'ఉపాధి' పనుల్లో అక్రమాలకు చెక్‌ - నవంబరు 1 నుంచి ముఖ ఆధారిత హాజరు!

జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం పనుల్లో అక్రమాలను అరికట్టడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు - వచ్చే నెల 1 నుంచి వేతనదారుల ముఖ హాజరు తీసుకోవాలని సన్నాహాలు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Face Recognition Attendance in NREGA Works at Srikakulam District: జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో అక్రమాలను కట్టడి చేసేందుకు కేంద్రం చర్యలు చేపడుతోంది. దొంగ మస్తర్లను నిరోధించేందుకు గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వరకూ అధికారుల భాగస్వామ్యం, పర్యవేక్షణను తప్పనిసరి చేసింది. జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం పనుల్లో అక్రమాలను అరికట్టడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతన విధానాన్ని అమలులోకి తీసుకురానుంది.

ఇందులో భాగంగా నవంబరు 1 నుంచి వేతనదారుల ముఖ హాజరు తీసుకోవాలని సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈకేవైసీ నమోదును సంబంధిత క్షేత్ర సహాయకులు శరవేగంగా చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు మస్తరు విధానం అమలులో ఉంది. శ్రామికుల హాజరు నమోదులో అక్రమాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీనికి అడ్డుకట్ట వేయడానికి ఈకేవైసీ నమోదు తోడ్పడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

80 శాతం వరకూ ఈకేవైసీ పూర్తి: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 7,26,779 మంది వేతనదారులు ఉన్నారు. వారిలో 5,94,704 మంది చురుగ్గా పనుల్లో పాల్గొంటున్నారు. 81 శాతం మేర నమోదు చేయగలిగారు. స్థానికంగా అందుబాటులో లేని వారిని గుర్తించి మరో వారంలోగా పూర్తి చేయడానికి డ్వామా సన్నాహాలు చేస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ-కేవైసీ నమోదులో అగ్రభాగంలో ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. నాలుగైదు రోజుల్లో చురుగ్గా పని చేసే వేతనదారుల వివరాలు సేకరిస్తామని తెలిపారు.

ప్రస్తుతం వ్యవసాయ పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది జనవరి నాటికి అవి పూర్తవుతాయి. అప్పటి నుంచి ఉపాధి పనులు వేగవంతమవుతాయి. వచ్చే నెల నుంచే ముఖ హాజరు అమలుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు 7,26,001 మంది ఈకేవైసీ పూర్తి చేశారు. చురుగ్గా పనుల్లో పాల్గొంటున్న వారిలో 5,90,585 మంది వివరాల నమోదు ప్రక్రియ పూర్తయింది.

వలస వెళ్లిన వారిని గుర్తిస్తున్నాం: ఉపాధి హామీ పథకంలో వేతనదారుల ఈకేవైసీ నమోదు వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేస్తామని డ్వామా పీడీ బి. సుధాకరరావు అన్నారు. ఇప్పటికే చివరి దశకు చేరుకున్నామని ఆయన వివరించారు. వ్యవసాయ పనుల నేపథ్యంలో స్థానికంగా లేని వారిని గుర్తిస్తున్నామని వివరించారు. వివరాలు సేకరించి ఈకేవైసీ నమోదు చేసి నూతన విధానం పకడ్బందీగా అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా ఆయన వెల్లడించారు.

AP Womens Record in Utilizing Employment Scheme: రాష్ట్రంలో జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామీ పథకాన్ని (నరేగా) ఉపయోగించుకోవడంలో పురుషుల కంటే మహిళలే ముందున్నారు. జాతీయ స్థాయి సగటు కంటే అత్యధికంగా పనిదినాలు వినియోగించుకోవడంలో మహిళలు రికార్డు సృష్టిస్తున్నారు. గత ఏడాది (2024-25) జాతీయ స్థాయిలో సరాసరి పని దినాలు ఉపయోగించుకున్న మహిళలు 58.1% అయితే మన రాష్ట్రంలోనే ఇది 60.14 శాతంగా ఉండటం గమనార్హం. రాష్ట్రానికి గత ఏడాది కేటాయించిన 21.51 కోట్ల పని దినాల్లో మహిళలు 14.57 కోట్లకుపైగా ఉపయోగించుకున్నారు.

జాబ్‌కార్డు కలిగిన ప్రతి కుటుంబానికీ ఏడాదిలో 100 రోజులపాటు ఉపాధి లభిస్తోంది. పనులకు హాజరు, పని దినాలు వినియోగించుకోవడంలో గతంలో వెనుక వరసలో ఉండే మహిళలు ప్రస్తుతం పరుగులు తీస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి మిగతా రాష్ట్రాల కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మహిళలు ముందున్నారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, కర్నూలు, అనంతపురం, వైఎస్సార్‌ కడప, ప్రకాశం జిల్లాల్లో మహిళలు ఈ పనులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.

