'నన్ను నమ్మండి - రెట్టింపు లాభాలు ఖాయం' : పెట్టుబడుల పేరుతో రూ.1.20 కోట్ల దోపిడీ

లాభాలు వస్తాయని పలువురికి మాయ మాటలు - యాప్ ద్వారా లాభాలు వస్తున్నాయని నకిలీ లెక్కలు - 25 మంది నుంచి రూ.1.20కోట్లు వసూలు - సేకరించిన డబ్బుతో ఇళ్లు, ప్లాట్‌లు కొనుగోలు

స్టాక్​ మార్కెట్ పేరుతో భారీ మోసం
Published : May 8, 2026 at 3:40 PM IST

Stock Market Fraud With fake App : రూపాయికి రెండు రూపాయలు వస్తాయంటే ఆశ పుట్టదా? కష్టపడకుండా రూ.లక్షలు సంపాదించవచ్చంటే ఎవరైనా టెంప్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారా? సరిగ్గా ఇదే వీక్‌నెస్‌ను క్యాష్ చేసుకున్నారో ఇద్దరు కిలాడీలు. రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులను చేస్తామంటూ అమాయకులకు వల విసిరారు. స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెడితే, రెట్టింపు లాభాలు గ్యారెంటీ అంటూ నమ్మించారు. ఆ మాయగాళ్ల తియ్యని మాటలు నమ్మిన ప్రజలు తమ కష్టార్జితమంతా గుడ్డిగా వాళ్ల చేతుల్లో పెట్టారు. తీరా మోసపోయామని తెలుసుకున్నాక పోలీసులను సంప్రదించారు. ఇంతకీ ఏం జరిగింది? అమాయకులను బురిడీ కొట్టించిన ఆ కేటుగాళ్లు ఎవరో తెలుసుకుందాం.

అవగాహన కల్పిస్తున్నా - లాభం లేదు! : ప్రస్తుతం ప్రతి డిజిటల్​ మోసానికీ ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ వేదికలవుతున్నాయి. కొందరు కేటుగాళ్లు అమాయకుల అత్యాశను ఆసరాగా చేసుకుని అందినకాడికి దండుకుంటున్నారు. పోలీసులు స్టాక్ మార్కెట్ మోసాల గురించి ఎంతగా ప్రచారం చేస్తున్నా, చాలా మంది అమాయకులు మోసపోతూనే ఉన్నారు. ఇటీవల స్టాక్ మార్కెట్‌లో డబ్బులు పెడితే అధిక లాభాలు వస్తాయంటూ అమాయకుల నుంచి రూ.1.19 కోట్లు వసూలు చేసిన ఇద్దరు ఘరానా మోసగాళ్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

నకిలీ లెక్కలతో ఘరానా మోసం : ఆదిలాబాద్​లోని ఉట్నూర్ నవోదయనగర్, లక్కారం గ్రామానికి చెందిన సయ్యద్ జావీద్, ఘన్‌పూర్ గ్రామానికి చెందిన గంగాధర్ ఈజీ మనీకి అలవాటుపడ్డారు. కష్టపడకుండా సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనుకున్నారు. అందుకోసం స్టాక్ మార్కెట్​లో డబ్బులు పెడితే రెండింతలు లాభాలు వస్తాయని పలువురిని నమ్మబలికారు. యాప్ ద్వారా లాభాలు వస్తున్నాయని నకిలీ లెక్కలు చూపించి 25 మంది నుంచి ఏకంగా రూ.1 కోటీ 20 లక్షలు కాజేశారు.

కొల్లగొట్టిన సొమ్ముతో ఆస్తులు : బాధితుల నుంచి సేకరించిన డబ్బుతో నిందితులు ఇళ్లు, ప్లాట్లు కొనుగోలు చేశారు. మాయగాళ్ల మోసాన్ని గ్రహించిన మనోజ్ కుమార్​ అనే ఉట్నూర్‌కు చెందిన ఓ స్థానికుడు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. కేటుగాళ్ల దగ్గర్నుంచి మూడు మొబైల్‌ ఫోన్లు, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్‌లు, అలాగే ఖాళీ స్థలాలు, ఇళ్లకు సంబంధించిన పలు కీలక పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

"నిందితుడి పేరు షేక్​ జావీద్​. అతణ్ని పట్టుకున్నాం. ఇప్పటి వరకు జిల్లావ్యాప్తంగా 25 మందితో స్టాక్​ మార్కెట్​ పేరుతో ఫ్రాడ్​ చేశాడు. ఒక యాప్ చూపించి, నకిలీ లావాదేవీలు చూపించి, ప్రజల నుంచి దాదాపు రూ.1 కోటి 20 లక్షలు సేకరించాడు. ఈ డబ్బుతో ఆదిలాబాద్​లో రెండు ప్లాట్లు, ఉట్నూర్​లో రెండు ఇళ్లు కొన్నాడు. ఇతనికి కొత్తపల్లికి చెందిన గంగాధర్ అనే వ్యక్తి సహాయం చేశాడు. ఇతను కూడా ఉట్నూర్​, జన్నారంలో రెండు ప్లాట్లు కొన్నాడు. వీటికి సంబంధించిన పత్రాలను మేము సేకరించాం. వీటిని కోర్టులో సమర్పిస్తాం. కోర్టు ద్వారా వాటిని సీజ్​ చేసి, వేలం వేసి వచ్చిన డబ్బుతో బాధితులకు అందేలా చూస్తాం. దయచేసి ప్రజలు ఇటువంటి వాటిని విశ్వసించవద్దు. ఒకవేళ పెట్టుబడి పెట్టాలని భావిస్తే బ్యాంకులను సంప్రదించాలి" - అఖిల్‌ మహాజన్‌, ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ

అధిక లాభాలు మోసాలకు ఎర : తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సంపాదించాలనే అత్యాశకు పోతే అసలుకే ఎసరు వస్తుందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సులభంగా డబ్బు వస్తుందంటే నమ్మి మోసపోవద్దని సూచిస్తున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. అధిక లాభాల పేరుతో ఆశ చూపే మోసాల బారిన పడకుండా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

స్టాక్​ మార్కెట్ పేరుతో భారీ మోసం
ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

