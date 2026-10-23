టీడీపీ నాయకుల్లో వర్గ పోరు - గాలిలో పేలిన తూటాలు
Factional Conflict Among TDP Leaders : టీడీపీ నాయకుల్లో వర్గ పోరు తారస్థాయికి చేరింది. ఒకరిపై మరొకరు బాహాటంగా దాడులకు దిగే స్థితికి వచ్చారు. పంతాలు, పట్టింపులతో రగడకు ఆజ్యం పోస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:23 AM IST
Factional Conflict Among TDP Leaders : అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాజంపేట నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ)లో నెలకొన్న అంతర్గత విభేదాలు, అసంతృప్తి గత కొన్ని ఏళ్లుగా ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టికెట్ల కేటాయింపు, సమన్వయకర్తల నియామకం, నాయకత్వ ఆధిపత్యం కోసం జరుగుతున్న పోరాటం వంటి అంశాలు నియోజకవర్గంలోని వర్గ రాజకీయాలను బహిర్గతం చేశాయి. పార్టీ నాయకుల మధ్య జరుగుతున్న ఈ అంతర్గత పోరు తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది.
పరిస్థితి ఎంతవరకు వెళ్లిందంటే, ప్రత్యర్థి వర్గాలు బహిరంగంగానే ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకునే స్థాయికి చేరుకున్నాయి. వ్యక్తిగత అహంభావాలు, మొండి వైఖరులు ఈ సంఘర్షణను మరింత పెంచుతున్నాయి. పార్టీ సభ్యుల మధ్య ఉన్న ఈ బహిరంగ విభేదాలు పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఇటీవల నందలూరు, రాజంపేట, పరిసర ప్రాంతాల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియ సందర్భంగా, టీడీపీలోని రెండు ప్రధాన వర్గాల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. అభ్యర్థుల ఎంపిక విషయంలో పార్టీ ప్రతినిధి కోడూరు బాలసుబ్రహ్మణ్యం వర్గానికి, స్థానిక నాయకుడు విజయ్ సాగర్ వర్గానికి మధ్య తీవ్ర విభేదాలు తలెత్తాయి.
నందలూరులో ఎంపీపీ (మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడు) పదవిని దక్కించుకోవాలని విజయ్ సాగర్ వర్గం, బాలసుబ్రహ్మణ్యం వర్గం రెండూ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. రాజంపేట వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ విజయ్ సాగర్, తన భార్య ప్రమీల ద్వారా బుధవారం నాడు నందలూరు-1 ఎంపీటీసీ స్థానానికి నామినేషన్ దాఖలు చేయించారు. గురువారం నాడు, ఆయన ప్రత్యర్థి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తన తల్లి లక్ష్మీ నరసమ్మ తరపున నామినేషన్ దాఖలు చేసేందుకు ఎంపీడీఓ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇరు వర్గాల మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం, కడప-రేణిగుంట జాతీయ రహదారిపై హింసాత్మక ఘర్షణకు దారితీసింది.
ప్రత్యర్థి వర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు రాళ్లు, సోడా సీసాలతో దాడి చేసుకోవడమే కాకుండా, కర్రలను ఆయుధాలుగా ఉపయోగించాయి. పలు వాహనాలను ధ్వంసం చేయగా, ఒక వాహనానికి నిప్పు పెట్టారు. ఈ ఘర్షణ సమయంలో బాలసుబ్రహ్మణ్యం తన వ్యక్తిగత తుపాకీతో గాలిలోకి మూడు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో పదిమందికి పైగా వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
ఒంటిమిట్టలో బెదిరింపులు: ఒంటిమిట్ట మండలం గంగాపేరూరు ఎంపీటీసీ స్థానానికి నామినేషన్ దాఖలు చేసేందుకు వచ్చిన చిన్న కొత్తపల్లికి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్త నంద్యాల వెంకటేశ్ను కొందరు వ్యక్తులు బలవంతంగా అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత వెంకటేశ్ తిరిగి వెళ్తుండగా, స్థానిక టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు నరసింహారెడ్డి అనుచరులు ఆయనను వెంబడించి, నామినేషన్ పత్రాలను లాగేసుకున్నారు. చివరకు, పోలీసు అధికారుల అనుమతితో ఆయన తన నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేయగలిగారు. మరోవైపు, మంటపాంపల్లె నుంచి పోటీ చేయాలనుకున్న షేక్ జబీనాను నరసింహారెడ్డి అనుచరులు అడ్డుకున్నారు. అలాగే, కొత్త మాధవరం నుంచి నామినేషన్ దాఖలు చేయడానికి వచ్చిన బోగా గీతా దేవిని కూడా ప్రత్యర్థి వర్గానికి చెందిన యువకుల బృందం అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసింది.
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