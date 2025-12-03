ETV Bharat / state

క్యూఆర్​ కోడ్​తో శంకర్​ దాదాలకు చెక్ పెట్టండి

ఎంబీబీఎస్, ఎండీ, సూపర్​ స్పెషాలిటీ బోర్డులతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్న ఫేక్​ డాక్టర్స్ - వైద్యుల రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 11:58 AM IST

Updated : December 3, 2025 at 12:06 PM IST

Beware of fake doctors : ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే వైద్యులను సంప్రదిస్తాం. వారు ఇచ్చే మందులను తీసుకొని వాడుతుంటాం. వాళ్లు నిజంగా వైద్యులో? లేక నకిలీ డాక్టర్లో? తెలుసుకొనే ప్రయత్నం కొంచెం కూడా చేయం. ఎందుకుంటే నిత్య జీవితంలో ఉండే బిజీ షెడ్యూల్స్, వర్క్​ ప్రెజర్​తో హడావుడిగా ఉండటమే కారణం. గ్రామాల్లో అయితే ఆర్​ఎంపీ డాక్టర్స్ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఒక్క చోటే ఉంటారు. వాళ్లిచ్చే టాబ్లెట్స్​పై మనకొక నమ్మకం ఉంటుంది. పట్టణాలు, నగరాల్లో నకిలీ వైద్యులు ఎంబీబీఎస్​, ఎండీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ అంటూ ఉండే బోర్డులను చూసి వారి అర్హతలను తెలుసుకుంటాం. ఈ విషయంలో కాసింత జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా అవసరం.

  • ఒక వైద్యుడు తన పేరుతో కాకుండా మరో వైద్యుడి పేరుతో ఉన్న చీటీపై మందులు రాసి ఇస్తుండగా మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌ అధికారులు గుర్తించి, అతడిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలో చోటుచేసుకుంది.
  • ఎంబీబీఎస్​ చదవకుండానే చదివినట్లు నకిలీ ధ్రువపత్రాలతో హైదరాబాద్​లో ఉప్పల్​లో ఆసుపత్రిని ఓ వ్యక్తి ప్రారంభించాడు. ఇతని పైనా కూడా కేసు నమోదైంది.
  • మరోచోట తాను ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌లో 2006లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నాను. వేరే రాష్ట్రంలో ప్రాక్టీస్ చేయటానికి నిరభ్యంతర పత్రం (ఎన్​వోసీ) ఇవ్వాలని ఏపీఎంసీకి ఒక మెయిల్‌ వచ్చింది. అధికారులు పరిశీలించగా అతను నకిలీ వైద్యుడని తేలింది.

ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య రాగానే వెంటనే వైద్యుల వద్దకు వెళతాం. బయట ఎంబీబీఎస్, ఎండీ, సూపర్‌ స్పెషాలిటీ అంటూ బోర్డులను చూసి వైద్యుల అర్హత తెలుసుకుంటాం. కానీ పట్టణాలు, నగరాల్లో నకిలీ వైద్యులు కూడా ఇలా బోర్డులు పెట్టేస్తున్నారు. ఇలాంటి బోర్జుల విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం.

క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో డాక్టర్ల వివరాలు : వైద్యులు కోర్సులు పూర్తిచేశాక ఎక్కడ ప్రాక్టీస్‌ చేయాలో నిర్ణయించుకుని ఆ రాష్ట్ర మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌లో రిజిస్టర్‌ చేసుకోవాలి. మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌ వారి వారి అర్హతను ధ్రువీకరిస్తూ, రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్‌తో సర్టిఫికెట్‌ను జారీ చేస్తుంది. దానిపై క్యూఆర్‌ కోడ్‌ కూడా ఉంటుంది. వైద్యులు తమ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని ఆసుపత్రిలో తప్పనిసరిగా ప్రదర్శించాలి. అందులో ఉన్న క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్‌ చేస్తే వివరాలు వస్తాయి.

  • వైద్యులు రాసే మందుల చీటీపై, ఆసుపత్రి బయట పెట్టే బోర్డుపై కూడా తప్పనిసరిగా రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్‌ ఉండాలని జాతీయ వైద్య కమిషన్‌ నిబంధన ఉంది.
  • మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి వైద్యుడికి కేటాయించిన రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్‌ను ఎంటర్‌ చేస్తే అన్ని వివరాలు వస్తాయి.
  • ఆసుపత్రిలో మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌ ధ్రువీకరణ పత్రం, రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్‌ లేకపోతే వారిని నకిలీ వైద్యులుగా పరిగణించాలి.
  • డెంటల్‌ వైద్యంలోనూ అంతే. డెంటల్‌ కౌన్సిల్‌లో రిజిస్టర్‌ అయిన వారికి రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్‌ ఉంటుంది. దాన్ని కూడా ఇలాగే పరిశీలించవచ్చు.
  • వైద్యుల నిర్లక్ష్యం లేదా చికిత్స అందివ్వడంలో మోసం చేస్తే మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌లో ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. తెలంగాణ మెడికల్​ కౌన్సిల్ ఈ మధ్య కాలంలోనే ఐదుగురు
  • డాక్టర్లను ఆరు నెలల పాటు సస్పెండ్ చేసింది. ఏడాదిన్నర కాలంలో ఏకంగా 600 మంది నకిలీ వైద్యులపై కేసులు నమోదు చేసింది. ఏపీలోనూ అనేక మంది నకిలీ వైద్యులున్నట్టు మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌ గుర్తించింది.

