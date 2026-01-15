రూ.6 లక్షలు ఇస్తే సైన్యంలో జాబ్! - ఇచ్చోడ కేంద్రంగా స్కామ్
ఒక్కో నకిలీ పత్రానికి రూ.6 లక్షలు వసూలు - ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలింపు - నకిలీ నివాస పత్రాలతో భద్రతా బలగాల్లో ఉద్యోగాలు సాధించిన పలువురు వ్యక్తులు
Published : January 15, 2026 at 7:21 PM IST
Fake Documents Racket in Adilabad : దేశ భద్రతా బలగాల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందాలనే ఆశ చాలా మందికి ఉంటుంది. ఈ ఆశను ఆసరాగా చేసుకొని కొంతమంది కేటుగాళ్లు ఊహించని అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. నకిలీ పత్రాలు సృష్టిస్తూ లక్షల్లో కాసులు గడిస్తున్నారు. తహసీల్దార్ పేరిట నకిలీ నివాస ధృవీకరణ పత్రాలకు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న అక్రమార్కుల గుట్టును ఆదిలాబాద్ పోలీసులు రట్టు చేశారు.
ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడలో గతేడాది మే నెలలో అక్రమ నివాస ధృవీకరణ పత్రాల జారీ వ్యవహారం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఉత్తరభారత దేశానికి చెందిన 110 మంది ఇచ్చోడ మండలంలో నివాసం ఉంటున్నట్లు నివాస ధృవీకరణ పత్రాల కోసం 181 సార్లు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు తెలియడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. భారత సైన్యంలో ఉద్యోగాలు పొందిన అభ్యర్థుల చిరునామా ఆధారంగా స్పెషల్ బ్రాంచి పోలీసులు క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేపట్టగా నివాస ధృవీకరణ పత్రాలు తహసీల్దార్ జారీచేసినవి కావని తేలడంతో ఈ ఘటన వెలుగుచూసింది.
తప్పుడు నివాస ధృవీకరణ పత్రాలతో ఉద్యోగం : కొంత మంది వ్యక్తులు ముఠాగా ఏర్పడి మీ సేవా కేంద్రాల ద్వారా తహసీల్దార్ల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. తాజాగా అలాంటి ఘటన మరొకటి ఆదిలాబాద్లో బయటపడింది. మహారాష్ట్రకు చెందిన థాడ్ రోహిత్ బాపు అనే వ్యక్తి సిరికొండ మండలం పొన్నలో నివాసం ఉంటున్నట్లు నకిలీ నివాస ధృవీకరణ పత్రం పొందాడు. దాని ఆధారంగా పారా మిలటరీలోని అస్సాం రైఫిల్ విభాగంలో ఉద్యోగం పొందినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఈ నకిలీ పత్రం జారీచేయటంలో ఇచ్చోడ మీ సేవా కేంద్రం నిర్వహకుడు నర్సాడే నాగ్సేన్ అనే యువకుడు ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు. మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించిన గుడిహత్నూర్కు చెందిన గణేష్ అనే మరో వ్యక్తిని సైతం పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
"ఇచ్చోడ, సిరికొండ, ఉట్నూర్, ఇంద్రవెల్లిలో నకిలీ నివాస ధృవీకరణ పత్రాలతో ఉద్యోగాలు పొందారు. ప్రస్తుతానికి 10 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఉత్తర్ప్రదేశ్ నుంచి ఒ వ్యక్తి ఉన్నట్లు తెలిసింది. ప్రస్తుతం ఆయన పరారీలో ఉన్నాడు. త్వరలో అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలిస్తాం. ఎవరి నుంచైనా ఈ కేసు గురించి వివరాలు తెలిసినా మనం త్వరగా నిందితులను పట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఇలాంటి అనైతిక చర్యలకు అడ్డుకట్ట వేస్తాం" -అఖిల్ మహాజన్, ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ
ఒక్కో దానికి రూ. 6 లక్షలు : నకిలీ పత్రాల తయారీ వెనక ఇచ్చోడ, సిరికొండ, గుడిహత్నూర్ మండలాల్లో మూడు ముఠాలు పనిచేస్తున్నట్లు పోలీసులు కనిపెట్టారు. వీరికి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే కాకుండా రాజన్న సిరిసిల్ల, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో మరికొంతమంది వ్యక్తులు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నట్టు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు. ఒక్కో నకిలీ నివాస ధృవీకరణ పత్రానికి రూ. 6 లక్షలు వసూలు చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. మీసేవా కేంద్రాల నిర్వాహకుల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని తహసీల్దార్ల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి నకిలీ పత్రాలు జారీచేసే దందా నడిపిస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
తాజాగా గుడిహత్నూర్లో కల్యాణలక్ష్మి డబ్బుల కోసం, ఇచ్చోడ మండలంలో ఓ అభ్యర్థిని సర్పంచి పదవికి పోటీ చేయకుండా ఉండేందుకు ఓ వ్యక్తి చిరునామాను ఆయనకే తెలియకుండా మార్పిడి చేయడంలో ఈ ముఠా పాత్ర ఉన్నట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. కేసును సీరియస్గా తీసుకున్న జిల్లా పోలీసు యంత్రాంగం అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తోంది. దర్యాప్తు వేగవంతం చేసి ముఠా గుట్టు రట్టు చేస్తామని ఎవర్నీ వదలబోమని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
