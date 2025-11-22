చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్కి 'ముఖ గుర్తింపు యుగం' - చీమ చిటుక్కుమన్నా తెలిసే భద్రత!
చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్లో ఫేస్ రికగ్నిషన్ కెమెరాలు - నిందితులు, అనుమానితులను పట్టుకోవడంలో కీలక పాత్ర
Published : November 22, 2025 at 2:51 PM IST
Face Recognition Cameras Arrange in Charlapalli Railway Station : భద్రతలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభించిన స్టేషన్గా చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్ పేరు నిలుస్తోంది. ప్రయాణికుల రక్షణ, అనుమానితుల కదలికలపై నిఘా, చట్టవిరోధ కార్యకలాపాలను అరికట్టే దిశగా ఇక్కడ ఫేస్ రికగ్నిషన్ (ఎఫ్.ఆర్) కెమెరాలు అమర్చడం ద్వారా అత్యాధునిక భద్రతా వ్యవస్థ మొదలైంది. అనుమానితులు రైల్వే స్టేషన్లోకి ప్రవేశించిన వెంటనే వారి వివరాలు తెలిసే ఈ సాంకేతిక వ్యవస్థ రైల్వే భద్రతను మరింత పటిష్టం చేస్తుంది.
టెర్మినల్లో ఆధునిక భద్రతా వ్యవస్థ : చర్లపల్లి టెర్మినల్లో మొత్తం 250 సీసీటీవీ కెమెరాలు, అందులో 15 అధునాతన ఎఫ్.ఆర్ కెమెరాలు అమర్చారు. ప్రవేశ మార్గాలు, టిక్కెట్ కౌంటర్లు, ప్లాట్ఫామ్స్, విశ్రాంతి గదులు, ఏటీవీఎం మెషీన్ల వద్ద గుర్తించిన బ్లాక్స్పాట్స్కు ప్రత్యేకంగా ఈ కెమెరాలను అమర్చారు. వాటి ద్వారా అనుమానితుల ముఖ లక్షణాలను ప్రత్యక్షంగా ట్రాక్ చేస్తోంది. అదనంగా, ఒక కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసి, ప్రతి కెమెరా నుంచి వస్తున్న వీడియో ఫీడ్ను రియల్ టైమ్లో పరిశీలించే విధానం అమలులోకి తెచ్చారు. నేరస్థులు, అనుమానితులు, పరారీలో ఉన్న వ్యక్తుల వివరాలను డేటాబేస్లో భద్రపరచి, అవసరమైనప్పుడు వెంటనే గుర్తించే విధానాన్ని అభివృద్ధి చేశారు.
నిందితుడిని పట్టుకున్న ఎఫ్.ఆర్. కెమెరా : సెప్టెంబర్ 15న చర్లపల్లి స్టేషన్లో గోనెసంచిలో కుళ్లిన మృతదేహం లభించిన ఘటన కలకలం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఉదయం ఆటోలో ఓ వ్యక్తి గోనె సంచి, బ్యాగుతో స్టేషన్కు వచ్చి, బిహార్కు వెళ్లే రైలులో ప్రయాణికుల లగేజీ మధ్యలో ఆ సంచిని వదిలి వెళ్లాడు. ఆ వ్యక్తి ప్లాట్ఫాం-4లో దుస్తులు మార్చుకుని, ప్లాట్ఫాం-5 నుంచి అగర్తలా రైలులో వెళ్లిపోయాడు. తరువాత ఆ సంచిలో కుళ్లిన మృతదేహం ఉన్నట్టు తెలిసి పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ కేసును ఛేదించినది ఎఫ్.ఆర్. సాంకేతికతే. సంచిని వదిలిన వ్యక్తి ప్లాట్ఫామ్లో తిరిగిన దృశ్యాలను కెమెరాలు పట్టుకున్నాయి. కెమెరా 3 నుంచి 5 సెకన్లలోనే అతని ముఖాన్ని స్కాన్ చేసి, డేటాబేస్లో ఉన్న వివరాలతో మ్యాచ్ చేసి, నిందితుడిని గుర్తించింది. రియల్ టైమ్లో సమాచారం అందిన వెంటనే రైల్వే పోలీస్ బృందం చర్యలు తీసుకుంది. ఇలా చర్లపల్లి స్టేషన్ భద్రతకు ఎఫ్.ఆర్. వ్యవస్థ గట్టి బలం అయింది.
ఈ ఎఫ్.ఆర్. సిస్టమ్ ఎలా పని చేస్తుందంటే? : -
- పూర్తిగా ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) ఆధారంగా పని చేస్తుంది.
- ఒక వ్యక్తి ముఖాన్ని 3 నుంచి 5 సెకన్లలో స్కాన్ చేస్తుంది
- కళ్ల మధ్య దూరం, ముక్కు ఆకృతి, దవడ పొడవు వంటి ముఖ పాయింట్లను మ్యాప్ చేస్తుంది.
- స్కాన్ చేసిన ముఖాన్ని డేటాబేస్తో పోల్చుతుంది.
- 95% పోలిక ఉన్నా అలర్ట్ పంపిస్తుంది.
- కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు తక్షణ సమాచారం చేరుతుంది.
- ఈ విధమైన సిస్టమ్స్ రైల్వే స్టేషన్లలో క్రైమ్ కంట్రోల్కి పెద్ద ఆయుధంగా మారనున్నాయి.
త్వరలో సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లోనూ : అతి త్వరలో సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో నిర్భయ ఫండ్ కింద రూ.4.8 కోట్ల ఖర్చుతో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లోనూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) పవర్డ్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్స్’ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు. పూర్తి వివరాలను త్వరలో వెల్లడిస్తామని వారు చెప్పారు.
