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చీడపురుగుల కన్నా ఘోరం! - హైదరాబాద్ శివారు​లో అక్రమార్కుల నకిలీ ఎరువుల గుట్టురట్టు

కొందరు దళారులు నకిలీ ఎరువులను తయారు చేస్తూ అన్నదాతలకు తీరని లోటు కలిగిస్తున్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్​లోని పెద్దఅంబర్​పేట్​లో నకిలీ పొటాషియం, డీఏపీ తయారు చేస్తున్న కేంద్రంపై వ్యవసాయ అధికారులు, పోలీసులు దాడి చేశారు.

Fake Fertilizer Racket Bust In Hyderabad
హైదరాబాద్ శివారు​లో విరివిగా నకిలీ ఎరువుల తయారీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 5:38 PM IST

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Fake Fertilizer Racket Busted In Hyderabad : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నకిలీ ఎరువుల దందాలు సాగుతున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్ శివారులోని ఓ నకిలీ డీఏపీ తయారీ కేంద్రంపై వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. కుంట్లూరు పెద్దఅంబర్‌పేట్​లోని ఉషశ్రీ వెంకటేశ్వర కాలనీలో నకిలీ పొటాషియం, డీఏపీ తయారు చేస్తున్న కేంద్రంలో సుమారు 2,298 బస్తాల ముడి సరుకుతో పాటు పంపిణీకి సిద్ధంగా ఉన్న ఎరువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఇటీవల సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్‌నగర్‌కు చెందిన ఓ రైతు నకిలీ యూరియా విక్రయాలపై స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో కలిసి జులై 18న పెద్దఅంబర్‌పేట్ ప్రాంతంలోని త్రిమూర్తి ఎంటర్‌ప్రైజెస్​పై దాడులు చేశారు. సుమారు 10 వేల బస్తాల నకిలీ ఎరువులను సీజ్ చేసి, ప్యాకేజింగ్ సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Workers manufacturing fertilizers at a warehouse in Kuntlur
కుంట్లూరులోని ఓ గోదాంలో ఎరువులను తయారు చేస్తున్న కార్మికులు (Eenadu)

మంత్రి హెచ్చరించినా అదే తీరు
రాష్ట్రంలో నకిలీ ఎరువులని తయారు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, ఈ అక్రమ దందాలో పాల్గొన్న ఎవరినీ వదిలిపెట్టబోమని వ్యవసాయ శాఖపై జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు హెచ్చరించారు. అయినప్పటికీ కుంట్లూరులో తాజాగా బయటపడిన నకిలీ ఎరువుల వ్యవహారం అక్రమార్కులు యథేచ్ఛగా తమ అక్రమ వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారనడానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది. రంగారెడ్డి జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల ఉదాసీనత, నిర్లక్ష్యం కారణంగా పెద్దఅంబర్‌పేట్, కుంట్లూరు, పసుమాముల తదితర శివారు ప్రాంతాల్లో నకిలీ ఉత్పత్తులు, విత్తనాల తయారీ విచ్చలవిడిగా సాగుతోంది.

ప్రతి షెడ్ చెక్ చేస్తాం
నిర్వాహకులు ఖాళీ స్థలాలను లీజుకు తీసుకొని పెద్ద షెడ్లను నిర్మించి, ఏదో ఎంటర్‌ప్రైజెస్ పేరిట బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నకిలీ ఎరువులు, విత్తనాలను తయారు చేసి ప్రముఖ బ్రాండెడ్​ కంపెనీ పేర్లు ఉన్న బస్తాల్లో ప్యాక్ చేస్తున్నారు. వరి, పత్తి సాగు చేసే రైతుల నుంచి ఉన్న అధిక డిమాండ్‌ను ఆసరాగా చేసుకొని విక్రయిస్తున్నారు. అయితే తాజాగా కుంట్లూర్​ నకిలీ ఎరువు విషయంపై అబ్దుల్లాపూర్​మెట్ మండల వ్యవసాయ అధికారి పల్లవిని సంప్రదించగా, నకిలీ ఎరువులు, విత్తనాల తయారీపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. పోలీసులతో సమన్వయం చేసుకుని ప్రతి షెడ్‌లోనూ తనిఖీలు నిర్వహిస్తామని ఆమె తెలిపారు.

నకిలీని కప్పిపుచ్చేందుకు జాగ్రత్తలు
ఇదిలా ఉండగా మధ్యప్రదేశ్, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట వంటి ప్రాంతాల నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న డీలర్లకు లక్షల టన్నుల నాసిరకం మిశ్రమాలు చేరుతున్నాయి. కొన్ని దుకాణాల్లో నకిలీ సరుకులు అమ్ముడవుతున్నప్పటికీ వ్యవసాయ అధికారులు ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పాడుబడిన షెడ్లు, ఖాళీ గిడ్డంగులలో తయారు చేసిన ఈ నాసిరకం ఎరువులను అసలైన ఎరువుల ప్యాకేజింగ్‌ను పోలి ఉండేలా అక్రమ వ్యాపారులు ఎంతో జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారు.

పైరు పెరిగినా దిగుబడి రాదు
ఎరువుల కొరతను ఎదుర్కొంటున్న రైతులు ఈ మోసాన్ని గ్రహించకుండా తరచూ నకిలీ ఎరువులనే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల తీవ్ర ఆర్థిక నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు. ఈ ఎరువులను వాడిన తర్వాత పైరు ఏపుగా పెరుగుతున్నట్లు కనిపించినా దిగుబడి మాత్రం రాదు. ఇటీవల అగ్రికల్చర్, టాస్క్‌ఫోర్స్ అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హయత్​నగర్, మఠంపల్లి, మేడ్చల్, సూర్యాపేట తదితర ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించి నకిలీ ఎరువుల తయారీకి పాల్పడుతున్న ముఠాలను పట్టుకున్నారు.

నమూనాలు సేకరించడంలో వైఫల్యం!
డీలర్ల వద్ద ఉన్న నాసిరకం ఎరువుల బస్తాల నుంచి తనిఖీ ఇన్​స్పెక్టర్లు ఎక్కడా నమూనాలు సేకరించడం లేదని తెలిసింది. ఏఓలు ప్రతి సీజన్‌లో రెండుసార్లు డీలర్ల నుంచి ఎరువుల శ్యాంపిల్స్ సేకరించి, నాణ్యతా పరీక్ష కోసం హైదరాబాద్‌లోని ప్రయోగశాలకు పంపించాలి. ఆ ఉత్పత్తులు నాసిరకంగా ఉన్నాయని నిర్ధారణ అయితే సంబంధిత సరఫరాదారులు, డీలర్లపై కేసులు నమోదు చేయాలి. అయితే అధికారులు కేవలం అసలైన ఎరువుల నమూనాలు మాత్రమే సేకరిస్తూ నాసిరకమైన వాటిని వదిలేస్తున్నారని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

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FAKE FERTILIZER IN HYDERABAD
FAKE FERTILIZER IN PEDDA AMBERPET
FAKE DAP AND POTASH MANUFACTURING
నకిలీ ఎరువుల తయారీ కేంద్రంపై దాడి
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