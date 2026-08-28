రాష్ట్రంలో నకిలీ డాక్టర్లు - అనుమానాలుంటే ఈ వెబ్సైట్లో చెక్ చేయండి
హైదరాబాద్లో దొరికిన నకిలీ వైద్యులు - ఆకస్మాత్తుగా సోదాలు జరిపిన హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించిన సీపీ సజ్జనార్
Published : August 28, 2026 at 3:51 PM IST
CP Sajjanar Urges Fake Doctors : వైద్య చికిత్స పేరుతో ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించే నకిలీ వైద్యుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ ప్రజలను హెచ్చరించారు. వైద్యం కోసం ఆసుపత్రులకు వెళ్లేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
- ఆసుపత్రి లేదా క్లినిక్కు వెళ్లినప్పుడు రిసెప్షన్ వద్ద జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ జారీ చేసిన అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ప్రదర్శించారో లేదో తనిఖీ చేయాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
- వైద్యుల పేర్లు వారి విద్యార్హతలు, తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్ కేటాయించిన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ తప్పనిసరిగా బోర్డుపై లేదా కనిపించేలా ప్రదర్శించాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
- ఒకవేళ వైద్యుని అర్హతల పట్ల ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే, వెంటనే 'onlinetsmc.in' వెబ్సైట్ను సందర్శించి, అందులోని సెర్చ్ టూల్లో వైద్యుని పేరు లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను నమోదు చేసి వివరాలను సరిచూసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
- ఒకవేళ వెబ్సైట్లో వివరాలు కనిపించకపోతే ఆ వ్యక్తిని నకిలీ వైద్యునిగా గుర్తించాలని ఆయన తెలిపారు. ప్రజారోగ్యాన్ని కాపాడటంలో హైదరాబాద్ పోలీసుల నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ, 'H-FAST' కార్యక్రమం ద్వారా కల్తీ ఆహారంపై ఇప్పటికే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన గుర్తుచేశారు. నకిలీ వైద్యులపై నిఘా పెంచామని, ఇటీవల అటువంటి 12 మందిని గుర్తించి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకున్నామని ఆయన చెప్పారు.
- ఎక్కడైనా నకిలీ వైద్యులు ఉన్నట్లు సమాచారం తెలిస్తే, దయచేసి 112 నంబర్కు లేదా సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్కు తెలియజేయాలని సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. అమాయకుల ప్రాణాలను కాపాడటంలో సహకరించాలని పేర్కొన్నారు. నకిలీ వైద్యులపై పోలీసుల నిఘా కొనసాగుతూనే ఉంటుందని చెప్పారు.
దొరికిన నకిలీ వైద్యులు : హైదరాబాద్లో కొందరు క్లినిక్ నిర్వాహకులు వైద్యులుగా మొదలై, 'నకిలీ వైద్యులు'గా మారిపోయారు. ఈ నకిలీ వైద్యుల కార్యకలాపాలపై పక్కా సమాచారం అందడంతో హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ రంగంలోకి దిగింది. వారు జూబ్లీ హిల్స్, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాల్లో ఒకేసారి ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. ఈ ప్రత్యేక ఆపరేషన్లో పోలీసులు 11 మంది నకిలీ వైద్యులను, ఒక మెడికల్ షాపు యజమానిని అరెస్టు చేశారు. మధురానగర్, జూబ్లీ హిల్స్, హిమాయత్నగర్, బోరబండ, రామ్గోపాల్పేట్, డోమల్గూడ, చిల్కలగూడ, ఓయూ క్యాంపస్ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో మొత్తం 11 కేసులు నమోదు చేయడంతో, ఈ మోసగాళ్లు నడుపుతున్న దందా బట్టబయలైంది.
నకిలీ వైద్యులతో గాలిలో కలుస్తున్న ప్రాణాలు : నకిలీ వైద్యుల వల్ల ప్రజల జేబులు ఖాళీ అవుతున్నాయి. అంతేకాదు ప్రాణాలు గాలిలో కూడా కలిసి పోతున్నాయి. సరైన రోగ నిర్ధరణ చేయకుండా ఇష్టానుసారంగా మందులు, ఇంజెక్షన్లు ఇస్తుండటంతో వందలాది మంది రోగులు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడి ఆసుపత్రుల పాలవుతున్నారు. ఇటీవల కార్వాన్, ఖమ్మం, రాజేంద్రనగర్, ఆదిలాబాద్, నల్గొండ, జనగామ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి ఫేక్ డాక్టర్ల తప్పుడు చికిత్సల వల్ల ఎంతో మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తాజాగా క్లినిక్లలో పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించారు. భారీ సంఖ్యలో నకిలీ సర్టిఫికెట్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్యాడ్లు, స్టెతస్కోప్లు, బీపీ మీటర్లు, గ్లూకోజ్ బాటిళ్లు, ఇంజెక్షన్లు, ఇతర వైద్య పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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