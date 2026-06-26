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పర్యాటక అందాలను ఆస్వాదించనివ్వరూ! - కాలిబాటలు తీర్చిదిద్దితేనే ఆనందం, ఆహ్లాదం

చార్మినార్​ వంటి పర్యాటక ప్రాంతాల్లో పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీ - దూసుకువస్తున్న వాహనాలతో ఎంజాయ్​ చేయలేకపోతున్న సందర్శకులు - ఇక్కడ ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలంటే?

Facilities Not Available Tourist
Facilities Not Available Tourist (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 1:17 PM IST

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Facilities Not Available Tourism Places in Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో చారిత్రక కట్టడాలు, వినోద కేంద్రాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. సెలవులు, పండుగలు, ప్రత్యేక వేడుకల సమయంలో సందర్శకుల సంఖ్య మరింతగా పెరుగుతోంది. పెరుగుతున్న పర్యాటక రద్దీ రాష్ట్ర పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊపు తీసుకువస్తుండగా, కొన్ని సౌకర్యాల లోపం సందర్శకులను కలవరపెడుతోంది.

హడావిడి జీవితంలో ఒక్కరోజైనా హైదరాబాద్​ అందాలను ఆస్వాదిద్దామనుకుని సందర్శకులు వస్తుంటారు. కాలేజీ సెలవులు, ఆఫీస్​ వీకెండ్​లోనో అలా సరదాగా ఎంజాయ్​ చేయాలనుకుంటారు. అలా ఓ చల్లని సాయంత్రం రాజధాని సొగసును మనసుకు నచ్చిన వారితో సంతోషంగా గడపాలనుకుంటారు. అందుకోసం హైదరాబాద్​ లాంటి సిటీలో తిరగాలనుకుంటారు . చూడదగ్గ ప్రదేశాలను సందర్శించాలనుకుంటారు. అందుకోసం చార్మినార్​, ట్యాంక్ బండ్​ మొదలైన ప్రాంతాలను చూడడానికి వెళ్తారు. కానీ అక్కడి పరిస్థితులు చూసి మరోసారి రావడానికి ఆసక్తి చూపరు.

ఆస్వాదించలేకపోతున్న సందర్శకులు : చార్మినార్​ వైపు అడుగులు వేస్తూ సాగుతుంటే ఆకర్షించే గాజులు, నగలు, అత్తరు సువాసన, వంటకాల ఘుమఘుమలతో ఆకట్టుకుంటుంది. కానీ ఎక్కువగా వెహికల్స్ సందడి, అడ్డుగా వచ్చే తోపుడు బండ్లు, దూసుకువచ్చే వాహనాలతో ఆ అందాలను, ఆనందాలను ఆస్వాదించలేకపోతున్నారు. సందర్శనీయ ప్రాంతాల్లో సౌకర్యాలు మెరుగుపడక విజిటర్స్ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, సేద తీరడానికి షెల్టర్ల వంటి కనీస సదుపాయాలు లేక అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి కేవలం చార్మినార్ దగ్గరే కాదు నెక్లెస్​ రోడ్డు, ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ చుట్టుపక్కల రోడ్లపైనా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. దీనివల్ల అక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులు పార్కుల్లోకి వెళ్లి కొద్దిసేపు కూర్చొని వెళ్లిపోతున్నారు. అంతేకానీ ఆ వాతావరణాన్ని ఎంజాయ్​ చేయలేకపోతున్నారు. హైదరాబాద్ స్థానికతను ఆస్వాదించలేకపోతున్నారు.

ఇక్కడా అలాంటి పరిస్థితులే : ముంబయిలోని మెరైన్​ డ్రైవ్​ (నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్​ రహదారి) దగ్గర ఒకవైపు విశాలమైన సముద్రం ఉంటే మరోవైపు ఎత్తైన ఆకాశహర్మ్యాలతో ఆకట్టుకుంటుంది. శని, ఆది వారాల్లో నగరవాసులు, పర్యాటకులతో కిటకిటలాడుతుంది. బృహత్ ముంబయి మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​ కూడా ఎంతో శుభ్రతను నిర్వహిస్తోంది. బెంగళూరులోని గాంధీ బజార్ రోడ్డును కార్పొరేషన్ ట్రాఫిక్ తగ్గిన స్థానిక వైబ్స్​ వచ్చేలా తీర్చిదిద్దారు. హైదరాబాద్​లో ఎన్నో ప్రదేశాలు, పేరెన్నికగన్న రోడ్లు ఉన్నప్పటికీ అక్కడి పరిస్థితులు విజిటర్స్​కి అనుకూలంగా లేవు. పర్యాటక ప్రదేశాల దగ్గరలోని కాలిబాటలపై ఆక్రమణలు లేకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

ఇవి చేస్తే నగర పర్యాటకానికి ఊతం వచ్చినట్లే : చార్మినార్​, కేబీఆర్ పార్క్​, నెక్లెస్​ రోడ్డు, గచ్చిబౌలి, హైటెక్​ సిటీ ఐటీ కారిడార్​ రోడ్లు, ఇటీవల హైడ్రా అభివృద్ధి చేస్తున్న చెరువుల చుట్టూ పచ్చదనం పెంచి, పలు సౌకర్యాలు పెంచాలి. కుర్చీలు వంటివి ఏర్పాటు చేయడం వల్ల హైదరాబాద్​ నగరానికి పర్యాటక ఊతాన్ని ఇచ్చినట్లవుతుంది. పర్యటక శాఖ, హెచ్ఎండీఏ అధికారులు, కార్పొరేషన్ సమన్వయంతో ఇది సాధ్యమవుతుంది. అప్పుడే పర్యాటకులు సంతృప్తిగా ఉండగలుగుతారు. మరలా రావడానికి ఆసక్తి చూపుతారు.

ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలంటే :

  • ఎంపిక చేసిన పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలి.
  • నడకదారులు దివ్యాంగులు సైతం సులభంగా వెళ్లగలిగేలా మార్గాలు నిర్మించాలి.
  • పరిశుభ్రతను పాటించాలి. కుర్చీలు, నీరు, నీడ, టాయిలెట్స్​, సేద తీరడానికి మొదలైన కావల్సిన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలి.
  • సూచిక బోర్డులను పెట్టి అక్కడ నగర చరిత్ర, వీధుల విశిష్టతను అందరికి తెలిసేలా చేయాలి.
  • టూరిస్టుల భద్రత కోసం సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాట్లు చేయాలి.

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TAGGED:

హైదరాబాద్ టూరిస్ట్​ ప్రాంతాలు
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