వారంతా ఎక్కడున్నారో, ఏమైపోయారో! - ఎడారి దేశాల్లో తడారే బతుకులు
ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానంటూ కొందరి ఆశలను ఆసరాగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్న నకిలీ ఏజెంట్లు - విలవిల్లాడుతున్న వలసదారులు - ఇప్పుడు వారంతా ఎక్కడున్నారో, ఏమైపోయారో!
Published : October 20, 2025 at 1:48 PM IST
Fake Agents to Cheat Job Seekers : పిల్లల భవిష్యత్తు, కుటుంబ పోషణ, అప్పుల నుంచి విముక్తి ఇలా ఎన్నో ఆశలు మోసుకుంటూ ఎంతోమంది రాష్ట్రం నుంచి విదేశాలకు వెళ్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఎడారి దేశాలకు వలస వెళుతున్నారు. వీరి ఆశలను ఆసరాగా చేసుకుని నకిలీ ఏజెంట్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలా మోసపోయిన వారిలో దేశం కాని దేశంలో అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు.
కొందరైతే ఇలా దేశాలకు వెళ్లడానికి ఉన్నదంతా ఊడ్చేసి, అప్పులు చేసి తెచ్చిన డబ్బులు మొత్తం కోల్పోయినవారు కొందరుంటే అసలు ఆచూకీనే లేకుండా పోతున్నవారూ ఉన్నారు. ఇలా నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, జగిత్యాల, సిద్దిపేట, నిర్మల్ జిల్లాలకు చెందిన 12 మంది జోర్డాన్లో చిక్కుకున్నరని ఇటీవల వెలుగు చూసింది. వీరంతా ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్ సరిహద్దుల్లో ఉన్నారు. వీరు ఏజెంట్లకు రూ.4 లక్షల చొప్పున చెల్లించారు. ఏజెంట్లను సంప్రదిస్తే మిమ్మల్ని అమ్మేశాం అని చెప్పడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో వీరు ప్రభుత్వ సాయాన్ని అర్థిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇలా ఎన్నో ఉదంతాలున్నాయి.
లక్షల్లో వలసలు : ఆకర్షణీయ జీతం మంచి ఉపాధి అంటూ ఇలా ఎన్నో ఆశలతో వివిధ జిల్లాల నుంచి వలస వెళుతున్నారు. అత్యధికంగా గల్ఫ్ దేశాలకు ఉమ్మడి కరీంనగర్ (3.50 లక్షల మంది), నిజామాబాద్ (1.80 లక్షలు), ఆదిలాబాద్ (1.25 లక్షలు), మెదక్ (లక్ష మంది) జిల్లాల నుంచి వలస వెళ్లారు. నిరక్షరాస్యులైతే భవన నిర్మాణ కార్మికులు, వాచ్మెన్, తోటపనులు చేసేవారు, పశువుల కాపరులు, సహాయకులు, మేస్త్రీలు, హోటళ్లలో పనివారుగా వెళుతున్నారు. ఇక అక్షరాసులైతే కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, సూపర్ మార్కెట్లు, ఇతర ప్రైవేటు ఉద్యోగాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
నకిలీ ఏజెంట్ల మోసాలు : నకిలీ ఏజెంట్లు ఇలాంటివారిని మోసగిస్తున్నారు. కొందరు విదేశాలకు పంపించి అడ్రస్ లేకుండా పోతున్నారు. ఇంకొందరు అక్కడి ఏజెంట్లకు అమ్మేస్తున్నారు. మరి కొందరు డబ్బులు తీసుకుని మాయమవుతున్నారు. ఇలా అక్కడికి వెళ్లి మోసపోయినవారిలో కొందరు తోటి తెలుగువారు, ఎన్నారై సంఘాల సాయంతో తిరిగొచ్చేస్తున్నారు. వలస వెళ్లేందుకు ఏజెంట్లకు రూ.లక్ష నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు ముట్టజెబుతున్నారు. ఇలా వెళ్లడం తలకు మించిన భారమే అయినా భవిష్యత్తు బాగుంటుందన్న ఆశతో ఎలాగోలా తెచ్చి ఏజెంట్ల చేతుల్లో పెడుతున్నారు. మోసపోయిన కొందరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని సాయం అర్థిస్తున్నారు.
సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లి మండలానికి చెందిన వేణు అనే వ్యక్తితో పాటు ఇతర జిల్లాల్లోని 23 మంది దుబాయ్కు చెందిన ఏజెంట్ సయ్యద్ అష్ఫక్ను సంప్రదించారు. అజర్ బైజాన్లో పండ్లతోటల్లో ఉపాధి ఇప్పిస్తానంటూ అతను రూ.92 లక్షలు వసూలు చేశాడు. అక్కడికి తరలించాక పని చూపకుండా అందరినీ వదిలేశాడు. చివరకు బాధితులు బంధుమిత్రుల సాయంతో వారి సొంతూళ్లకు చేరారు.
వారంతా ఎక్కడున్నారో, ఏమైపోయారో!
- నిర్మల్ జిల్లా సారంగపూర్కు చెందిన తంబాకు శ్రీనివాస్ గత ఏడాది ఆగస్టు 3న దుబాయ్కని వెళ్లారు. ముంబయి చేరాక ఏమైపోయారో ఇప్పటికీ తెలియడం లేదు. ఇదే జిల్లాకు చెందిన పన్నాల శ్రీనివాస్ ఈ సంవత్సరం మేలో సౌదీ అరేబియా వెళ్లారు. అక్కడ ఓ యజమాని వద్ద నెల రోజులు పని చేశారు. ఆ తర్వాత కుటుంబీకులకు అందుబాటులో లేకుండా పోయారు.
- నిజామాబాద్ జిల్లా రాకాసిపేటకు చెందిన ప్యాట విజయ్ (38) ఇదే పరిస్థితి. అతను మేలో కౌలాలంపూర్కు చేరుకున్నారు. రెండ్రోజుల తర్వాత అతని జాడ లేకపోవడంతో ఆయన భార్య ప్రవాసీ ప్రజావాణిని ఆశ్రయించారు. ఇలా ఎందరో ఉండగా, వారంతా ఏమయ్యారో తెలియక కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
నకిలీ ఏజెంట్లే ఎక్కువ : నిబంధనల మేరకు ఏజెంట్లు, కన్సల్టెన్సీలు విదేశీ వ్యవహారాలశాఖలోని ప్రొటెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్స్ వద్ద నమోదై ఉండాలి. వలస చట్టాలకు లోబడి నమ్మకంగా పనిచేస్తున్న సంస్థలు తెలంగాణలో 160 వరకు ఉన్నాయి. కానీ సుమారు 600 మంది నకిలీ ఏజెంట్లు పట్టణాలు, గ్రామాల్లోని వారి సబ్ ఏజెంట్లు అమాయకులను మోసగిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్, ముంబయి, దుబాయ్కి చెందిన ముఠాలతో చేతులు కలిపి దందా సాగిస్తున్నారు. వీరి మోసాలపై గత రెండేళ్లలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 121, ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో 40 కి పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. 131 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పలు కేసులు విచారణలో ఉన్నారు.
165 మందికి ప్రభుత్వ పరిహారం : గల్ఫ్ సహా విదేశాలకు వలస వెళ్లే కార్మికులు అనారోగ్యం, వేధింపులు వంటి సమస్యలతో మృతి చెందుతున్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2023 డిసెంబరు నుంచి పరిహారం అందిస్తోంది. ఇంతవరకు ఇలా చనిపోయిన 165 మందికి చెందిన కుటుంబాలకు రూ. 5లక్షల చొప్పున రూ.8.25 కోట్ల పరిహారమిచ్చారు. మరో వంద కుటుంబాలకు సాయం అందాల్సి ఉంది.
చికిత్స తీసుకోలేక ఇంటికి రాలేక - అలసి‘పోతున్న’ వలస జీవులు - గల్ఫ్ కార్మికులపై 'సెస్' సర్వే
వలస కూలీల వేషంలో రాష్ట్రంలోకి మావోయిస్టులు - గస్తీ పెంచిన పోలీసులు