టోల్​ప్లాజా సేవలు : డబ్బులు కట్టడమే కాదు - ఈ సౌకర్యాలూ పొందొచ్చని మీకు తెలుసా?

ప్రతి 2 కి.మీ దూరంలో ఈ ఎస్​వోఎస్ పెట్టెలు - ప్రయాణికులకు తాగునీరు, ఇతర సేవలతో పాటు ప్రమాదాలు జరిగితే ప్రథమ చికిత్స - పెట్రోల్ అయిపోతే 1033కి కాల్ చేస్తే తక్షణ సాయం

Facilities Of National Highways Telugu
Facilities Of National Highways Telugu (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 10:39 AM IST

Facilities Of National Highways Telugu : దేశవ్యాప్తంగా దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు సాగించేందుకు జాతీయ రహదారులనే ఎక్కువగా వినియోగిస్తాం. వీటిలో ప్రాయాణం చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉండటం వలన వేగంగా ప్రయాణించగలుగుతాం. ఈ కారణంగా ప్రజా రవాణా, దేశ అభివృద్ధిలో ఇవి ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఈ విధమైన సేవలందించడానికి గానూ జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణ సమయంలో ఫాస్టాగ్​తో ఆటోమేటిక్​గా టోల్​ను వసూలు చేస్తుంటారు. డబ్బులు కట్టి ప్రయాణం చేసే మనకు టోల్​ రుసుం వసూలు చేసే యాజమాన్యాలు కొన్ని సౌకర్యాలను కల్పిస్తాయి. వాహనదారులకు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ సేవలు వినియోగించుకోవడంపై అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

డ్రైవర్లకు విశ్రాంతి, సౌకర్యాలు : వాహనాల పార్కింగ్​కు, డ్రైవర్లు విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు స్థలాలు ఉండాలి. ఇంధన స్టేషన్లు, వాహన మరమ్మతు దుకాణాలు సమీపంలోనే ఉండాలి. నగదు అవసరాల కోసం రహదారులపై ఏటీఎంలు ఉండేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి.

ఎస్​వోఎస్​ : జాతీయ రహదారులపై ప్రతి 2 కి.మీ లేదా 3 కి.మీ దూరంలో రోడ్డు పక్కన స్తంభాలకు ఈ ఎస్​వోఎస్ పెట్టెలు ఉంటాయి. ఏవైనా ప్రమాదాలు సంభవిస్తే తక్షణ సాయం పొందేందుకు వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ పెట్టెపై ఉండే బటన్​ నొక్కి మనం ఉండే ప్రదేశం గురించి చెబితే వెంటనే టొల్ సిబ్బంది ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుని సాయం అందిస్తారు.

అకస్మాత్తుగా వాహనం ఆగితే : జాతీయ రహదారుల్లో ప్రయాణం చేసే సందర్భాల్లో అకస్మాత్తుగా ఇంధనం అయిపోయి వాహనం ఆగినా లేదా ఇంధనంలో సమస్యలు వచ్చినా వాహనాన్ని లాగడం కోసం ఎక్కడి నుంచో ఎవరినో పిలవాల్సిన అవసరం ఉండదు. పెట్రోల్, డీజిల్ అయిపోయినా 1033కి కాల్ చేస్తే తక్షణ సాయం అందుతుంది. పోలీసు సేవలు కోసం 112 నంబరును సంప్రదించాలి.

అత్యవసర సేవలు 15 నిమిషాల్లో : ప్రయాణికులకు తాగునీరు, ఇతర సేవలతో పాటు ఏమైనా అనుకోని ప్రమాదాలు జరిగితే ప్రథమ చికిత్స అందించాలి. అలాగే ఘటనా స్థలానికి అంబులెన్స్​ కూడా పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం 1033 టోల్​ ఫ్రీ నంబరుకు కాల్​ చేస్తే, సమీపంలోని టోల్​ప్లాజాకు సమాచారం వెళ్తుంది. అక్కడ ఉన్న అంబులెన్స్ 15 నిమిషాల్లో స్థలానికి చేరుతుంది.

రివార్డులు సైతం : జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణం చేసే సమయాల్లో అత్యవసరాలు ఏర్పడితే పురుషులు, మహిళలకు వేర్వేరుగా మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలను అధికారులు కల్పిస్తున్నారు. అయితే చాలా సందర్భాల్లో అవి అశుభ్రంగా ఉండటాన్ని గమనించే ఉంటాము. ఈ సమస్యను రూపు మాపడానికి ప్రభుత్వం నూతన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. మరుగుదొడ్లు అపరిశుభ్రంగా ఉంటే వాటిని ఫొటో తీసి రాజమార్గ్ యాత్ర యాప్​లో అప్​లోడ్​ చేస్తే రివార్డును అందజేస్తున్నారు.

ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలోని టోల్​గేట్లు :

  • పిప్పల్​వాడ - ఆదిలాబాద్
  • రోల్​మామడ - నిర్మల్
  • దిలావర్​పూర్ - నిర్మల్
  • మతాగావ్​ - నిర్మల్
  • మందమర్రి - మంచిర్యాల
  • వాంకిడి - కుమురం భీం

టోల్​గేట్ల నుంచి రోజూ వెళ్లే వాహనాల సంఖ్య : 25 వేలు (అంచనా)

