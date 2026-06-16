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గుర్రంపై స్వారీ చేస్తూ దేశ గురువునంటూ సంచారం - పోలీసులు వస్తున్నారని పరార్

అనుచరులను వెంటబెట్టుకొని గుర్రంపై తిరిగిన దొంగ బాబా - దేశ గురువు అంటూ ప్రజలను ప్రలోభ పెట్టే ప్రయత్నం - మహిళల పట్ల అసభ్యకర సైగలు - పోలీసులకు తెలియజేయడంతో అనుచరులతో సహా పరార్​

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 3:27 PM IST

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Fake Swamiji on Horse Riding : 'నేను చెప్పినట్లు చేస్తే మీ ఇంటిని లక్ష్మీ దేవి కటాక్షిస్తుంది. మీరు నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. కానీ, అందుకు ఓ పూజ చేయాలి. దానికి కొంత ఖర్చు అవుతుంది' అంటూ పలువురు దొంగ బాబాలు మాయ మాటలు చెప్పి, గ్రామాల్లో ఉండే అమాయక ప్రజలను నమ్మబలికిస్తున్నారు. దేవుడిపై ఉన్న భక్తి, భయాలను ఆసరాగా చేసుకొని పూజలు, తంత్రాల పేరిట అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఓ గురువు వేములవాడ మండల పరిసర గ్రామాల్లో సంచరిస్తూ హల్​చల్ చేశాడు.

అనుచరులతో కలిసి ఉడాయింపు : వేములవాడ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో దేశ గురువునంటూ ఓ వ్యక్తి గుర్రంపై సంచరించాడు. తనకు తోడుగా పలువురు అనుచరులను కూడా నియమించుకున్నాడు. తన వేషాధారణ, మాటలను చూసి ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. దీంతో శనివారం పలువురు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అయితే పోలీసులు వస్తున్నారని బెదిరిపోయిన గురువు తన అనుచరులతో సహా పారిపోయాడు.

FAKE BABA WITH HORSE IN VEMULAwADA
గుర్రంపై స్వారీ చేస్తున్న దొంగ బాబా (Eenadu)

ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేయాలంటూ : ఈ దేశ గురువు వేములవాడతో పాటు చందుర్తి మండల్లాలోని వివిధ గ్రామాల్లో సంచరించాడు. ముందుగా వేములవాడ గ్రామీణ మండలానికి చెందిన అచ్చన్నపల్లె, వెంకటంపల్లిలో పర్యటించాడు. ఆ తర్వాత చందుర్తి మండలానికి చెందిన నర్సింగాపూర్​ గ్రామానికి చేరుకున్నాడు. అదే ఊరిలోని ఒక సంఘ భవనంలో ఆశ్రయం పొందాడు. తదనంతరం తన అనుచరులను వెంటబెట్టుకొని గుర్రంపై సంచరించాడు. ఈ క్రమంలో గ్రామంలోని ఇంటింటికి వెళ్లాడు. స్వామి వస్తున్నారని, ఆయనకు నీళ్లు, కొబ్బరికాయలు అందించాలని తన అనుచరుల ద్వారా ముందుగానే కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం పంపించాడు.

సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ప్రలోభాలు : సాధారణంగా పాదయాత్ర చేస్తూ సంచరించే బాబాలకు భిన్నంగా ఈ దేశ గురువు గుర్రంపై స్వారీ చేస్తూ ఇళ్ల దగ్గరకు వెళ్లడంతో గ్రామాస్థులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ దొంగ గురువు మహిళలను చూసి అసభ్యకరమైన రీతిలో సైగలు చేస్తూ, వెకిలిగా ప్రవర్తించేవాడని కూడా ఆయా గ్రామస్థులు తెలిపారు. అతడికి తోడుగా వచ్చిన అనుచరులు గ్రామస్థుల ఇళ్లకు వెళ్లి 'మీ ఇంట్లో పలు సమస్యలు ఉన్నాయి. మా స్వామీజీ వాటిని పూజలు చేసి పరిష్కరిస్తారు' అని కల్లబొల్లి మాటలతో ప్రజలను ప్రలోభ పెట్టి, వారి నుంచి డబ్బులు దండుకున్నారు. పలువురు వ్యక్తులు ఈ వ్యవహారాన్ని పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. విషయం తెలిసిన దొంగ గురువు అక్కడి నుంచి అనుచరులతో సహా పరారయ్యాడు.

కొత్తగా స్వామీజీ, బాబా, గురువులంటూ వస్తే గుడ్డిగా నమ్మొద్దు. ఎవరైనా అపరిచిత వ్యక్తులు అనుమానస్పదంగా కనిపించినా పోలీసులకు తెలియజేయాలి. పరిచయం లేని వారి మాయమాటల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి - జె.రమేష్, చందుర్తి ఎస్సై

ప్రాణ గండం నుంచి గట్టెక్కిస్తానని : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాల గూడ పట్టణంలో మూణ్నెళ్ల కిందట ఓ దొంగ బాబా కూడా ఇలాగే ఓ కుటుంబ సభ్యులను మాయమాటలు చెప్పి, 6తులాల బంగారంతో ఉడాయించాడు. శాంతినగర్​కు చెందిన దంపతులు తమ పిల్లలకు ఆగోగ్యం బాగా లేకపోవడంతో స్థానికంగా బాబాగా చలామణి అవుతున్న వినోద్​ దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు. దంపతులు అమాయకులని గ్రహించిన వినోద్​ 'మీ భర్తకు ప్రాణహాని ఉంది' అని భార్యను భయపెట్టాడు. ప్రాణ గండం నుంచి గట్టెక్కాలంటే అమ్మవారికి ముడుపులు చెల్లించి, ప్రత్యేక పూజలు చేయాలని నమ్మించాడు. అందుకు కనీసం 6 తులాల బంగారం కావాలని ప్రలోభ పెట్టాడు.

కళ్లు గప్పి దండుకున్నాడు : బాబా వినోద్ మాటలు నమ్మిన దంపతులు 5తులాల 7 గ్రాముల బంగారాన్ని వస్త్రంలో పెట్టి ముడుపు కట్టారు. పూజ చేయడం ప్రారంభించిన వినోద్ ఆ సమయంలో కళ్లు తెరవొద్దని, తెరిస్తే పూజాఫలం దక్కదని బెదిరించాడు. 41 రోజుల వరకు కట్టిన ముడుపును తెరవకూడదని నమ్మించాడు. గడువు తీరాక ముడుపు విప్పిన దంపతులు బంగారం లేకపోవడంతో కంగుతిన్నారు.

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TAGGED:

FAKE SWAMIJI WITH HORSE RIDING
VEMULAWADA DESH GURUVU RIDING HORSE
FAKE BABA RUN AWAY IN VEMULAWADA
గుర్రంపై స్వారీ చేస్తున్న దొంగ బాబా
FAKE BABA WITH HORSE IN VEMULAWADA

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