు తమవి స్టార్టప్ కంపెనీలుగా చెబుతున్నారు. తమ కంపెనీ ప్రాజెక్టుల్లో తక్కువ వేతనంతో పనిచేసేందుకు ఫ్రెషర్స్ అవసరమని ప్రకటిస్తున్నాయి. మీరు చెల్లించే సొమ్ముకు బాండ్ పేపర్ రాసిస్తామని, కంపెనీ ఉద్యోగులుగా భవిష్యనిధి సదుపాయం కల్పిస్తామని నిర్వాహకులు పేర్కొంటున్నారు. తమ కంపెనీలో శిక్షణ పొందినట్లవుతుందని, ప్రముఖ కంపెనీల్లో చేరేందుకు అనుభవంగా పనిచేస్తుందని 1 నుంచి 2 ఏళ్లు పనిచేసినట్లు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తామని నమ్మబలుకుతున్నారు.
- ఉద్యోగం వస్తుంది కదా! అని యువత కోసం తల్లిదండ్రులు అప్పులు చేసి డబ్బులు సమకూర్చుతున్నారు.
అయితే సొంత కంపెనీ కాదంటే ‘బ్యాక్డోర్ ఎంట్రీ’ : ఈ ముఠాలు పక్కా ప్రణాళికతో పకడ్బందీగా వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. తొలుత కోచింగ్ సెంటర్లలో ఇలాంటి వారి వివరాలను కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. అనంతరం వాట్సప్లో లేదా ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో వారిని మెల్లగా సంప్రదిస్తున్నాయి. తమ కంపెనీలో ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసేందుకు ఉద్యోగులు కావాలని నమ్మబలుకుతున్నాయి. లేదంటే బ్యాక్డోర్ ఎంట్రీ ద్వారా ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ నమ్మకంగా చెబుతున్నాయి.
ఆయా కంపెనీల హెచ్ఆర్ విభాగం మేనేజర్ తమకు పరిచయమని ఇంటర్వ్యూలో మీకు సహకరిస్తారని మాయమాటలు చెప్పి బుట్టలో వేసుకుంటున్నాయి. అందుకు కొంత ఖర్చు అవుతుందని చెప్పగా, ఉద్యోగంపై ఆశతో ఉన్న నిరుద్యోగులు ఇదంతా నిజమే అనుకొని ముఠాల వలకు చిక్కుతున్నారు.
డబ్బులు అడిగితే మోసమే : ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలేవీ ఉద్యోగం ఇచ్చేందుకు డబ్బులు డిమాండ్ చేయవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి కంపెనీల్లో బ్యాక్డోర్ ఎంట్రీ లాంటివి అసలు ఉండవని పేర్కొంటున్నారు. అలా అడిగితే తప్పనిసరిగా అది మోసంగానే అనుమానించాలని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
