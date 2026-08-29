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వారి బుద్ధి మారదా ? - నకిలీ డాక్టర్లను అరెస్ట్​ చేస్తే బెయిల్​పై వచ్చి మళ్లీ అదే అవతారం

రెండురోజుల క్రితం 12 మంది దొంగ డాక్టర్లు పోలీసుల అదుపులోకి - క్లినిక్​లు మూసివేసినా మళ్లీ యథావిథంగా తెరిచి రోగులకు చికిత్సలు - అనుమతులు లేకుండా మెడికల్​ షాపుల నిర్వహణ

FAKE DOCTORS IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో నకిలీ డాక్టర్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2026 at 1:27 PM IST

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Fake Doctors In Hyderabad : వైద్యులను దేవుడితో సమానంగా చూస్తారు. ఎందుకంటే చావుపుట్టుకలు ఆ దేవుడి చేతిలో ఉన్నట్లే మన జననమరణాల నిర్ధారణ కూడా వైద్యుల చేతిలోనే ఉంటాయి. ఏదైనా అనారోగ్యం కారణంగా డాక్టర్​ వద్దకు వెళ్తే అతనిపైనే ఆశలు పెట్టుకుని ఉంటాం. పోయే ప్రాణాన్ని తిరిగి తెప్పించగలుగుతాడని నమ్ముతాం. అంత గొప్ప వృత్తికి ప్రస్తుతం పలువురు మచ్చ తెచ్చి పెడుతున్నారు. వీధికో నకిలీ డాక్టర్​ వెలుస్తూ దొంగ వైద్యం చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో అర్హత లేకుండా వైద్యం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలతో వారు పోలీసులకు దొరికిపోయారు. అయినా వారి బుద్ధి మారలేదు. మళ్లీ అదే అవతారమెత్తి అక్రమాలు చేస్తున్నారు.

12 మంది డాక్టర్లను అరెస్ట్ : హైదరాబాద్​ నగరంలో రెండురోజుల క్రితం 12 మంది దొంగ డాక్టర్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరంతా పది, ఇంటర్​ మాత్రమే పాసై దొంగ సర్టిఫికెట్లతో క్లినిక్​లు తెరిచి రోగులకు చికిత్స చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని పోలీసులు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు. అయితే అరెస్ట్​ చేసినవారు స్టేషన్​ బెయిల్​పై బయటికి వచ్చారు. ఇలా వచ్చారో లేదో మళ్లీ క్లినిక్​లు తెరచి అక్రమాలు మొదలుపెట్టారు. చిలకలగూడ దర్గా గల్లీలో రెండు నకిలీ క్లినిక్‌లు పోలీసులకు చిక్కాయి. కానీ వీటిని రెండు రోజులుగా యథావిధిగా తెరిచి రోగులకు చికిత్స అందిస్తున్నారు.

పర్యవేక్షణ లోపంతో ఈ ఘటనలు : క్లినిక్​, నర్సింగ్​హోంల వంటివి చట్టప్రకారం ప్రారంభించాలంటే కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. క్లినికల్​ ఎస్టాబ్లిష్​మెంట్​ యాక్టు కింద మొదట జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అధికారులు వైద్యుల అర్హత, క్లినిక్​లోని మౌలిక వసతులు ఇతరత్రా పరిశీలించి అనుమతులిస్తారు. కానీ 80 శాతం క్లినిక్‌లకు అనుమతులు కరవయ్యాయి. తెలంగాణ మెడికల్‌ కమిషన్‌ నగర వ్యాప్తంగా 6 నెలల్లో 300 వరకు నకిలీ క్లినిక్​లను గుర్తించారు. డ్రగ్​ కంట్రోల్​ అథారిటీ నుంచి కూడా అనుమతులు తీసుకోవటం లేదు. ఇలా క్లినిక్​ పక్కనే మెడికల్​ షాపులు, క్లినిక్​లలోను మందులు నిల్వ ఉంచుతున్నారు. వాటిని అధిక ధరలకు రోగులకు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ విధంగా అమయాక ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు.

నకిలీ వైద్యులను ఇలా గుర్తించండి : వీళ్లను గుర్తించేందుకు నిపుణులు చెబుతున్న సూచనలు ఇవే!

  • ఆసుపత్రి లేదా క్లినిక్​కు వెళ్లినప్పుడు రిసెప్షన్ వద్ద జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ జారీ చేసిన అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ప్రదర్శించారో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ వైద్యుని అర్హతల పట్ల ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే, వెంటనే 'onlinetsmc.in' వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి, అందులోని సెర్చ్ టూల్‌లో వైద్యుని పేరు లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌ను నమోదు చేసి వివరాలను సరిచూసుకోవాలి.
  • వైద్యుల పేర్లతో పాటు విద్యార్హతలు, తెలంగాణ స్టేట్​ మెడికల్​ కౌన్సిల్​ ఇచ్చిన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ తప్పనిసరిగా బోర్డుపై లేదా కనిపించేలా ప్రదర్శించాలి.
  • ఇవేవి లేకుండా ఎక్కడైనా నకిలీ వైద్యులు ఉన్నట్లు సమాచారం తెలిస్తే, దయచేసి 112 నంబర్‌కు లేదా సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్‌కు తెలియజేయాలి.

రాష్ట్రంలో నకిలీ డాక్టర్లు - అనుమానాలుంటే ఈ వెబ్​సైట్​లో చెక్ చేయండి

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