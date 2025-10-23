ETV Bharat / state

మీ బండికి ఇంజిన్​ ఆయిల్​ ఛేంజ్​ చేస్తున్నారా? - అది బ్రాండెడ్​దా? నకిలీదా? ఇలా చెక్​ చేయండి

మార్కెట్​లోకి నకిలీ ఇంజిన్​ ఆయిల్​ - ప్రముఖ బ్రాండ్ల పేరుతో పెరుగుతున్న నకిలీ ఆయిల్ దందా - నకిలీ ఇంజిన్​ ఆయిల్​ వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటో చూద్దాం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Beware of Fake Engine Oil : ఈ రోజుల్లో చాలా మంది సొంత వాహనాలను వినియోగిస్తున్నారు. కరోనా తర్వాత వీటి వినియోగం మరింత పెరిగింది. ఏదైనా పనిపై బయటకు వెళ్లాలన్నా, ఇతర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించాలన్నా ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఇంటి ముందు పార్క్​ చేసిన బైక్​/కారు. ఆ వాహనం మంచి కండీషన్​లో ఉంటే మంచి మైలేజ్​తో పెట్రోల్​ లేదా డీజిల్​ తక్కువగా ఖర్చు అవుతూ వెళ్లాల్సిన గమ్యస్థానానికి సురక్షితంగా చేరుకుంటాం. వాహనం మంచి కండీషన్​లో ఉండాలంటే మాత్రం ఇంజిన్​ ఆయిల్​ ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ ఉండాలి. మార్కెట్​లో ప్రముఖ బ్రాండ్ల ఇంజిన్​ ఆయిల్​లు చాలానే ఉన్నాయి. కానీ ఈ మధ్య ప్రముఖ బ్రాండ్ల పేరుతో నకిలీ ఇంజిన్​ ఆయిల్​లు మార్కెట్​లో చలామణి అవుతున్నాయి. ఆ బ్రాండ్​ లేబుల్​ను ఈ బాటిళ్లపై అంటించి అక్రమార్కులు అమ్ముతున్నారు. ఇలాంటి మోసాలు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువయ్యాయి.

హైదరాబాద్​లో ఇంటికి రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు, పది మందిలో ఆరుగురికి కార్లు ఉన్నాయి. ఆ వాహనాల్లో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండాలంటే క్రమం తప్పకుండా సర్వీసింగ్​ అనేది చేయించాలి. నాణ్యమైన ఇంజిన్​ ఆయిల్​ వినియోగిస్తూ, దాన్ని ఎప్పటికప్పుడూ మార్చుకోవాలి. ఇలాంటి ఆయిల్​ను కూడా నకిలీ చేస్తున్నారు. బ్రాండెడ్​ ఇంజిన్​ ఆయిల్​ లేబుళ్లు వేసి తక్కువ ధరకే వాటిని విక్రయిస్తున్నారు. అవగాహన లేమితో చాలా మంది వాటిని కొని మోసపోతున్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో జాగ్రత్తలతో నకిలీ ఆయిల్​ను గుర్తించి, ముప్పును ముందుగానే ఆపేయవచ్చని ఆటోమొబైల్​ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాటిలో ప్రధాన సంకేతాలు, ఫేక్​ ఇంజిన్​ ఆయిల్​ వల్ల కలిగే నష్టాలు చూద్దాం.

ప్రధాన సంకేతాలివీ :

  • నకిలీ ఆయిల్​ బాటిళ్లకు ప్యాకేజీ, సీలింగ్​లో తేడాలు ఉంటాయి. వాటిపై అర్థంకాని అక్షరాలు ఉంటే ఫేక్​ అనుకోవాలి. అలాగే నాణ్యత సరిగా లేని ముద్రణతో లేబుళ్లు ఉంటాయి. ప్రత్యేకంగా బ్రాండ్​ హోలోగ్రామ్​, క్యూఆర్​ కోడ్​, సీల్​లను తనిఖీ చేయాలి.
  • నకిలీ ఇంజిన్​ ఆయిల్​ను చాలా తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తారు.
  • నకిలీ ఇంజిన్​ ఆయిల్​ తేలికపాటి, పలుచని రంగుతో కనిపిస్తుంది. అసలైనది పెట్రోల్​ వాసనతో ఉంటుంది. ఘాటు రసాయన వాసన వస్తే అది నకిలీదిగా అనుమానించాలి.
  • తయారీ సంస్థ చిరునామా వంటి ముఖ్యమైన సమాచారం లేకుండా ఉంటే కచ్చితంగా అనుమానించాల్సిందే.

నకిలీ ఇంజిన్​ ఆయిల్​ వల్ల కలిగే నష్టాలు ఇవే :

  • నకిలీ ఇంజిన్​ ఆయిల్​ వాడకంతో ఇంజిన్​లో ఘర్షణ అనేది అధికం అవుతుంది. దీంతో అంతర్గత భాగాలు అరిగిపోతాయి. బేరింగ్​లలోనూ సమస్యలు అనేవి తలెత్తుతాయి.
  • తుప్పు నుంచి రక్షణ, పనితీరును మెరుగుపర్చడానికి ఇంజిన్​ ఆయిల్​ దోహం చేస్తుంది. నకిలీది వాడటంతో వాహన ఇంజిన్​ జీవితకాలం అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది.
  • తరచుగా మరమ్మతులతో నిర్వహణ ఖర్చు అనేది పెరిగిపోతుంది.
  • నకిలీ ఇంజిన్​ వాడకం ద్వారా పెట్రోల్​, డీజిల్​ ఎక్కువగా కాలుతుంది. మైలేజీ అనేది కూడా తగ్గుతుంది.

ఇంజిన్​ ఆయిల్​ నమ్మకస్తుల దగ్గరే కొనండి : ఇంజిన్​ ఆయిల్​ని నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తులు, ఆథరైజ్డ్​ డీలర్ల వద్దనే కొనుగోలు చేయాలని ఆటో మొబైల్​ నిపుణుడు బి.నాగరాజు తెలిపారు. తక్కువ ధర అని నకిలీ వాటిని కొనుగోలు చేసి వాడితే వాహనాల పనితీరు మందగిస్తుందని చెప్పారు. ఇలాంటివి తీసుకుంటే కొద్దిదూరం ప్రయాణించినా ఇంజిన్​ అనేది వీడెక్కుతుందన్నారు. ఇది అగ్ని ప్రమాదాలకు కూడా దారితీసే ఆస్కారం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

