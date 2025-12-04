‘మొంథా' నుంచి 'దిత్వా' వరకు అంతా భిన్నమే - అంచనాలు తారుమారు చేస్తున్న తుపాన్లు
వేగంగా కదులుతున్న తుపాన్లు- ‘దిత్వా’ ప్రభావంతో అత్యంత భారీ వర్షాలు- అనూహ్య పరిణాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 8:16 AM IST
Extremely Heavy Rains in AP Due To Ditwah Cyclone : వాతావరణంలో జరుగుతున్న మార్పుల ప్రభావంతో తుపాన్లు వేగంగా కుదులుతున్నాయి. అంతేకాకుండా వాటి లక్షణాలు మారిపోతున్నాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న తుపాన్లు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అక్టోబరులో ఏర్పడిన ‘మొంథా’ తుపాను అంచనాలకు భిన్నంగా కదిలి వాతావరణ నిపుణులను గందరగోళానికి గురిచేసింది. తాజాగా ‘దిత్వా’ తుపాను కూడా అదే పంతా అనుసరిస్తుంది. శ్రీలంక భూభాగం మీదుగా కదిలిన ఈ తుపాను అదే సమయంలో కొంత బలహీనపడింది. తర్వాత సముద్రంలోకి ప్రవేశించి, మళ్లీ బలం పుంజుకుంది. గత నెల 25న శ్రీలంక పరిసరాల్లో ఏర్పడిన అల్పపీడనం రెండు రోజుల తర్వాత 27న తుపానుగా బలపడింది. తొమ్మిది రోజులైనా ఇప్పటికీ ఇది పూర్తిగా బలహీనపడలేదు.
ఊహించని విధంగా భారీ వర్షపాతం : తుపాను సమయంలో శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. తుపానుగా తీవ్రత కొనసాగిన సమయంలో రాష్ట్రంలో పెద్దగా వర్షాలు కురవలేదు. పొడి గాలులు, గాలుల కోత కారణంగా తుపాను బలహీనపడింది. మేఘాలు చెల్లాచెదురయ్యాయి. వర్షాలు లేకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కానీ పరిస్థితుల ప్రభావంతో తుపాను బలహీనపడినా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మంగళ, బుధవారాల్లో కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలకు అవకాశముందని తొలుత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కానీ మంగళవారం ఉదయం నుంచి బుధవారం ఉదయం వరకు తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాల్లో అనూహ్యంగా భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిశాయి. అత్యధికంగా తిరుపతి జిల్లా వాకాడులో 28.1 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ స్థాయిలో వర్షం కురుస్తుందని ఎవరూ అంచనా వేయలేకపోయారు.
నేడు మళ్లీ ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు : నైరుతి బంగాళాఖాతంలోని వాయుగుండం తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలహీనపడింది. ఇది పశ్చిమ దిశగా నెమ్మదిగా కదులుతూ గురువారంలోగా అల్పపీడనంగా బలహీనపడుతుందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. తమిళనాడులో మరో రెండు రోజులు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కొనసాగుతాయని తెలిపింది. నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో గురువారం భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ప్రకాశం, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. బుధవారం ఉదయం నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు తిరుపతి జిల్లాలోని తొట్టంబేడులో 8.5 సెంటీమీటర్లు, ఏర్పేడులో 6.5 సెంటీమీటర్లు, బాలాయపల్లిలో 5.8 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
దిత్వా ఎఫెక్ట్ - జలదిగ్భందంలో నెల్లూరు - పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
దిత్వా ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. అన్నమయ్య జిల్లా రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గంలో నాలుగు రోజులుగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.