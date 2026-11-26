తుక్కుగూడలో ఫ్యాబ్సిటీ - పారిశ్రామిక, ఎలక్ట్రానిక్స్ హబ్గా ఫ్యూచర్ సిటీ
Fab City in Telangana : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి అనుసంధానంగా ఫ్యాబ్సిటీని నిర్మించాలని ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయించారు. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల తయారీకి ఈ ఫ్యాబ్సిటీ ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
Published : November 26, 2026 at 11:47 AM IST
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి అనుసంధానంగా దానికి సమీపంలోని తుక్కుగూడలో ఫ్యాబ్సిటీని నిర్మించాలని ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయించారు. ఫ్యాబ్ సిటీలో ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసేందుకు రెవెన్యూ, పరిశ్రమల శాఖ అధికారులు ముమ్మరంగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఫ్యాబ్ సిటీ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలిలోని 922 ఎకరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం డీ-నోటిఫై చేయడంతో ఈ రెండు విభాగాల అధికారులు ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సంస్థలు, ఎలక్ట్రానిక్స్, పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసేందుకు అనువుగా ఉంటుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రిపోర్టులు పంపారు.
అనుసంధానానికి అధికారుల కార్యాచరణ
ఫ్యాబ్ సిటీకి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఫ్యూచర్సిటీ నిర్మాణమవుతున్న నేపథ్యంలో వీటి మధ్య మరిన్ని ఐటీ సంస్థలు, ఇండస్ట్రీస్, ఎలక్ట్రానిక్స్ సంస్థల ఏర్పాటుతో అనుసంధానించేందుకు అధికారులు కార్యాచరణ రూపొందించారు. ఇబ్రహీంపట్నం, మహేశ్వరం, కందుకూరు, షాబాద్ మండలాల్లో ఇప్పటికే మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు, పరిశ్రమలను నెలకొల్పడంతో ఫ్యాబ్సిటీలోనూ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ ప్రారంభమయ్యేలా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు
ఫ్యాబ్సిటీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లకు, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఇంజినీర్లకు ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. స్థానిక యువతకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 20 వేల మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఫ్యాబ్సిటీని పెట్టడానికి ప్రధాన ఉద్దేశం సెమీకండక్టర్లు (చిప్స్), ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల తయారీ కోసం ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలిగా దీనిని ప్రారంభించారు.
ప్రత్యేక రహదారులు మౌలిక సదుపాయాలు
ఫ్యాబ్సిటీ, ఫ్యూచర్సిటీల్లో ఐటీ సంస్థలు, పరిశ్రమలతో పాటు అనుబంధంగా కంపెనీలు ఏర్పాటయ్యేలా అధికారులు కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నారు. నిర్మాణ పనులకు విద్యుత్, నీటి సౌకర్యం లభించేలా చర్యలను చేపట్టారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా రోడ్లు నిర్మించేలా అన్నీ రకాల ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఫ్యాబ్సిటీ, ఫ్యూచర్సిటీలకు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్-శ్రీశైలం రోడ్డు, శంషాబాద్-గచ్చిబౌలి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు రహదారులు ఉన్నాయి.
వీటికి అదనంగా ఇప్పటికే ఫ్యూచర్ సిటీకి రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ నుంచి రతన్టాటా గ్రీన్ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్-1 పేరుతో 300 అడుగుల వెడల్పుతో భారీ రహదారిని నిర్మిస్తున్నారు. శంషాబాద్ నుంచి తుక్కుగూడ మీదుగా కొంగరకలాన్లోని రంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ వరకూ మరో రహదారిని కూడా నిర్మాణం చేయనున్నారు.
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