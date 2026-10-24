చేరుకునేలోపే బండెళ్లిపోతోంది - చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్కు 'కనెక్టివిటీ' కష్టాలు
Local Connectivity To Charlapalli : అత్యాధునిక సదుపాయాలతో చర్లపల్లి టెర్మినల్ను నిర్మించారు. అయితే స్టేషన్కు చేరుకోవడానికి సరైన లోకల్ రైళ్లు, ఆర్టీసీ బస్సులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు రైళ్లను అందుకోలేకపోతున్నారు.
Published : October 24, 2026 at 11:36 AM IST
Local Connectivity To Charlapalli : చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్ను ఆధునిక సౌకర్యాలతో నిర్మించినప్పటికీ అది ప్రయాణికులకు మాత్రం అనుకూలంగా లేదు. ఒక కొత్త రైల్వే టెర్మినల్ విజయవంతం కావాలంటే ఎక్కువ ప్లాట్ ఫారమ్లు, పెద్ద కట్టడాలు ఉంటే సరిపోవని ప్రయాణికులు వారి ఇళ్ల నుంచి స్టేషన్కు సులభంగా, తక్కువ ఖర్చుతో చేరుకోవడానికి వీలు కల్పించే కనెక్టివిటీ నెట్వర్క్పై ఆధారపడి ఉంటుందని ప్రయాణికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చర్లపల్లి స్టేషన్కు చేరుకోవడానికి చివరి మైలు అనుసంధానాన్ని (లాస్ట్-మైల్ కనెక్టివిటీని) పూర్తిగా విస్మరించారని అంటున్నారు.
సరైన కనెక్టివిటీ లేదు
2025 జనవరి 6న ప్రధాని మోదీ ఈ టెర్మినల్ను ప్రారంభించారు. ఈ టెర్మినల్ నుంచి సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్ల సైతం ప్రకటించారు. అయితే స్టేషన్కు ఎలా చేరుకోవాలి అనే విషయంపై ప్రజలకు ఇంకా స్పష్టత లేకుండా పోయింది. లింగంపల్లి, కూకట్పల్లి వంటి నగర శివారు ప్రాంతాల నివాసితులకు చర్లపల్లికి చేరుకోవడం నరకంలా మారింది. స్టేషన్కు చేరుకోవడానికి సరైన లోకల్ రైళ్లు, ఆర్టీసీ బస్సులు అందుబాటులో లేవు. ఈ పరిస్థితులను ఆసరాగా చేసుకుని ప్రైవేట్ క్యాబ్ డ్రైవర్లు అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తూ ప్రయాణికులను దోపిడీ చేస్తున్నారు. పంజాగుట్ట నుంచి చర్లపల్లికి క్యాబ్లో ప్రయాణించాలంటే రూ.450, ఆటోలో ప్రయాణించేందుకు రూ.350 ఖర్చవుతుంది.
ఒకే ఎంఎంటీఎస్ రైలు
లింగంపల్లి, ఘట్కేసర్ మధ్య వయా సుచిత్ర, మౌలాలి మీదుగా కేవలం ఒకేఒక్క లోకల్ ఎంఎంటీఎస్ రైలు నడుస్తోంది. దీంతోనే అధికారుల ప్రణాళికారాహిత్యం స్పష్టమవుతోంది. ఓ వైపు చర్లపల్లి నుంచి దేశంలోని ప్రధాన నగరాలైన చెన్నై, బెంగళూరు, కోల్కతా, దిల్లీ వంటి నగరాలకు ప్రయాణించే వందలాది మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. అయితే వారిని స్టేషన్కు చేరవేసే లోకల్ నెట్వర్క్ మాత్రం కరవైంది. మరో వైపు నగరం నుంచి వచ్చే వారు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకుపోతున్నారు. దీంతో సమయానికి చేరుకునే పరిస్థితులు కనిపించడంలేదు.
"ప్రస్తుతం లింగంపల్లి నుంచి రెండు జతల ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. సికింద్రాబాద్ నుంచి అదనపు రైళ్లను నడపడంలో సాంకేతిక సమస్యలు ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం వందలాది బస్సులు నడుస్తున్నాయి. తార్నాక, హబ్సిగూడ వరకు మెట్రో కనెక్టివిటీ అందుబాటులో ఉంది. ఆ ప్రాంతం నుంచి బస్సు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాజీపేట నుంచి ఘట్కేసర్ వరకు, వాడి నుంచి హాఫిజ్పేట వైపు నాలుగు ట్రాక్లకు విస్తరించే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే రైళ్ల సంఖ్యను పెంచడం సాధ్యమవుతుంది" - శ్రీధర్, సీపీఆర్వో, దక్షిణ మధ్య రైల్వే
ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది
చర్లపల్లి టెర్మినల్కు చేరుకునేందుకు రవాణా వ్యూహాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ముందుగా ఇక్కడి నుంచి ప్రయాణించే చెన్నై సూపర్ఫాస్ట్, ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్, గరీబ్ రథ్ వంటి సుదూర ప్రాంతాల రైళ్లు బయలుదేరడానికి కనీసం రెండు గంటల ముందే లోకల్ ఫీడర్ రైళ్లు చర్లపల్లికి చేరుకునేలా వాటి టైమ్టేబుల్ను సర్దుబాటు చేయాలి.
ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులు
రోడ్డు రవాణాపై ఆధారపడే వారి కోసం చెర్లపల్లికి వేగవంతమైన ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించేందుకు మెహదీపట్నం, బోరబండ వంటి ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించి నగర కేంద్రాన్ని దాటవేసే ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను ప్రవేశపెట్టాలి. రోజుకు కనీసం ఆరు రౌండ్ ట్రిప్పులతో ఎంఎంటీఎస్ సేవలను నడిపినప్పుడే ఈ టెర్మినల్కు నిజమైన పురోగతి, ఆదరణ సాధ్యమవుతుంది.
కృష్ణా, గోల్కొండ ఎక్స్ప్రెస్ వంటి రైళ్ల రాకపోకల సమయాలకు అనుగుణంగా నగరంలోని హయత్నగర్, బండ్లగూడ, ఉప్పల్ వంటి డిపోల నుంచి బస్సులను నడపడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మరిన్ని రైళ్లను ప్రవేశపెట్టడానికి కొంత సమయం పడుతుంది.
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