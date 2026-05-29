ఎస్సై కావాలని ప్రయత్నించి విఫలం - నకిలీ ఏసీబీ అధికారి అవతారమెత్తి మోసాలు
ప్రభుత్వ శాఖల వెబ్సైట్ల నుంచి అధికారుల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు సేకరణ - డబ్బులు అవసరమైనప్పుడల్లా ఫోన్లు - బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది జిల్లా స్థాయి అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 1:15 PM IST
Fake ACB Officer Vijayawada Jayakrishna Fraud Case: విజయవాడలో నకిలీ ఏసీబీ అధికారిగా చెలామణి అవుతూ ప్రభుత్వ అధికారులను బెదిరించి లక్షలు దోచుకున్న అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన జయకృష్ణ మోసాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగు చూస్తున్నాయి. పోలీసుల విచారణలో సంచలన విషయాలు బయటపడ్డాయి.
లొకేషన్ దొరక్కుండా ఏసీ బస్సులో ప్రయాణం: నిందితుడు జయకృష్ణ తన ఆచూకీ చిక్కకుండా తరచూ ప్రయాణాలు చేస్తూ మోసాలకు పాల్పడేవాడు. ముందుగానే యాక్టివేట్ చేసిన సిమ్ కార్డులను గంపగుత్తగా అడ్డదారుల్లో సంపాదించి వాటితోనే అధికారులకు ఫోన్లు చేసేవాడు. కర్ణాటక సరిహద్దులో స్వగ్రామం ఉండటంతో తరచూ బెంగళూరు వెళ్లి అక్కడే మకాం వేసేవాడు. అధికారులకు బెదిరింపు కాల్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బెంగళూరులో ఏసీ సిటీ బస్సు ఎక్కేవాడు. సాయంత్రం వరకు అందులోనే ప్రయాణిస్తూ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న అధికారులకు ఫోన్లు చేసేవాడు. డబ్బు బదిలీ కాగానే మొబైల్ స్విచ్ఛాఫ్ చేసేవాడు.
రెండు గొంతులతో బెదిరింపులు: ఎంచుకున్న అధికారికి ఫోన్ చేసే సమయంలో రెండు గొంతులతో మాట్లాడటం నిందితుడి శైలి. తొలుత ఏసీబీ ఇన్స్పెక్టర్ను మాట్లాడుతున్నానని బెదిరించేవాడు. ‘మీపై అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. త్వరలో పదవీ విరమణ చేయబోతున్నారు. త్వరగా సెటిల్ చేసుకోండి. లేకపోతే సోదాలు చేస్తాం’ అని భయాందోళనకు గురి చేసేవాడు. ఆపై ‘మా డీఎస్పీ మీతో మాట్లాడతారు’ అంటూ తానే గొంతు మార్చి సంభాషణ కొనసాగించేవాడు. భయపడిన అధికారులు నిందితుడు సూచించిన యూపీఐ ఐడీలకు డబ్బులు బదిలీ చేసేవారు.
గోవా క్యాసినోలో రోజుకు లక్ష ఖర్చు: ఎస్సై కావాలని ప్రయత్నించి విఫలమైన జయకృష్ణ చివరకు నేరస్థుడిగా మారాడు. నకిలీ ఏసీబీ ఇన్స్పెక్టర్ అవతారమెత్తి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వందలాది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను మోసం చేశాడు. భారీగా వచ్చిపడిన సొమ్మును ఎక్కువగా విలాసాలకు వెచ్చించేవాడు. తరచూ గోవా వెళ్లి క్యాసినో ఆడేవాడు. రోజుకు లక్షకు పైగానే దీనికోసం ఖర్చు చేసేవాడు. ఎక్కువగా విమానాల్లోనే తిరిగేవాడు.
250 మంది అధికారులు బాధితులు: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల వెబ్సైట్లను చూసి అధికారుల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు సేకరించేవాడు. డబ్బులు అవసరమైనప్పుడల్లా ఫోన్లు చేసి ఏసీబీ పేరు చెప్పి గుంజేవాడు. ఎక్కువ లావాదేవీలు గూగుల్ పే, ఫోన్ పే ద్వారా జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది జిల్లా స్థాయి అధికారులే ఉన్నారు. రెండు రాష్ట్రాల్లో సుమారు 250 మందికి పైగా అధికారులు జయకృష్ణ చేతిలో మోసపోయినట్లు తేలింది.
బెంగళూరులో బ్యాంకు ఖాతాల సేకరణ: ప్రభుత్వ అధికారుల్లోని భయాన్ని సొమ్ము చేసుకునేవాడు. బెంగళూరులో కొందరితో పరిచయం పెంచుకొని వారి బ్యాంకు ఖాతాలను సేకరించాడు. ఆ ఖాతాల్లోకే బాధితుల నుంచి డబ్బులు మళ్లించేవాడు. ప్రస్తుతం తమ అదుపులో ఉన్న నిందితుడిని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. అతడి ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకొని పరిశీలిస్తున్నారు. కాల్ డేటాను విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇతని జాబితాలో ఇంకా ఎంత మంది ఉన్నారు, ఎవరెవరు ఉన్నారన్న కోణంలో ప్రశ్నిస్తున్నారు.
