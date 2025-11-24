సౌకర్యాలు లేక లబ్ధిదారుల విముఖత - అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా టిడ్కో ఇళ్లు
అసాంఘిక శక్తులకు అడ్డాగా మారిన టిడ్కో ఇళ్లు - వసతులు కల్పించకుండానే తాళాలు ఇచ్చిన గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ - వసతులు కల్పిస్తే ఇళ్లలోకి వెళ్తామంటున్న లబ్ధిదారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 4:55 PM IST
TIDCO Houses in Krishna District in Ruins: ఇంటి పెచ్చులు ఊడిపోయాయి. కిటికీల అద్దాలు పగిలిపోయాయి. విద్యుత్ మీటర్లు సైతం చోరీకి గురయ్యాయి. ఎక్కడ చూసినా మద్యం సీసాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇదీ కృష్ణా జిల్లాలోని టిడ్కో ఇళ్ల పరిస్థితి! ఎన్నికలు దగ్గరకు రావడంతో వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ వసతులేమీ కల్పించకుండా ఇళ్ల తాళాలను లబ్ధిదారుల చేతిలో పెట్టి మమ అనిపించింది. ఫలితంగా సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో లబ్ధిదారులు అక్కడ ఉండేందుకు విముఖత చూపారు. దీంతో టిడ్కో ఇళ్లు అసాంఘిక శక్తులకు అడ్డాగా మారాయి.
ఏపీలో పేదలందరికీ అధునాతన హంగులతో నివాసం కల్పించాలని టీడీపీ ప్రభుత్వం గతంలో టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో 2,304, గుడివాడలో 8,912, ఉయ్యూరులో 2,496 ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టి దాదాపు 75 శాతం వరకూ పూర్తి చేసింది. అయితే 2019వ సంవత్సరంలో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని అటకెక్కించింది. బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించకపోవడంతో నిర్మాణాలు ఆలస్యమయ్యాయి.
ఇళ్లను ఖాళీగా వదిలేసిన లబ్దిదారులు: లబ్ధిదారుల నుంచి ఒత్తిడి, ఎన్నికలు దగ్గరకు రావడంతో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించకుండానే కొన్ని ఇళ్లను వారికి అప్పగించింది. పేదలకు గూడు కల్పించామంటూ ప్రచారం చేసుకుంది. కానీ వాటిలో ఉండలేక లబ్ధిదారులు ఇళ్లను ఖాళీగా వదిలేశారు. అయితే కూటమి సర్కార్ వచ్చాక కూడా పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. గుడివాడ, మచిలీపట్నంలోని గో సంఘంలో ఇప్పటికే నిర్మాణాలు పూర్తికాగా లబ్ధిదారులు నివాసం ఉంటున్నారు. కానీ గుడివాడలో లబ్ధిదారులకు కనీస అనవసరాలకు తగినంత నీరు చాలట్లేదు.
గత ఏడాదిగా ట్రాక్టర్లలో వచ్చే నీటిని డ్రమ్ముల్లో పట్టుకొని పై అంతస్తులకు మోసుకుంటున్నారు. మొత్తం రూ.40 లక్షల వ్యయంతో బోర్లు వేసినప్పటికీ నీరు చాలట్లేదు. వర్షం వస్తే డ్రైనేజీ పొంగి రోడ్లపైకి వస్తోంది. ఉయ్యూరులో 85 శాతమే పనులు జరిగాయి. రుద్రవరం బీ బ్లాక్లో నీరు, విద్యుత్ కల్పిస్తే వెంటనే నివాసం ఉంటామని లబ్ధిదారులు చెబుతున్నారు. దీనిపై మున్సిపల్ కార్యాలయం, మంత్రికి పలుమార్లు అర్జీలు పెట్టుకున్నా స్పందించట్లేదని, గృహాలు ఖాళీగా ఉండడంతో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు నిలయంగా మారిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వసతులు కల్పించాలంటున్న లబ్దిదారులు: మచిలీపట్నం రుద్రవరంలోని టిడ్కో గృహాలన్నీ పూర్తి కావాలంటే 2 నెలలు పడుతుంది. A-బ్లాక్లో మరుగుదొడ్లు, విద్యుత్తు, పెయింటింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయి. బీ-బ్లాక్లో నీరు, విద్యుత్తు కనెక్షన్లు ఇస్తే నివాసాలు ఉండవచ్చు. ఖాళీగా ఉండడంతో రుద్రవరానికి చెందిన అధికార పార్టీ ఇన్ఛార్జి సోదరుడు, మరికొందరు వాచ్మెన్ను బెదిరిస్తూ మద్యం తాగుతూ అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారు.
దీంతో ఎక్కడ చూసినా మద్యం సీసాలు, పగిలిన కిటికీల అద్దాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. వీరి మాటున మరికొందరు గదులకు వేసిన తాళాలు పగలగొట్టి విద్యుత్తు మీటర్లు, వైర్లు ఎత్తుకెళ్లిపోయారు. వసతులు కల్పించాల్సిందిగా ఇళ్ల లబ్ధిదారులు కూటమి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
"టిడ్కో ఇళ్లలో కనీస సౌకర్యాలు లేవు. గదుల్లో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారు. అంతేకాకుండా మద్యం సీసాలు, పగిలిన కిటికీల అద్దాలు ఎక్కడపడితే అక్కడ దర్శనమిస్తున్నాయి. దీనికితోడు గదులకు వేసిన తాళాలు పగలగొట్టి విద్యుత్తు మీటర్లు, వైర్లు ఎత్తుకెళ్లిపోయారు. పలుమార్లు అర్జీలు పెట్టుకున్నా అధికారులు స్పందించట్లేదు. వసతులు కల్పించాల్సిందిగా కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం"-'టిడ్కో లబ్దిదారులు
