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క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన లోపం - తప్పుడు ఆస్తులను చూపించి రుణాలు పొందుతున్న మోసగాళ్లు

ప్రైవేట్ బ్యాంకుల నిర్లక్ష్యంతో మోసాలు - అద్దె అకౌంట్లతో, నకిలీ ఆధార్, ఆస్తి పత్రాలతో భారీ రుణాలు తీసుకుని ఎగ్గొడుతున్న కేటుగాళ్లు

Fake Accounts In Bank
Fake Accounts In Bank (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 10:16 AM IST

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Fake Accounts In Private Banks : అనేక ప్రైవేట్ బ్యాంకుల నిర్లక్ష్యం మోసగాళ్లకు వరంగా మారుతోంది. వారు ఈ పరిస్థితిని అవకాశంగా తీసుకుని కోట్లాది రూపాయలను కాజేస్తున్నారు. విజయవాడ నగరంలో ఇటీవల నమోదైన ఆర్థిక నేరాల కేసులలో ఈ ధోరణి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మోసగాళ్లు నకిలీ కేవైసీ పత్రాలు, ఆస్తి పత్రాలను ఉపయోగించి పెద్ద మొత్తంలో రుణాలు పొంది, పంచుకుంటున్నారు. ఖాతా తెరిచే సమయంలో బ్యాంకర్లు అవకతవకలను గుర్తించడంలో విఫలమవుతున్నారు. బకాయిలు పేరుకుపోయి, నోటీసులకు సమాధానం రానప్పుడు మాత్రమే వారు ఈ విషయాన్ని గుర్తిస్తున్నారు. అదేవిధంగా, అనేక ప్రైవేట్ బీమ కంపెనీలు తమకు సమర్పించిన మోసపూరిత పత్రాలను గుర్తించలేకపోతున్నాయి.

అద్దె అకౌంట్లతో లావాదేవీలు : వ్యాపార యజమానులు కరెంట్ ఖాతాలను తెరవవచ్చు, వాటిలోని లావాదేవీలపై ఎటువంటి పరిమితులు ఉండవు. కొందరు వ్యక్తులు కమీషన్ల కోసం చట్టవిరుద్ధమైన లావాదేవీల నిమిత్తం ఈ ఖాతాలను అద్దెకు ఇస్తుంటారు. తాము వ్యాపారం నడుపుతున్నామనే ముద్ర వేయడానికి, వారు తరచుగా ఒక దుకాణం ముందు ఫోటో దిగి వాణిజ్య లైసెన్సులను పొంది, వాటిని తమ పథకాలను సులభతరం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. క్షేత్రస్థాయి అధికారులు తరచుగా కేవలం మొక్కుబడిగా తనిఖీలు మాత్రమే చేస్తారు. సిబ్బంది సభ్యులు కొన్నిసార్లు తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఈ మోసంలో కుమ్మక్కు అవుతారు.

క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన లోపం : ఖాతాలు తెరిచేటప్పుడు దరఖాస్తుదారులు సమర్పించిన సహాయక పత్రాలను బ్యాంకు అధికారులు సరిగ్గా పరిశీలించడంలో విఫలమవుతున్నారు. మోసగాళ్లు సరైన పత్రాలు అందించకుండానే పొదుపు, కరెంట్ ఖాతాలు రెండింటినీ సులభంగా తెరుస్తున్నారు.

తప్పుడు ఆస్తులు చూపించి మోసం : ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి ఒక మోసం కేసులో, నిందితులు గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల పేర్లతో ఖాతాలు తెరిచారు. వారు బ్యాంకుకు పత్రాలు సమర్పించేటప్పుడు వివిధ భవనాల ముందు నిలబడి ఆ ఆస్తులు తమవేనని చెప్పుకున్నారు. 62 మంది వ్యక్తుల పేర్లతో రూ. 4.50 కోట్ల రుణాలు పొందారు. కొంతకాలం వాయిదాలు చెల్లించినప్పటికీ, రుణగ్రహీతలు చివరికి చెల్లింపులు చేయడంలో విఫలమయ్యారు. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో, హామీగా పెట్టిన ఆస్తులు వాస్తవానికి వేరే వ్యక్తులకు చెందినవని తేలింది. దీంతో బ్యాంక్​ వారు మోసపోయినట్లు గ్రహించారు.

నకిలీ ఆధార్​తో బురిడీ : గుంటూరు జిల్లావాసి మోహన్‌ గతంలో ఓ ప్రైవేటు బ్యాంకులో రుణ మంజూరు విభాగంలో చేశాడు. ఈఅనుభవంతో విజయవాడ వచ్చి తన సోదరుడి మాల్‌లో సరకు కొనే సంస్థకు చెందిన జీఎస్టీ పత్రం, స్టేట్‌మెంట్‌ సంపాదించాడు. వన్‌టౌన్‌లో ఇదేపేరుతో ఓ దుకాణం పెట్టి తన వద్ద పనిచేసే వ్యక్తి ఆధార్, పాన్‌కార్డు ఉపయోగించి లేబర్‌ లైసెన్స్‌ తీసుకుని కోటక్‌ మహీంద్రా బ్యాంకులో కరెంట్‌ఖాతా తెరిచాడు. ఓ మృతుడి ఆధార్‌కార్డులో ఫొటోను మార్చి ప్రైవేటు ఫైనాన్స్‌ సంస్థ నుంచి రూ.30 లక్షలు రుణం తీసుకున్నాడు.

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TAGGED:

FAKE ACCOUNTS FRAUD
BANK RENTED ACCOUNTS
GUNTUR FAKE BANK ACCOUNTS
ప్రైవేట్ బ్యాంకుల నిర్లక్ష్యం
FAKE ACCOUNTS IN BANK

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