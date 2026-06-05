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'హలో నేను ఫుడ్​ ఇన్​స్పెక్టర్​ను' అంటూ నకిలీ కాల్స్​ - మీకు చికెన్​ సెంటర్​ ఉంటే జాగ్రత్త!

కొత్త అవతారమెత్తిన కేటుగాళ్లు - ఆహార భద్రతా ఆఫీసర్లమంటూ మోసాలు - వరంగల్​లో చికెన్​ సెంటర్లే లక్ష్యంగా చేసుకుని నకిలీ కాల్స్​ - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న అధికారులు

నకిలీ ఫుడ్​ ఇన్​స్పెక్టర్​ మోసాలు
Fake Food Inspector Calls (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 10:52 AM IST

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Fake Food Inspector Calls : ప్రస్తుతం కేటుగాళ్లు అన్ని విధాలుగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​, ఆన్​లైన్ బ్యాకింగ్​, ఉద్యోగాల విషయంలో అలాగే సోషల్​ మీడియా, ట్రేడింగ్​ మోసాలు ఇలా ఏ చిన్న అవకాశం దొరికిన వాటిలో దూరిపోతున్నారు. రకరకాల ఎత్తులు వేసి అమాయక ప్రజలను దోచుకుంటున్నారు. తాజాగా నగరాల్లో నకిలీ ఫోన్​ కాల్స్​ బెదిరింపులు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఫుడ్​ ఇన్​స్పెక్టర్​నంటూ కొత్త స్కామ్​కు తెర లేపారు. ఇలాంటి వాటి నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

అధ్వనంగా చికెన్​ సెంటర్ల నిర్వహణ : ఈ మధ్యకాలంలో నగరాల్లోని పలు చికెన్​ సెంటర్ల తీరు అధ్వనంగా మారిపోయింది. బయటకి శుభ్రంగా కనిపించినా లోపల మాత్రం అపరిశుభ్రంగా ఉంచుతున్నారు. కోళ్ల వ్యర్థాలన్నీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేసి పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు. ఒకటి, రెండు సెంటర్లు తప్ప మిగతావన్నీ మురుగు కాలువల పక్కన దర్శనమిస్తున్నాయి. ఎలాంటి లైసెన్స్​ లేకుండా అనాధికారికంగా సెంటర్లను నిర్వహిస్తున్నారు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇటీవల ఫుడ్​ ఇన్​స్పెక్టర్లు హోటళ్లు, బేకరీలు, జ్యూస్‌ సెంటర్లు, కారంపొడి తయారీ మిల్లులు, చికెన్ సెంటర్లు తదితర చోట్ల తనిఖీలు చేయటం ప్రారంభించారు.

కేటుగాళ్ల కొత్త అవతారం : ఆహార భద్రతా అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టినప్పటి నుంచి అనధికారికంగా, అపరిశుభ్రంగా నడిపే చికెన్​ సెంటర్లతో పాటు అన్నీ సెంటర్ల యజమానులు అప్రమత్తమయ్యారు. దీనిని అదునుగా చేసుకుని కేటుగాళ్లు ఫుడ్​ ఇన్​స్పెక్టర్లమంటూ కొత్త అవతారమెత్తారు. చికెన్​ సెంటర్లపై దృష్టి పెట్టి, వారి ఫోన్​ నంబర్లను సేకరించి అందినకాడికి దండుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరు రూ. 5 వేల నుంచి రూ. 10 వేల వరకు కేటుగాళ్లకు సమర్పించినట్టు తెలిసింది.

వెలుగుచూసిన సంఘటనలివే : ఖిలా వరంగల్​లోని ఓ దుకాణ యజమానికి నకిలీ ఆహార భద్రతా అధికారి ఫోన్​ చేసి బెదిరింపులకు గురిచేశాడు. ఫుడ్​ ఇన్​స్పెక్టర్​నంటూ ఫోన్​ చేసి వారి లెసెన్స్​, కోళ్లు ఎక్కడ నుంచి తెస్తున్నారు? పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయా? లేదంటే చికెన్​ సెంటర్​ను సీజ్​ చేస్తామని అంటున్నారు.

  • వరంగల్​లోని శివనగర్​లో మరో యజమానికి ఫోన్​ చేసి లైసెన్స్​ లేకుండా చికెన్​ సెంటర్లను నడుపుతున్నారని మాకు తెలిసింది. మీరు వెంటనే రూ.5 వేలు చెల్లిస్తే మీ దుకాణాన్ని సీజ్​ చేయకుండా ఉంటామని బెదిరించారు. అనుమానం వచ్చిన యజమాని వెంటనే అసలైన అధికారులకు ఫోన్​ చేసి ఆరా తీయగా అదంతా మోసమని తేలింది.
  • ఈ విధంగా కేవలం ఫేక్ ఫుడ్​​ ఇన్​స్పెక్టర్​గానే కాకుండా పోలీసులమంటూ నకిలీ కాల్స్​ చేసి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఫేక్​ కాల్స్​ వల్ల మోసపోతే వెంటనే హెల్ప్​ లైన్​ సెంటర్లకు కాల్​ చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

అధికారుల జాగ్రత్తలు : ఆహార భద్రతా అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టాలనుకుంటే ఎలాంటి సమాచారం లేకుండా నేరుగా వస్తారు. ఫోన్లు చేసి ముందుగా ఎవరికి ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వరు. అలాగే లైసెన్స్​ జారీ అంటూ ఎవరైనా గూగుల్ పే, స్కానర్ల వంటివి పంపిస్తే నమ్మవద్దు. ఈ విధమైన కాల్స్​ వస్తే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

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నకిలీ ఫుడ్​ ఇన్​స్పెక్టర్​ మోసాలు
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