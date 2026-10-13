అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ టూ డీఎస్పీ - నేహా అగర్వాల్ సక్సెస్ స్టోరీ
Interview of DSP Neha Agarwal: ఓటమి ఎదురైనా కుంగిపోలేదు. ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ పోరాటంతో నేహా అగర్వాల్ డీఎస్పీగా ఎంపికయ్యారు. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పని చేస్తున్న ఆమెతో పాటు ఆమె విద్యార్థులూ ఎంపికకావడం విశేషం.
Published : October 13, 2026 at 10:14 PM IST
interview of DSP Neha Agarwal : ఓటమి ఎదురైతే కుంగిపోవడం కాదు పట్టుదలతో పోరాడితే విజయం వరిస్తుందని నిరూపించారు యువ డీఎస్పీ నేహా అగర్వాల్. ఏడు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ, ఎన్నో అపజయాలు అయినా పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా శ్రమించి తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీలో అడుగుపెట్టింది. తాజాగా జరిగిన డీఎస్పీల పాసింగ్ ఔట్ పరేడ్లో కమాండర్గా ముందుండి నడిపించిన నేహా శిక్షణలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి సీఎం రివాల్వర్, హోమ్ మినిస్టర్ బెటన్తో పాటు రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ కైవసం చేసుకున్నారు. ఏడేళ్ల పాటు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పని చేసిన నేహా అగర్వాల్ డీఎస్పీ కొలువు లక్ష్యంగా శ్రమించి విజయం సాధించింది. తాను విజయం సాధించడమే కాకుండా తన స్టూడెంట్స్ 21 మంది గ్రూప్-1 పరీక్ష క్లియర్ చేశారు. అందులో ఐదుగురు తనతో పాటే డీఎస్పీలుగా ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకోవడం విశేషం. నువ్వు ఎంత కష్టపడాలంటే దేవుడే దిగివచ్చి నీకేం కావాలో అడగాలి అంటూ యువతకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నా యువ డీఎస్పీ నేహా అగర్వాల్తో మా ప్రతినిధి తిరుమలేశ్ ముఖాముఖి.
ప్రశ్న : మీ శిక్షణ ఎలా సాగింది?
జవాబు : మాది హనుమకొండ. గత 15 సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను. బీఏ ఎల్ఎల్బీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పూర్తి చేశాను. ఎల్ఎల్ఎం నల్సార్ యూనివర్సిటీ నుంచి పూర్తి చేశాను. తర్వాత సీనియర్ రిసెర్చ్ ఫెలోలా పీహెచ్డీ పూర్తి చేశాను. గత ఏడు సంవత్సరాల నుంచి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పని చేశాను. టీజీపీఏలో చేరడం ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇన్డోర్, అవట్డోర్కు సరిపడ అన్నిరకాలుగా ఇక్కడ శిక్షణ ఇచ్చారు. మొదట్లో 200 మీటర్లు పరిగెత్తగానే ఆయసం వచ్చేది. ఇప్పుడు 16 కిలోమీటర్లను కూడా అవలీలగా పరిగెడుతున్నాం.
ప్రశ్న : అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉండి ఈ రంగంలోకి రావడానికి కారణం ఏంటి?
జవాబు : గత 7 సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఈ క్రమంలోనే నాకు పీహెచ్డీ వచ్చింది. అయితే మా విద్యార్థులతో కలిసి గ్రూప్-1 పరీక్షలు రాశాను. నాతో పాటు మా విద్యార్థులు 21 మంది ఎంపికయ్యారు. వారిలో ఐదుగురు నాతో ప్రొబేషనరీ అయినందుకు సంతోషంగా ఉంది.
ప్రశ్న : మీ ప్రిపరేషన్లో ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నారు ?
జవాబు : గత ఏడేళ్లగా అనేక ఓటములను ఎదుర్కొన్నాను. కానీ మా తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు ఇచ్చిన ధైర్యంతో ఓడినా ప్రయత్నించాను. సాధించే వరకు విడిచిపెట్టకుండా ప్రయత్నించి 7 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఉద్యోగం సాధించాను.
ప్రశ్న : మీరు డీజీపీ చేతుల మీదుగా 2 గోల్డ్మెడల్స్ సాధించారు. మీకేం అనిపించింది?
జవాబు : మా అమ్మనాన్నలు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదంతోనే ఇంతటి విజయాన్ని సాధించాను. మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దేందుకు ఫ్యాకల్టీ, డైరెక్టర్ చాలా కృషి చేశారు. వారిచ్చిన ధైర్యంతోనే సీఎం రివాల్వర్, రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించగలిగాను.
ప్రశ్న : మీ లక్ష్యాలేంటి ? ప్రజలకు ఏ విధంగా సేవ చేయాలనుకుంటున్నారు?
జవాబు : ఎవరైనా మా స్టేషన్ పరిధికి సమస్యలతో వచ్చే వారికి పూర్తి సేవలు అందించేలా కృషి చేస్తాను. సమస్యలు వినడంతోనే 50 శాతం పూర్తవుతుంది. కేసు పరమితి తదితర వివరాల ద్వారా వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేస్తాను. ప్రజలకు వారి హక్కుల గురించి తెలిసేలా చేస్తాను.
ప్రశ్న : పరీక్షలో ఫెయిల్ అయి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే యువతకు మీరిచ్చే సలహా ఏంటి?
జవాబు : జీవితంలో ఒకరోజు ఓటమి వస్తే మరో రోజు గెలుపు రావచ్చు. ఓడినా సరే నేను గెలుస్తాను అనే ధైర్యంతోనే మళ్లీ ప్రయత్నించాలి. ఎంత కష్టపడాలంటే దేవుడే దిగివచ్చి నీకేం కావాలి అని అడగాలి.
YUVA : అవహేళనలు దాటి - 5 ప్రభుత్వ కొలువులతో ఔరా అనిపించి
YUVA : రోజుకు 14 గంటల ప్రిపరేషన్ - 14 కేంద్ర సర్కార్ జాబ్స్తో సెన్సేషన్