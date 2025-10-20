ETV Bharat / state

గ్రేటర్‌లో నకిలీ ఆయుర్వేద దందా! - ఒక్కరోజులోనే వ్యాధుల నయం పేరిట కల్తీ మందుల విక్రయం!!

విచ్చలవిడిగా నకిలీ ఆయుర్వేద మందుల విక్రయం - డిగ్రీ లేకపోయినా ఆయుర్వేద వైద్యులుగా చలామణి అవుతూ నడిపిస్తున్న ఔషధ దుకాణాలు - అనుమానం వస్తే ఈ నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయండి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 20, 2025 at 10:30 AM IST

Fake Ayurvedic Medicines : ప్రస్తుతం ఆయుర్వేదానికి ఉన్న డిమాండ్​ను కొందరు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. గ్రేటర్​లో ఆయుర్వేదం పేరుతో కొందరు రోగులకు టోకరా వేస్తున్నారు. నకిలీ బ్రాండులు సృష్టించి, ఆయుర్వేద మందులంటూ విక్రయిస్తున్నారు. కొంచెం నోటిలో వేసుకుంటే వెంటనే క్యాన్సర్​, పక్షవాతం, మధుమేహం లాంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను తగ్గించడం లేదా లైంగిక సామర్థ్యం పెంచేందుకు మందులు ఇస్తామని ప్రజలను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు.

నకిలీ మందుల విక్రయం : అంతేకాదు ఫలానా పౌడరు నీటిలో కలుపుకొని తాగితే కిడ్నీల్లో రాళ్లు అమాంతంగా కరిగి పోతాయని నమ్మిస్తుంటారు. ఇలా నగరంతో పాటు మారుమూల పల్లెల్లోనూ ఈ మందులు జోరుగా విక్రయిస్తున్నారు. ఎలాంటి డిగ్రీ లేకపోయినా ఆయుర్వేద వైద్యులుగా చలామణి అవుతూ, ఏకంగా ఔషధ దుకాణాలు నడిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గల్లీకి ఒకటీ రెండు షాపులు ఇలాంటివి దర్శనమిస్తున్నాయి. వాటికి డైరెక్టర్​ ఆఫ్​ ఆయుష్​ నుంచి అనుమతులే ఉండటం లేదు. కొన్నింటికి గతంలో అనుమతులిచ్చినా మళ్లీ వాటిని పునరుద్ధరించుకోలేదు.

ఆ మందులు వాడితే గల్లంతే : ఇలా ఆయుర్వేదంపై చాలా మందికి నమ్మకముండటంతో సులువుగా నకిలీ మందుల బారిన పడుతున్నారు. కొన్నింటికి కిడ్నీల్లో రాళ్లు, మధుమేహం, న్యూమెనియా రోగాలను తగ్గిస్తామని మందుల ప్యాకింగ్​పై నేరుగా రాస్తున్నారు. దీంతో రోగులు సైతం వారి మాటలను నమ్మి వీటిని కొనుగోలు చేసి ఉపయోగిస్తుండటంతో రోగం తగ్గకపోగా మరింత పెరిగిపోతుంది. ఆ వ్యాధి పెరిగిన తర్వాత వైద్యుల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్నారు. ఇలా అనారోగ్యం బారిన పడకుండా ఉండాలంటే వైద్యుల సూచన మేరకే మందులు కొనుగోలు చేయాలని, నకిలీ మందుల జోలికి వెళ్లవద్దని సూచిస్తున్నారు.

ఒక్కరే డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ : గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​తో పాటు ఇతర జిల్లాల్లో తనిఖీలు చేసేందుకు ఆయుర్వేద డ్రగ్​ ఇన్​స్పెక్టర్​ ఒక్కరే ఉన్నారు. దీంతో నకిలీ దుకాణాలపై పర్యవేక్షణ లోపించింది.

ఇలా గుర్తించండి :

  • ఆయుర్వేద మందులపై భారత ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆయుష్​ లైసెన్సు నంబరు లేదా ఆయుష్​ మార్క్​ తప్పకుండా ఉండాలి.
  • మందులపై తయారీ తేదీ, ప్రాంతం, నంబరు, సంస్థ చిరునామా కచ్చితంగా ఉండాలి.
  • ఐఎస్​వో, ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ ధ్రువీకరణలు తప్పనిసరి. కాగా హిమచల్​ప్రదేశ్​, ఉత్తరాఖండ్​ లాంటి ప్రాంతాల్లో తయారీ సంస్థలున్నట్లు తప్పుడు చిరునామాలతో మార్కెట్​లోకి వదులుతున్నారు.
  • అసలు కంపెనీలకు స్పష్టమైన ప్యాకింగ్​, ప్రింటింగ్​, లోగో, హలోగ్రామ్​ ఉంటాయి. నకిలీ ఉత్పత్తులను దగ్గరగా పరిశీలిస్తే ఇలాంటివి కనిపించవు. ఒకవేళ ఉన్నా అస్పష్టంగా ఉంటాయి. స్పెల్లింగుల్లో అక్షరాలు అటుఇటు చేసి ముద్రించి ఉంటాయి. ఒకసారి కొనేముందు జాగ్రత్తలు గమనించాలి.
  • ఈ మందులు ధర తక్కువగా ఉండటం, మందులు రసాయన వాసన వచ్చినా ఒక్కరోజులోనే వ్యాధి నయం లాంటి ప్రకటనలు ఉంటే నకిలీవిగా అనుమానించాలి. అనుమానం వస్తే 1800-599-696 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

''నకిలీ ఆయుర్వేద మందులు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి.రోడ్డు పక్కన విక్రయించే వాటిని అసలు విశ్వసించడానికి వీల్లేదు. ఇక సోషల్​ మీడియాలో వచ్చే ప్రకటనల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఎలాంటి డిగ్రీలు లేకుండా ఏవో మూలికలు నూరి ఇస్తామంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బీఏఎంఎస్​ డిగ్రీ ఉన్న వైద్యులనే సంప్రదించాలి.'' - డాక్టర్​ ఉమాశ్రీనివాస్​, ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్యులు

