15 నిమిషాల్లో డెంగ్యూ టెస్ట్ రిపోర్ట్, రక్తపరీక్ష చేయకుండానే కామెర్లను గుర్తించే పరికరాలు - బయో ఏషియా సదస్సు విశేషాలు

బయో ఏషియా సదస్సులో పాల్గొన్న ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రతినిధులు - 25కి పైగా ప్రాజెక్టులపై పరిశోధలు - ఏఐ సాయంతో అందించే వైద్య సేవలను సులభతరం చేసేలా ఆవిష్కరణలు

Bio Asia Summit In Hyderabad
Bio Asia Summit In Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 19, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Bio Asia Summit In Hyderabad : సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్​కి సంబంధించిన ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ లో దాదాపు 25కి పైగా ప్రాజెక్టులపై పరిశోధలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగించి మానవాళికి అందించే వైద్య సేవలను మరింత సులభతరం చేసే పరికరాలను ఆవిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వేదికగా జరిగిన బయో ఏషియా సదస్సులో పాల్గొన్న సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రతినిధులు ఏఐ ఆధారిత యాప్​లు, మహిళల్లో మానసిక ఒత్తిడిని గుర్తించే పరికరాలు, చిన్నారులకు రక్త పరీక్షలు చేయకుండానే కామెర్ల వంటి వ్యాధులను గుర్తించే వైద్య పరికరాలను ప్రదర్శించారు. ఆ అంశాలపై సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ప్రదీప్​తో ఈటీవీ భారత్​ ముఖాముఖి.

రెండు చుక్కల రక్తంతో పరిష్కారం : ఒక రోగికి సంబంధించిన నమూనాలు సేకరించి, ఏఐ ద్వారా వారికి పరిష్కారం చూపేందుకు బయో బ్యాంక్​ ఉపయోగపడుతుందని బయో ఏషియా సదస్సులో పాల్గొన్న ప్రొఫెసర్​ ప్రదీప్​ తెలిపారు. కేవలం రెండు చుక్కల రక్తాన్ని నమూనాగా తీసుకుని 100 శాతం సరైన రిపోర్ట్​ను అందుస్తుందని ఆయన అన్నారు. దీనిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఐఎస్స్​ఓ 20387 ప్రమాణాలు, భారత ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారం​ ప్రారంభించారని చెప్పారు​. ఈ బయో బ్యాంక్​ రోగికి ప్రత్యక్షంగా ఉపయోగపడదని అన్నారు. ఇది నిపుణులు రోగికి మందులు తయారీ, టెస్టులు చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుందని ఆయన చెప్పారు.

7 కేజీల గామా కెమెరాతో సులువుగా : మామూలుగా గామా కెమెరా అనేది ఒక గదిలో సరిపోయేంత పెద్దగా ఉంటుంది. కానీ సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రతినిధులు తయారు చేసిన గామా కెమెరా మాత్రం చేతిలో పట్టుకుని తిరిగేందుకు వీలుగా, 7 కేజీల బరువుతో ఉంటుంది. అలాగే ఇది 100 శాతం సరైన రిపోర్ట్​ను అందిస్తుందని ప్రొఫెసర్​ ప్రదీప్​ తెలిపారు. అంతే కాకుండా ఇది ప్రపంచంలోనే మొదటి హ్యండ్​ పోర్ట్​బుల్​ గామా కెమెరా అని ఆయన చెప్పారు.

సాధారణంగా స్కానింగ్​ అనేది పేషెంట్​కు ఆపరేషన్​ జరిగిన కొన్ని రొజులకు చేసి, క్యాన్సర్​ కణాలు ఉన్నాయా లేదా అని చూస్తారు. కానీ ఈ పోర్టబుల్​ పరికరం సాయంతో ఆపరేషన్​ జరుగుతున్న సమయంలోనే స్కాన్​ చేసి క్యాన్సర్​ కణాలు ఎంత వరకు ఉన్నాయని కనిపెడతారు. బయట ఒక మామూలు గామా స్కానింగ్​ మిషన్​ ధర రూ. 5 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఈ గామా కెమెరా మాత్రం రూ. 20 నుంచి 30 లక్షల వరకు ఉంటుంది. దీని వలన ప్రజలకు ఆసుపత్రి ఖర్చులు తగ్గుతాయి. - డాక్టర్ ప్రదీప్​, సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రొఫెసర్

15 నిమిషాల్లో డెంగ్యూ రిపోర్ట్​ : డెంగ్యూ వంటి పరీక్షలు చేసేందుకు కొన్ని గంటల సమయం పడుతుంది. కానీ తాము తయారు చేసిన పరికరం ద్వారా కేవలం 15 లేదా 20 నిమిషాల్లో రిపోర్ట్​ మన ఫోన్​కు వస్తుందని ప్రదీప్​ అన్నారు. అలాగే తాము మహిళల్లో మానసిక ఒత్తిడిని గుర్తించేందుకు ఓ పరికరం కనిపెట్టామని చెప్పారు. ఈ పరికరం ద్వారా కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాదానాలు ఇచ్చి, రక్త నమూనాలు ఇస్తే అది మహిళలో ఉండే ఒత్తిడిని గుర్తించి ఓ రిపోర్ట్​ను తమ ఫోన్​కు అందుస్తుందని ఆయన అన్నారు.

రక్తం తీయకుండా టెస్ట్​ : చిన్నపిల్లలకు నిమోనియా టెస్ట్​ చేసేందుకు ఎలాంటి రక్త నమూన తీసుకోకుండా కేవలం చర్మంపై పరికరం ఉంచి సరైన రిపోర్ట్​ పొందవచ్చని ప్రదీప్​ అన్నారు. ఇది ప్రపంచంలో మొదటి పరికరం కాదు కానీ విదేశీయులు తయారు చేసిన ఈ పరికరం కేవలం తెల్ల వారికిి మాత్రమే పని చేస్తుందని ఆయన అన్నారు. అందుకే భారతీయులకు కూడా పని చేసే విధంగా తమ ప్రతినిధులు ఈ పరికరాన్ని కనిపెట్టారని అయన తెలిపారు.

అతి తక్కువ ఖర్చుకు పరీక్షలు : ఎవరికైనా ఛాతీ నొప్పి వస్తే అది గుండె నొప్పా లేక మరేదైనానా అని ముందుగా తెలియదు. దానికి కావాల్సిన టెస్ట్​లు చేసేసరికి చాలా సమయం పడుతుంది. కానీ తాము తయారు చేసిన మరో పరికరం ద్వారా 15 నిమిషాల్లో గుండె పోటును గుర్తించవచ్చని చెప్పారు. దీని వలన రూ. 100 కు జరిగే పరీక్షలు ఇప్పుడు కేవలం రూ.10కే జరిగుతాయని ఆయన అన్నారు.

