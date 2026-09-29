'ఎల్నినో'తో ఎన్ని తిప్పలో : ఫ్యాను తిరగందే ఊపిరాడట్లేదు - ఉక్కపోతతో నిద్ర రావట్లేదు!
ఎల్నినో కారణంగా ఉక్కపోత చుక్కలు చూపిస్తోంది. వర్షాకాలం చివరిలోనూ భానుడు పంజా విసురుతున్నాడు. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో సాధారణం కన్నా సగటున 2 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి.
Published : September 29, 2026 at 12:13 PM IST
El Nino Effect on Telangana : వర్షాకాలం కూడా పూర్తికావోస్తోంది. అయినా రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత పంజా విసురుతుండటంతో జనం అల్లాడుతున్నారు. పగలు వేసవిని తలపించేలా ఎండ కాస్తుండటంతో పాటు ఉక్కపోత కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటోంది. ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో పలుచోట్ల వర్షాలు కురవడంతో కాస్తంత ఉపశమనం లభించింది.
ఉత్తర తెలంగాణలో కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు కురవగా, ఇతర ప్రాంతాల్లో జల్లులు నమోదవ్వడంతో జనాలు కాస్త ఉపశమనాన్ని పొందగలిగారు. ఆ తర్వాత నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నట్టుండి తీవ్రస్థాయిలో పెరిగిపోయాయి. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో సాధారణం కన్నా సగటున 2 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతుండటంతో జనాలు గగ్గోలు పెడుతున్నారు.
చల్లని గాలులు, పొగ మంచు ఎక్కడ?
నైరుతి సీజన్ ముగిసే దశలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చల్లని గాలులు వీయాల్సి ఉన్నా, ఎల్నినో ప్రభావంతో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతోందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ద్రోణి, ఉపరితల ఆవర్తనాలు లేదా మేఘాలు ఏర్పడటం లేదని, దీనివల్ల తేలిక పాటి జల్లులు కూడా కురిసే అవకాశం లేదని పేర్కొంటున్నారు. శీతల వాతావరణానికి బదులు రాత్రిళ్లు వేడి పెరుగుతుండటంతో ఉక్కపోత మరింత అధికమవుతోంది. ఫ్యాన్లు, ఏసీలు ఆన్ చేస్తే తప్ప నిద్రపట్టని పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి. దీంతో విద్యుత్ వినియోగం కూడా అమాంతం పైపైకి వెళుతోంది.
వచ్చే ఏడాది మార్చి వరకు ఎల్నినో ప్రభావం
చలికాలం ప్రారంభానికి పక్షం రోజుల ముందు నుంచే పొగ మంచు కనిపించాల్సి ఉండగా, ఈ ఏడాది అందుకు భిన్నంగా ఉండే వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఎక్కడో ఒకచోట తప్పితే పొగ మంచు తెరలు స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు. ఎల్నినో ప్రభావం వచ్చే ఏడాది మార్చి వరకు ఉంటుందని ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ, ఇతర అనుబంధ శాఖలు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది చలి పెద్దగా ఉండకపోవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. సోమవారం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కన్నా ఏకంగా 4.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరగడంతో జనం అల్లాడిపోయారు. అలాగే ఖమ్మం (2.5 డిగ్రీలు), హైదరాబాద్ (2.2) తదితర జిల్లాల్లోనూ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల నమోదు అయింది.
లోటు వర్షపాతం నమోదు
ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ ఆరంభం నుంచే ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు పడలేదు. ఫలితంగా రైతుల్లో దిగులు పెరుగుతోంది. మామూలుగా అయితే ఈ సీజన్లో 740.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావాలి. కానీ జూన్ 1 నుంచి ఇప్పటి వరకూ చూస్తే కాస్త అటు ఇటుగా 536.5 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం మాత్రమే నమోదవడం గమనార్హం. ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో మైనస్ 31 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉంది. సగటున చూస్తే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మైనస్ 21 శాతం పైగా లోటు వర్షపాతం కనిపిస్తుండటం కూడా ఒకరకంగా మానవాళికి ముప్పుగానే పరిగణించాలి.
18 జిల్లాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు
ఆదిలాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్, జనగామ, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వికారాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి సహా మొత్తం 18 జిల్లాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి. కేవలం 9 జిల్లాల్లో మాత్రమే 100 శాతం ఆయకట్టు పంటలను సాగు చేస్తున్నారు.
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