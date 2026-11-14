న్యూడ్ వీడియోలు తీశారంటూ డిజిటల్ అరెస్ట్ - వృద్ధ దంపతుల నుంచి రూ.2 కోట్లు లూఠీ
Digital Arrest By Cyber Fraud : గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం కుంచనపల్లిలో సైబర్ నేరగాళ్లు డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో వృద్ధ దంపతుల్ని బెదిరించి 2 కోట్లకుపైనే కాజేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 12:07 PM IST
రాష్ట్రంలో మరో సైబర్ నేరం వెలుగుచూసింది. "డిజిటల్ అరెస్టుల" పట్ల అధికారులు పదేపదే అవగాహన కల్పిస్తున్నప్పటికీ, అమాయక ప్రజలు ఇంకా ఈ ఉచ్చులో చిక్కుకుంటూనే ఉన్నారు. గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం కుంచనపల్లిలో తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి జరిగింది. ఇక్కడ ఒక వృద్ధ దంపతులను "డిజిటల్ అరెస్టు" పేరుతో భయపెట్టి, వారి నుంచి రూ. 2 కోట్ల నగదును మోసపూరితంగా కాజేశారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, కుంచనపల్లికి చెందిన మక్కుపాటి బాలకృష్ణ, ఆయన భార్య చలసాని నళిని దేవి ఒక బహుళ అంతస్తుల భవనంలో నివసిస్తున్నారు. వీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టగా, దాని విలువ రూ. 2 కోట్లకు చేరింది. గత నెల 20న, సందీప్ రావు అనే వ్యక్తి వారికి ఫోన్ చేసి, తాను బెంగళూరులోని ఇందిరానగర్ పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ అని పరిచయం చేసుకున్నాడు. నళిని దేవిపై తన పోలీస్ స్టేషన్లో 17 కేసులు నమోదయ్యాయని అతను ఆరోపించాడు. కొందరు యువతుల తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేశారని, నళిని దేవి ఆ యువతులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా, వారి నగ్న చిత్రాలను తీసి ఇతరులకు పంపిందని అతను అబద్ధపు ఆరోపణలు చేశాడు.
దంపతులను బెంగళూరుకు రావాలని ఆ వ్యక్తి ఆదేశించాడు. తాము వృద్ధులమని, ప్రయాణం చేయలేమని బాధితులు చెప్పగా, అతను తన పైఅధికారి రాహుల్ చౌదరి (ఇన్స్పెక్టర్)తో మాట్లాడిస్తానని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత రాహుల్ చౌదరి ఫోన్లోకి వచ్చి, కచ్చితంగా బెంగళూరుకు రావాల్సిందేనని వారిని బెదిరించాడు. తమకు ఈ ఆరోపణలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని, ఆ ఫోన్ నంబర్ కూడా తమది కాదని దంపతులు వివరించినప్పటికీ, వారు వినకుండా బెదిరింపులను కొనసాగించారు. నళిని దేవిపై కేసులు నమోదయ్యాయని, సుప్రీంకోర్టు నుంచి అరెస్టు వారెంట్ జారీ అయిందని భయపెట్టారు. అంతేకాకుండా, ఆ వారెంట్ కాపీని వాట్సాప్ ద్వారా వారికి పంపారు.
ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగిస్తున్నామని నమ్మబలికిన నిందితులు, ఒక మహిళను కూడా ఫోన్ లైన్లోకి తీసుకువచ్చారు. ఆమె బాధితులను అరెస్టు చేస్తామని బెదిరించింది. బాధితుల ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బును తమ ఖాతాలకు బదిలీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, అలా చేయకపోతే అరెస్టు చేస్తామని హెచ్చరించారు. దీని ఫలితంగా, బాధితులు తమ ఖాతాను మూసివేసి, గత నెల 31న ఆ నిధులను విజయవాడలోని గాంధీ నగర్ శాఖలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖాతాకు ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా బదిలీ చేశారు. సుమారు రెండు రోజుల పాటు జరిగే విచారణ పూర్తయ్యాక, ఆ డబ్బును తిరిగి బాధితుల ఖాతాలోనే జమ చేస్తామని మోసగాళ్లు నమ్మబలికారు. తాము మోసపోయామని గ్రహించిన బాధితులు, 'నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్'లో ఫిర్యాదు చేశారు. సైబర్ క్రైమ్ అధికారుల సూచన మేరకు బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారని తాడేపల్లి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, వీరేంద్ర బాబు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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