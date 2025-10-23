మీ బండికి ఇంజిన్ ఆయిల్ ఛేంజ్ చేస్తున్నారా? - అది బ్రాండెడ్దా? నకిలీదా? ఇలా చెక్ చేయండి
మార్కెట్లోకి నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్ - ప్రముఖ బ్రాండ్ల పేరుతో పెరుగుతున్న నకిలీ ఆయిల్ దందా - నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్ వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటో చూద్దాం
Published : October 23, 2025 at 10:39 AM IST
Beware of Fake Engine Oil : ఈ రోజుల్లో చాలా మంది సొంత వాహనాలను వినియోగిస్తున్నారు. కరోనా తర్వాత వీటి వినియోగం మరింత పెరిగింది. ఏదైనా పనిపై బయటకు వెళ్లాలన్నా, ఇతర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించాలన్నా ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఇంటి ముందు పార్క్ చేసిన బైక్/కారు. ఆ వాహనం మంచి కండీషన్లో ఉంటే మంచి మైలేజ్తో పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ తక్కువగా ఖర్చు అవుతూ వెళ్లాల్సిన గమ్యస్థానానికి సురక్షితంగా చేరుకుంటాం. వాహనం మంచి కండీషన్లో ఉండాలంటే మాత్రం ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ ఉండాలి. మార్కెట్లో ప్రముఖ బ్రాండ్ల ఇంజిన్ ఆయిల్లు చాలానే ఉన్నాయి. కానీ ఈ మధ్య ప్రముఖ బ్రాండ్ల పేరుతో నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్లు మార్కెట్లో చలామణి అవుతున్నాయి. ఆ బ్రాండ్ లేబుల్ను ఈ బాటిళ్లపై అంటించి అక్రమార్కులు అమ్ముతున్నారు. ఇలాంటి మోసాలు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువయ్యాయి.
హైదరాబాద్లో ఇంటికి రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు, పది మందిలో ఆరుగురికి కార్లు ఉన్నాయి. ఆ వాహనాల్లో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండాలంటే క్రమం తప్పకుండా సర్వీసింగ్ అనేది చేయించాలి. నాణ్యమైన ఇంజిన్ ఆయిల్ వినియోగిస్తూ, దాన్ని ఎప్పటికప్పుడూ మార్చుకోవాలి. ఇలాంటి ఆయిల్ను కూడా నకిలీ చేస్తున్నారు. బ్రాండెడ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ లేబుళ్లు వేసి తక్కువ ధరకే వాటిని విక్రయిస్తున్నారు. అవగాహన లేమితో చాలా మంది వాటిని కొని మోసపోతున్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో జాగ్రత్తలతో నకిలీ ఆయిల్ను గుర్తించి, ముప్పును ముందుగానే ఆపేయవచ్చని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాటిలో ప్రధాన సంకేతాలు, ఫేక్ ఇంజిన్ ఆయిల్ వల్ల కలిగే నష్టాలు చూద్దాం.
ప్రధాన సంకేతాలివీ :
- నకిలీ ఆయిల్ బాటిళ్లకు ప్యాకేజీ, సీలింగ్లో తేడాలు ఉంటాయి. వాటిపై అర్థంకాని అక్షరాలు ఉంటే ఫేక్ అనుకోవాలి. అలాగే నాణ్యత సరిగా లేని ముద్రణతో లేబుళ్లు ఉంటాయి. ప్రత్యేకంగా బ్రాండ్ హోలోగ్రామ్, క్యూఆర్ కోడ్, సీల్లను తనిఖీ చేయాలి.
- నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్ను చాలా తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తారు.
- నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్ తేలికపాటి, పలుచని రంగుతో కనిపిస్తుంది. అసలైనది పెట్రోల్ వాసనతో ఉంటుంది. ఘాటు రసాయన వాసన వస్తే అది నకిలీదిగా అనుమానించాలి.
- తయారీ సంస్థ చిరునామా వంటి ముఖ్యమైన సమాచారం లేకుండా ఉంటే కచ్చితంగా అనుమానించాల్సిందే.
నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్ వల్ల కలిగే నష్టాలు ఇవే :
- నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్ వాడకంతో ఇంజిన్లో ఘర్షణ అనేది అధికం అవుతుంది. దీంతో అంతర్గత భాగాలు అరిగిపోతాయి. బేరింగ్లలోనూ సమస్యలు అనేవి తలెత్తుతాయి.
- తుప్పు నుంచి రక్షణ, పనితీరును మెరుగుపర్చడానికి ఇంజిన్ ఆయిల్ దోహం చేస్తుంది. నకిలీది వాడటంతో వాహన ఇంజిన్ జీవితకాలం అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది.
- తరచుగా మరమ్మతులతో నిర్వహణ ఖర్చు అనేది పెరిగిపోతుంది.
- నకిలీ ఇంజిన్ వాడకం ద్వారా పెట్రోల్, డీజిల్ ఎక్కువగా కాలుతుంది. మైలేజీ అనేది కూడా తగ్గుతుంది.
ఇంజిన్ ఆయిల్ నమ్మకస్తుల దగ్గరే కొనండి : ఇంజిన్ ఆయిల్ని నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తులు, ఆథరైజ్డ్ డీలర్ల వద్దనే కొనుగోలు చేయాలని ఆటో మొబైల్ నిపుణుడు బి.నాగరాజు తెలిపారు. తక్కువ ధర అని నకిలీ వాటిని కొనుగోలు చేసి వాడితే వాహనాల పనితీరు మందగిస్తుందని చెప్పారు. ఇలాంటివి తీసుకుంటే కొద్దిదూరం ప్రయాణించినా ఇంజిన్ అనేది వీడెక్కుతుందన్నారు. ఇది అగ్ని ప్రమాదాలకు కూడా దారితీసే ఆస్కారం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
