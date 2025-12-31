ETV Bharat / state

డ్రైవర్లకు 'ఫేస్‌ వాష్‌ అండ్‌ గో' విధానం - తెలంగాణలోనూ చేస్తే బాగు

అనుసరణీయం ఏపీ పోలీసు నూతన విధానం - ఏపీలో సత్ఫలితాలను ఇస్తోన్న ముఖం కడుక్కోండి సురక్షితంగా వెళ్లండి విధానం - గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టిన నిద్రమత్తులో జరుగుతున్న ప్రమాదాలు

December 31, 2025

Face Wash And Go Policy in Telangana : ఏపీలోని నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ సమీపంలో ఈ నెల 26న డ్రైవరు నిద్రమత్తులో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నారాయణఖేడ్‌వాసితో సహా హైదరాబాద్‌కు చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు మృతి చెందారు. చాగలమర్రి టోల్‌ప్లాజా వద్ద ఏపీ పోలీసులు ముఖం కడుక్కుని వెళ్లాలని సూచించినా వినకుండా వెళ్లారు. దీంతో ప్రమాదానికి గురైనట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ముఖం కడుక్కోండి, సురక్షితంగా వెళ్లండి : జాతీయ, అంతర్రాష్ట్ర రహదారులపై ఇటీవల కాలంలో అర్ధరాత్రి ప్రమాదాలు చోటు చేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా ఉదయం పూట నిద్రమత్తుతో ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పొరుగు రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అమలు చేస్తోన్న ‘ఫేస్‌ వాష్‌ అండ్‌ గో’ (ముఖం కడుక్కోండి.. సురక్షితంగా వెళ్లండి) అక్కడ సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది. దీని అమలుతో నిద్రమత్తులో జరుగుతున్న ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టడం శుభ పరిణామం.

కట్టడికి అవకాశం..

  • ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్‌ జిల్లాల మీదుగా వెళ్తోన్న నేషనల్​ హైవేలపై అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట నుంచి తెల్లవారుజాము 5 గంటల మధ్య ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ‘ఫేస్‌ వాష్‌ అండ్‌ గో’ విధానాన్ని మన దగ్గరా అమలు చేస్తే అర్ధరాత్రి ప్రమాదాలను సమర్థవంతంగా కట్టడి చేసే అవకాశం ఉంది.
  • ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో హైదరాబాద్‌ - ముంబయి (ఎన్‌హెచ్‌-65), అకోలా - నాందేడ్‌ (ఎన్‌హెచ్‌-161), శ్రీనగర్‌ - కన్యాకుమారి (ఎన్‌హెచ్‌-44), రాజీవ్‌ రహదారి, బీదర్‌ - నారాయణఖేడ్‌ (161బీ), అంతర్రాష్ట్ర రహదారి జహీరాబాద్‌ - బీదర్, వికారాబాద్‌ జిల్లాలో హైదరాబాద్‌ - బీజాపూర్, తాండూరు - చించోళి (ఎన్‌హెచ్‌-167) జాతీయ రహదారులు ఉన్నాయి.

వీటికి చెక్‌ పెట్టొచ్చు..

  • ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్‌ జిల్లాల మీదుగా సాగే జాతీయ రహదారులు దేశంలోని అత్యంత రద్దీ మార్గాల్లో ప్రధానమైనవి. హైవేలపై జరిగే ప్రమాదాల్లో అధిక శాతం డ్రైవర్లు నిద్రలోకి జారుకోవడం వల్లే సంభవిస్తున్నాయి.
  • పోలీసులు ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో పకడ్బందీగా గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. ‘ఫేస్‌ వాష్‌ అండ్‌ గో’ వంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తే డ్రైవర్లతో నేరుగా సంబంధం ఏర్పడుతుంది. డ్రైవర్ల క్షేమాన్ని కోరుతూ చేసే ఇలాంటి పనులతో పోలీసుల పట్ల ప్రజల్లో గౌరవాన్ని మరింత పెంచుతాయి.

ఏం చేస్తారో తెలుసా : రాత్రి 2 నుంచి 5 గంటల మధ్య హైవేలపై ప్రయాణించే వాహనాలను పోలీసులు నిలిపివేస్తారు. వారిని వాహనం దిగి చల్లటి నీటితో ముఖం కడుక్కోమని వారి భద్రత కోసమే సూచిస్తారు. పోలీసులే స్వయంగా వారికి తాగునీరు, అవసరమైతే టీ సైతం అందిస్తారు. నిద్రమత్తు వదిలేలా వారితో కొంత సేపు మాట్లాడుతారు. ఎటు వెళ్తున్నారంటూ మాట్లాడుతారు కూడా. ఈ చిన్న ప్రక్రియ డ్రైవర్లను వెంటనే అప్రమత్తం చేసి పెను ప్రమాదాలను తప్పిస్తోంది. దీని వల్ల పోలీసులు మనుషుల విలువైన ప్రాణాలను కాపాడినా వారూ అవుతారు.

అసలు ఎక్కడ చేయాలో తెలుసా? : సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో డ్రైవర్లు వారికి తెలియకుండానే నిద్రలోకి జారుకుంటారు. ఏపీలో పాటిస్తున్న విధానంతో భారీ స్థాయిలో మార్పు వచ్చింది. అత్యంత రద్దీ హైవేలు ఎన్‌హెచ్‌-65, 44లపై టోల్‌ప్లాజాలు, అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దులు, లేబై (వాహనాలు నిలిపే ప్రాంతాలు) వద్ద ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

"అర్ధరాత్రి రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ముఖం కడుక్కొని సురక్షితంగా గమ్యాన్ని చేరడం అనుసరించాల్సిన తగిన విధానం. జిల్లాలోని హైవేలపై టోల్‌ప్లాజా నిర్వాహకుల సహకారంతో త్వరలోనే ఇక్కడా అమలుకు కార్యచరణ రూపొందిస్తాం. ప్రాణాలను పొకుండా కాపాడటమూ మా బాధ్యతే" - పరితోశ్‌ పంకజ్, సంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ

