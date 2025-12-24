శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో ఆగని నకిలీల పరంపర - 3 రోజుల్లో 2,555 బోగస్ జనన ధ్రువపత్రాలు
అదే మండలం రామనపల్లి పంచాయతీ నుంచి మూడు రోజుల్లోనే 2,555 ధ్రువపత్రాలు జారీ - మంగళవారం వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 10:12 AM IST
Fake Birth Certificates Scam in Sri Sathya Sai District: విద్య, ఉద్యోగం, ఇతర అవసరాల కోసం జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఎంతో అవసరం. కొంతమంది తప్పుడు పత్రాలు సమర్పించి, బర్త్ సర్టిఫికెట్లో పుట్టిన తేదీ వివరాలు మార్చి ప్రయోజనాలు పొందాలని చూస్తుంటారు. ఈ తరహా అక్రమాలకు పాల్పడే వారికి కొమరేపల్లి సచివాలయం కేంద్రం అయ్యింది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలోని అగళి మండలం కొమరేపల్లిలో జనాభా 1000కి లోపే ఉంటారు. గ్రామ సచివాలయం నుంచి ఏకంగా 3,982 జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ అయ్యాయి. అంతేకాదు మరో 129 ధ్రువీకరణ పత్రాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ సంఖ్య చూస్తేనే అక్కడ ఏం జరుగుతోందో అందరికీ అర్థం అవుతోంది. అనధికారికంగా అడ్డదిడ్డంగా వేల సంఖ్యలో సర్టిఫికెట్ల జారీ జరిగిందన్నది వాస్తవం.
శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో బోగస్ (నకిలీ) జనన ధ్రువపత్రాల జారీ కొనసాగుతోంది. అగళి మండలం కొమరేపల్లి పంచాయతీలో 3,892 నకిలీ సర్టిఫికెట్లు, బత్తలపల్లి మండలం పోట్లమర్రి పంచాయతీలో 1,982 నకిలీ జనన ధ్రువపత్రాలు జారీ అయి నెల రోజులు కూడా గడవక ముందే అదే మండలం రామనపల్లి పంచాయతీ నుంచి 3 రోజుల్లోనే 2,555 సర్టిఫికెట్లు జారీ అయినట్లు మంగళవారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
సైబర్ నేరగాళ్లు గ్రామ సివిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్స్ ఐడీలను హ్యాక్ చేసి దుర్వినియోగానికి పాల్పడి ఉంటారని ఉన్నతాధికారులు ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చినట్లు సమాచారం. దీని పై ‘ఈనాడు’, 'ఈటీవీ భారత్'లో ప్రచురితమైన వరుస కథనాలతో వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ జనన, మరణాల నమోదు విభాగం స్టాటిస్టికల్ అధికారి కళాధర్ నేతృత్వంలోని బృందం విచారణ చేపట్టి ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక సమర్పించింది. జనన మరణాల నమోదు విభాగం ఉన్నతాధికారులు వెంటనే స్పందించి అన్ని నకిలీ సర్టిఫికెట్లను రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. ఇలాంటి అనుమానాలు ఉన్న 14 జిల్లాల అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు.
నకిలీ సర్టిఫికెట్లను రద్దు చేస్తున్నాం: జనన, మరణాల నమోదు విభాగం రాష్ట్ర డిప్యూటీ చీఫ్ రిజిస్ట్రార్ శ్రీనివాసరావును దీనిపై వివరణ కోరగా ఈ వ్యవహారంపై ఎప్పటికప్పుడు విచారణ చేస్తున్నామని అన్నారు. నకిలీ సర్టిఫికెట్లను రద్దు చేయడానికి చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఏళ్ల తరబడి ఒకే పాస్వర్డ్: కొమరేపల్లి, రామనపల్లి, పోట్లమర్రి పంచాయతీలు 2020లో కొత్తగా ఏర్పడ్డాయి. నాటి నుంచి ఆ గ్రామాల కార్యదర్శులు తమ తమ పంచాయతీలకు సంబంధించి లాగిన్ ఐడీలు, పాస్వర్డులు క్రియేట్ చేసుకోలేదు. పాత పంచాయతీ వ్యవస్థనే కొనసాగించారు. ఇతరులు కూడా తమ పేరు పక్కన 1234 ఉండేలా ఏ మాత్రం భద్రత లేని సాధారణ పాస్వర్డులను కొనసాగించడం, వాటిని ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకోవడంతో వాటిని హ్యాక్ చేయడం అక్రమార్కులకు సులభవైంది.
మూడు నెలల్లో ఏకంగా 27 వేల జననాలు: ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలోని 582 కేంద్రాల్లో జనన, మరణాల నమోదు ప్రక్రియను ప్రక్షాళన చేయాలని కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ ఆదేశించారు. ఇప్పటికే ఉన్న లాగిన్ ఐడీ, పాస్వర్డులను రద్దు చేసి కొత్త వాటిని సృష్టించాలని సూచించారు. మహారాష్ట్రలోని యవత్మాల్ జిల్లాలో 1,500 జనాభా ఉన్న శేందూర్సనీ గ్రామ పంచాయతీలో 3 నెలల్లోనే ఏకంగా 27 వేల జననాలు నమోదు అయినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్రమ వలసదారులు స్థానిక, ఓటరు నమోదు కోసం పెద్ద ఎత్తున దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సత్యసాయి జిల్లాలో నకిలీ సర్టిఫికెట్ల జారీపై సమగ్ర విచారణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
