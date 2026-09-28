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నంబర్​ లింక్​ చేయకపోతే డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ రద్దు! - రవాణా శాఖ క్లారిటీ ఇదిగో

ఫోన్​ నంబర్​ లింక్​ చేయకపోతే డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ రద్దవుతుందని సోషల్​ మీడియాలో పోస్టులు వైరల్​ అవుతున్నాయి. ఆ వార్తలు నమ్మొద్దని, అలా లైసెన్స్​ రద్దు చేసే ప్రసక్తే లేదని రవాణాశాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

Fact About Driving License Number Link
నంబర్​ లింక్​ చేయకపోతే లైసెన్స్‌ రద్దవుతుందనేది అపోహే అంటున్న అధికారులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2026 at 2:01 PM IST

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Driving License Number Linkage : డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​కు ఫోన్​ నంబర్ లింక్​ చేయించుకోవాలని, ఈ నెలాఖరులోపు చేయించుకోని పక్షంలో లైసెన్స్​ రద్దవుతుందని కొన్ని రోజులుగా సోషల్​ మీడియాలో పలు పోస్టులు వైరల్​ అవుతున్నాయి. ఈ పోస్టులు చూసి లింక్​ చేయించుకోకపోతే లైసెన్స్​ రద్దవుతుందనే భయంతో పలువురు ఆర్టీవో సంబంధిత ఆఫీసులకు పరుగులు పెడుతున్నారు.

ఈ క్రమంలో ఇలాంటి వార్తలు ఎవరూ నమ్మొద్దని, డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ కాల పరిమితి అయిపోయిన తర్వాత కూడా నెల వరకు కొన్ని పరిమితులతో పునరుద్ధరించుకునే అవకాశం ఉంటుందని, అలాంటిది కేవలం ఫోన్​ నంబర్​ లింక్​ లేదని డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ రద్దు చేసే ప్రసక్తే లేదని రవాణా శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

కంగారుపడ్డొదని సూచన

ఆన్​లైన్​లో ఫోన్​ నంబరు లింకు చేద్దామని ప్రయత్నించినప్పుడు కొందరికి 'మీ లైసెన్స్​ వివరాలు లేవు' అని చూపిస్తే కంగారుపడొద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సైట్​లోని వివరాలు 'వాహన్​ సారథి' సైట్​లో పూర్తిగా నమోదు కాకపోవడం వల్లే ఇలా చూపిస్తోందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

సొంతంగా అనుసంధానం ఇలా చేయండి

  • దేశవ్యాప్తంగా వాహన్​ సారథి పోర్టల్​ అందుబాటులోకి వచ్చాక డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ పనులన్నీ ఆన్​లైన్​లో చేసుకునే వెసులుబాటు వచ్చింది.
  • https://sarathi.parivahan.gov.in లోకి వెళ్తే మొబైల్​ నంబరు అప్​డేట్​ కాలమ్​ కనిపిస్తుంది. అక్కడ వివరాలు ఇవ్వగానే మరో విండో వస్తుంది.
  • ఇక్కడ ఆధార్​ నంబరు నమోదు చేయగానే ఫోన్​ నంబరుకు ఓటీపీ వస్తుంది.
  • డీఎల్ (డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​)​ నంబరుతో పాటు ఫోన్​ నంబరు కూడా ఇచ్చి ప్రొసీడ్​ అని క్లిక్​ చేస్తే సరిపోతుంది.
  • ఫస్ట్​ టైమ్​ మొబైల్ నంబరునూ ఇలానే నమోదు చేసుకోవచ్చు.

''ఫోన్​ నంబర్​తో లింక్ చేసుకోకపోతే లైసెన్స్​ రద్దవుతుందనేది కేవలం ఒక అపోహ మాత్రమే. ఆన్​లైన్​లో వివరాలు కనిపించకపోయినా ఇబ్బందేమీ ఉండదు. మీకు లింక్​ చేసుకోవడం అత్యవసరమైతే రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో సంప్రదిస్తే అక్కడి ఐటీ సిబ్బంది మీ లైసెన్స్​ ఇంపోర్టు చేసి దానికో కొత్త నంబరు కేటాయించి వాహన్​ సారథిలో అప్​డేట్​ చేస్తారు.'' - వెంకటరమణ, సంయుక్త రవాణా కమిషనర్​, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ జోన్ (ఖైరతాబాద్)

ఆన్​లైన్​ పాఠాలు వింటేనే

ఇదిలా ఉండగా ఆర్టీవో కార్యాలయంలో పైలట్​ ప్రాజెక్ట్​గా చేపట్టిన ఆన్​లైన్​ రోడ్​ సేఫ్టీ వీడియో పాఠాలను అభ్యర్థులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. ఇది వరకు ఎల్​ఎల్​ఆర్ (అభ్యాసక లైసెన్స్ నమోదు)​ తీసుకునేటప్పుడు పరీక్ష రాసే వాళ్లం. అది ప్రైమరీ పరీక్ష. ఇలా డ్రైవింగ్​ లైసెన్సు తీసుకొని వాహనంతో రోడ్డెక్కితే ఎదురయ్యే సవాళ్లు చాలా ఉన్నాయి. ఇకపై అలాంటివి జరగకుండా ఉండేందుకు అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

పాటించాల్సిన నియమాలు, రోడ్డు భద్రతా గురించి పాఠాలు అన్నీ ఆన్​లైన్​ వీడియోలో చూసి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. రవాణా శాఖ అధికారులు ఫిబ్రవరి నుంచి కసరత్తు చేసి 6 వీడియో మాడ్యూళ్లలో రెండున్నర గంటల రహదారి భద్రతా పాఠాలు నిక్లిష్తం చేశారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ డ్రైవింగ్​ లైసెన్సు తీసుకునే ముందు వీటిని తప్పక చూడాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఇది పైలెట్​ ప్రాజెక్టు కింద అమలులో ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

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