15 నిమిషాల్లో డెంగ్యూ టెస్ట్ రిపోర్ట్, రక్తపరీక్ష చేయకుండానే కామెర్లను గుర్తించే పరికరాలు - బయో ఏషియా సదస్సు విశేషాలు
బయో ఏషియా సదస్సులో పాల్గొన్న ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రతినిధులు - 25కి పైగా ప్రాజెక్టులపై పరిశోధలు - ఏఐ సాయంతో అందించే వైద్య సేవలను సులభతరం చేసేలా ఆవిష్కరణలు
Published : February 19, 2026 at 5:30 PM IST
Bio Asia Summit In Hyderabad : సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్కి సంబంధించిన ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ లో దాదాపు 25కి పైగా ప్రాజెక్టులపై పరిశోధలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగించి మానవాళికి అందించే వైద్య సేవలను మరింత సులభతరం చేసే పరికరాలను ఆవిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వేదికగా జరిగిన బయో ఏషియా సదస్సులో పాల్గొన్న సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రతినిధులు ఏఐ ఆధారిత యాప్లు, మహిళల్లో మానసిక ఒత్తిడిని గుర్తించే పరికరాలు, చిన్నారులకు రక్త పరీక్షలు చేయకుండానే కామెర్ల వంటి వ్యాధులను గుర్తించే వైద్య పరికరాలను ప్రదర్శించారు. ఆ అంశాలపై సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ప్రదీప్తో ఈటీవీ భారత్ ముఖాముఖి.
రెండు చుక్కల రక్తంతో పరిష్కారం : ఒక రోగికి సంబంధించిన నమూనాలు సేకరించి, ఏఐ ద్వారా వారికి పరిష్కారం చూపేందుకు బయో బ్యాంక్ ఉపయోగపడుతుందని బయో ఏషియా సదస్సులో పాల్గొన్న ప్రొఫెసర్ ప్రదీప్ తెలిపారు. కేవలం రెండు చుక్కల రక్తాన్ని నమూనాగా తీసుకుని 100 శాతం సరైన రిపోర్ట్ను అందుస్తుందని ఆయన అన్నారు. దీనిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఐఎస్స్ఓ 20387 ప్రమాణాలు, భారత ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారం ప్రారంభించారని చెప్పారు. ఈ బయో బ్యాంక్ రోగికి ప్రత్యక్షంగా ఉపయోగపడదని అన్నారు. ఇది నిపుణులు రోగికి మందులు తయారీ, టెస్టులు చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుందని ఆయన చెప్పారు.
7 కేజీల గామా కెమెరాతో సులువుగా : మామూలుగా గామా కెమెరా అనేది ఒక గదిలో సరిపోయేంత పెద్దగా ఉంటుంది. కానీ సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రతినిధులు తయారు చేసిన గామా కెమెరా మాత్రం చేతిలో పట్టుకుని తిరిగేందుకు వీలుగా, 7 కేజీల బరువుతో ఉంటుంది. అలాగే ఇది 100 శాతం సరైన రిపోర్ట్ను అందిస్తుందని ప్రొఫెసర్ ప్రదీప్ తెలిపారు. అంతే కాకుండా ఇది ప్రపంచంలోనే మొదటి హ్యండ్ పోర్ట్బుల్ గామా కెమెరా అని ఆయన చెప్పారు.
సాధారణంగా స్కానింగ్ అనేది పేషెంట్కు ఆపరేషన్ జరిగిన కొన్ని రొజులకు చేసి, క్యాన్సర్ కణాలు ఉన్నాయా లేదా అని చూస్తారు. కానీ ఈ పోర్టబుల్ పరికరం సాయంతో ఆపరేషన్ జరుగుతున్న సమయంలోనే స్కాన్ చేసి క్యాన్సర్ కణాలు ఎంత వరకు ఉన్నాయని కనిపెడతారు. బయట ఒక మామూలు గామా స్కానింగ్ మిషన్ ధర రూ. 5 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఈ గామా కెమెరా మాత్రం రూ. 20 నుంచి 30 లక్షల వరకు ఉంటుంది. దీని వలన ప్రజలకు ఆసుపత్రి ఖర్చులు తగ్గుతాయి. - డాక్టర్ ప్రదీప్, సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రొఫెసర్
15 నిమిషాల్లో డెంగ్యూ రిపోర్ట్ : డెంగ్యూ వంటి పరీక్షలు చేసేందుకు కొన్ని గంటల సమయం పడుతుంది. కానీ తాము తయారు చేసిన పరికరం ద్వారా కేవలం 15 లేదా 20 నిమిషాల్లో రిపోర్ట్ మన ఫోన్కు వస్తుందని ప్రదీప్ అన్నారు. అలాగే తాము మహిళల్లో మానసిక ఒత్తిడిని గుర్తించేందుకు ఓ పరికరం కనిపెట్టామని చెప్పారు. ఈ పరికరం ద్వారా కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాదానాలు ఇచ్చి, రక్త నమూనాలు ఇస్తే అది మహిళలో ఉండే ఒత్తిడిని గుర్తించి ఓ రిపోర్ట్ను తమ ఫోన్కు అందుస్తుందని ఆయన అన్నారు.
రక్తం తీయకుండా టెస్ట్ : చిన్నపిల్లలకు నిమోనియా టెస్ట్ చేసేందుకు ఎలాంటి రక్త నమూన తీసుకోకుండా కేవలం చర్మంపై పరికరం ఉంచి సరైన రిపోర్ట్ పొందవచ్చని ప్రదీప్ అన్నారు. ఇది ప్రపంచంలో మొదటి పరికరం కాదు కానీ విదేశీయులు తయారు చేసిన ఈ పరికరం కేవలం తెల్ల వారికిి మాత్రమే పని చేస్తుందని ఆయన అన్నారు. అందుకే భారతీయులకు కూడా పని చేసే విధంగా తమ ప్రతినిధులు ఈ పరికరాన్ని కనిపెట్టారని అయన తెలిపారు.
అతి తక్కువ ఖర్చుకు పరీక్షలు : ఎవరికైనా ఛాతీ నొప్పి వస్తే అది గుండె నొప్పా లేక మరేదైనానా అని ముందుగా తెలియదు. దానికి కావాల్సిన టెస్ట్లు చేసేసరికి చాలా సమయం పడుతుంది. కానీ తాము తయారు చేసిన మరో పరికరం ద్వారా 15 నిమిషాల్లో గుండె పోటును గుర్తించవచ్చని చెప్పారు. దీని వలన రూ. 100 కు జరిగే పరీక్షలు ఇప్పుడు కేవలం రూ.10కే జరిగుతాయని ఆయన అన్నారు.
