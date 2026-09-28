నంబర్ లింక్ చేయకపోతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు! - రవాణా శాఖ క్లారిటీ ఇదిగో
ఫోన్ నంబర్ లింక్ చేయకపోతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దవుతుందని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ వార్తలు నమ్మొద్దని, అలా లైసెన్స్ రద్దు చేసే ప్రసక్తే లేదని రవాణాశాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
Published : September 28, 2026 at 2:01 PM IST
Driving License Number Linkage : డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కు ఫోన్ నంబర్ లింక్ చేయించుకోవాలని, ఈ నెలాఖరులోపు చేయించుకోని పక్షంలో లైసెన్స్ రద్దవుతుందని కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో పలు పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ పోస్టులు చూసి లింక్ చేయించుకోకపోతే లైసెన్స్ రద్దవుతుందనే భయంతో పలువురు ఆర్టీవో సంబంధిత ఆఫీసులకు పరుగులు పెడుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఇలాంటి వార్తలు ఎవరూ నమ్మొద్దని, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కాల పరిమితి అయిపోయిన తర్వాత కూడా నెల వరకు కొన్ని పరిమితులతో పునరుద్ధరించుకునే అవకాశం ఉంటుందని, అలాంటిది కేవలం ఫోన్ నంబర్ లింక్ లేదని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు చేసే ప్రసక్తే లేదని రవాణా శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
కంగారుపడ్డొదని సూచన
ఆన్లైన్లో ఫోన్ నంబరు లింకు చేద్దామని ప్రయత్నించినప్పుడు కొందరికి 'మీ లైసెన్స్ వివరాలు లేవు' అని చూపిస్తే కంగారుపడొద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సైట్లోని వివరాలు 'వాహన్ సారథి' సైట్లో పూర్తిగా నమోదు కాకపోవడం వల్లే ఇలా చూపిస్తోందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
సొంతంగా అనుసంధానం ఇలా చేయండి
- దేశవ్యాప్తంగా వాహన్ సారథి పోర్టల్ అందుబాటులోకి వచ్చాక డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పనులన్నీ ఆన్లైన్లో చేసుకునే వెసులుబాటు వచ్చింది.
- https://sarathi.parivahan.gov.in లోకి వెళ్తే మొబైల్ నంబరు అప్డేట్ కాలమ్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ వివరాలు ఇవ్వగానే మరో విండో వస్తుంది.
- ఇక్కడ ఆధార్ నంబరు నమోదు చేయగానే ఫోన్ నంబరుకు ఓటీపీ వస్తుంది.
- డీఎల్ (డ్రైవింగ్ లైసెన్స్) నంబరుతో పాటు ఫోన్ నంబరు కూడా ఇచ్చి ప్రొసీడ్ అని క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది.
- ఫస్ట్ టైమ్ మొబైల్ నంబరునూ ఇలానే నమోదు చేసుకోవచ్చు.
''ఫోన్ నంబర్తో లింక్ చేసుకోకపోతే లైసెన్స్ రద్దవుతుందనేది కేవలం ఒక అపోహ మాత్రమే. ఆన్లైన్లో వివరాలు కనిపించకపోయినా ఇబ్బందేమీ ఉండదు. మీకు లింక్ చేసుకోవడం అత్యవసరమైతే రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో సంప్రదిస్తే అక్కడి ఐటీ సిబ్బంది మీ లైసెన్స్ ఇంపోర్టు చేసి దానికో కొత్త నంబరు కేటాయించి వాహన్ సారథిలో అప్డేట్ చేస్తారు.'' - వెంకటరమణ, సంయుక్త రవాణా కమిషనర్, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ జోన్ (ఖైరతాబాద్)
ఆన్లైన్ పాఠాలు వింటేనే
ఇదిలా ఉండగా ఆర్టీవో కార్యాలయంలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా చేపట్టిన ఆన్లైన్ రోడ్ సేఫ్టీ వీడియో పాఠాలను అభ్యర్థులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. ఇది వరకు ఎల్ఎల్ఆర్ (అభ్యాసక లైసెన్స్ నమోదు) తీసుకునేటప్పుడు పరీక్ష రాసే వాళ్లం. అది ప్రైమరీ పరీక్ష. ఇలా డ్రైవింగ్ లైసెన్సు తీసుకొని వాహనంతో రోడ్డెక్కితే ఎదురయ్యే సవాళ్లు చాలా ఉన్నాయి. ఇకపై అలాంటివి జరగకుండా ఉండేందుకు అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
పాటించాల్సిన నియమాలు, రోడ్డు భద్రతా గురించి పాఠాలు అన్నీ ఆన్లైన్ వీడియోలో చూసి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. రవాణా శాఖ అధికారులు ఫిబ్రవరి నుంచి కసరత్తు చేసి 6 వీడియో మాడ్యూళ్లలో రెండున్నర గంటల రహదారి భద్రతా పాఠాలు నిక్లిష్తం చేశారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ డ్రైవింగ్ లైసెన్సు తీసుకునే ముందు వీటిని తప్పక చూడాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఇది పైలెట్ ప్రాజెక్టు కింద అమలులో ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
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