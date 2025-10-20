గ్రేటర్లో నకిలీ ఆయుర్వేద దందా! - ఒక్కరోజులోనే వ్యాధుల నయం పేరిట కల్తీ మందుల విక్రయం!!
విచ్చలవిడిగా నకిలీ ఆయుర్వేద మందుల విక్రయం - డిగ్రీ లేకపోయినా ఆయుర్వేద వైద్యులుగా చలామణి అవుతూ నడిపిస్తున్న ఔషధ దుకాణాలు - అనుమానం వస్తే ఈ నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయండి
Published : October 20, 2025 at 10:30 AM IST
Fake Ayurvedic Medicines : ప్రస్తుతం ఆయుర్వేదానికి ఉన్న డిమాండ్ను కొందరు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. గ్రేటర్లో ఆయుర్వేదం పేరుతో కొందరు రోగులకు టోకరా వేస్తున్నారు. నకిలీ బ్రాండులు సృష్టించి, ఆయుర్వేద మందులంటూ విక్రయిస్తున్నారు. కొంచెం నోటిలో వేసుకుంటే వెంటనే క్యాన్సర్, పక్షవాతం, మధుమేహం లాంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను తగ్గించడం లేదా లైంగిక సామర్థ్యం పెంచేందుకు మందులు ఇస్తామని ప్రజలను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు.
నకిలీ మందుల విక్రయం : అంతేకాదు ఫలానా పౌడరు నీటిలో కలుపుకొని తాగితే కిడ్నీల్లో రాళ్లు అమాంతంగా కరిగి పోతాయని నమ్మిస్తుంటారు. ఇలా నగరంతో పాటు మారుమూల పల్లెల్లోనూ ఈ మందులు జోరుగా విక్రయిస్తున్నారు. ఎలాంటి డిగ్రీ లేకపోయినా ఆయుర్వేద వైద్యులుగా చలామణి అవుతూ, ఏకంగా ఔషధ దుకాణాలు నడిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గల్లీకి ఒకటీ రెండు షాపులు ఇలాంటివి దర్శనమిస్తున్నాయి. వాటికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆయుష్ నుంచి అనుమతులే ఉండటం లేదు. కొన్నింటికి గతంలో అనుమతులిచ్చినా మళ్లీ వాటిని పునరుద్ధరించుకోలేదు.
ఆ మందులు వాడితే గల్లంతే : ఇలా ఆయుర్వేదంపై చాలా మందికి నమ్మకముండటంతో సులువుగా నకిలీ మందుల బారిన పడుతున్నారు. కొన్నింటికి కిడ్నీల్లో రాళ్లు, మధుమేహం, న్యూమెనియా రోగాలను తగ్గిస్తామని మందుల ప్యాకింగ్పై నేరుగా రాస్తున్నారు. దీంతో రోగులు సైతం వారి మాటలను నమ్మి వీటిని కొనుగోలు చేసి ఉపయోగిస్తుండటంతో రోగం తగ్గకపోగా మరింత పెరిగిపోతుంది. ఆ వ్యాధి పెరిగిన తర్వాత వైద్యుల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్నారు. ఇలా అనారోగ్యం బారిన పడకుండా ఉండాలంటే వైద్యుల సూచన మేరకే మందులు కొనుగోలు చేయాలని, నకిలీ మందుల జోలికి వెళ్లవద్దని సూచిస్తున్నారు.
ఒక్కరే డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ : గ్రేటర్ హైదరాబాద్తో పాటు ఇతర జిల్లాల్లో తనిఖీలు చేసేందుకు ఆయుర్వేద డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక్కరే ఉన్నారు. దీంతో నకిలీ దుకాణాలపై పర్యవేక్షణ లోపించింది.
ఇలా గుర్తించండి :
- ఆయుర్వేద మందులపై భారత ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆయుష్ లైసెన్సు నంబరు లేదా ఆయుష్ మార్క్ తప్పకుండా ఉండాలి.
- మందులపై తయారీ తేదీ, ప్రాంతం, నంబరు, సంస్థ చిరునామా కచ్చితంగా ఉండాలి.
- ఐఎస్వో, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ధ్రువీకరణలు తప్పనిసరి. కాగా హిమచల్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ లాంటి ప్రాంతాల్లో తయారీ సంస్థలున్నట్లు తప్పుడు చిరునామాలతో మార్కెట్లోకి వదులుతున్నారు.
- అసలు కంపెనీలకు స్పష్టమైన ప్యాకింగ్, ప్రింటింగ్, లోగో, హలోగ్రామ్ ఉంటాయి. నకిలీ ఉత్పత్తులను దగ్గరగా పరిశీలిస్తే ఇలాంటివి కనిపించవు. ఒకవేళ ఉన్నా అస్పష్టంగా ఉంటాయి. స్పెల్లింగుల్లో అక్షరాలు అటుఇటు చేసి ముద్రించి ఉంటాయి. ఒకసారి కొనేముందు జాగ్రత్తలు గమనించాలి.
- ఈ మందులు ధర తక్కువగా ఉండటం, మందులు రసాయన వాసన వచ్చినా ఒక్కరోజులోనే వ్యాధి నయం లాంటి ప్రకటనలు ఉంటే నకిలీవిగా అనుమానించాలి. అనుమానం వస్తే 1800-599-696 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
''నకిలీ ఆయుర్వేద మందులు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి.రోడ్డు పక్కన విక్రయించే వాటిని అసలు విశ్వసించడానికి వీల్లేదు. ఇక సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రకటనల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఎలాంటి డిగ్రీలు లేకుండా ఏవో మూలికలు నూరి ఇస్తామంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బీఏఎంఎస్ డిగ్రీ ఉన్న వైద్యులనే సంప్రదించాలి.'' - డాక్టర్ ఉమాశ్రీనివాస్, ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్యులు
