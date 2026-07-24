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ఎంత పని చేసావ్ సరోజ! - ప్రియుడితో కలిసి భర్త హత్య

నల్గొండ జిల్లా దామరచర్ల మండలం నర్సాపురం గ్రామంలో ఘటన - భర్త చావుకు కారణమైన వివాహేతర సంబంధం - ప్రియుడు శ్రీనుతో కలిసి నిద్రిస్తున్న సమయంలోనే భర్తను హత్య చేసిన సరోజ

Wife Kills Husband in Damaracharla
Wife Kills Husband in Damaracharla Mandal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 6:28 PM IST

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Wife Kills Husband in Nalgonda District : దశాబ్దాల దాంపత్యం, ఇద్దరు కుమార్తెల పెళ్లుళ్లు, అంతా సాజావుగా సాగుతున్నట్లు భావించినా ఆ కుటుంబంలో ఊహించని మలుపు సంభవించింది. భార్యాభర్తల మధ్య అనుమానాలు, గొడవలు పెరిగాయి. చివరకు పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం కట్టుకున్న భార్యే తన భర్తను హతమార్చింది. అసలు ఏం జరిగింది? సాఫీగా సాగిపోతున్న సంసారంలో ఎలా చిచ్చు పుట్టింది. ఏ అండతో భార్య ఇంత పెద్ద దారుణానికి ఒడిగట్టింది.

నల్గొండ జిల్లా దామరచర్ల మండలం నర్సాపురానికి చెందిన ఇస్లావత్ గోవిందు, సరోజ దంపతులు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. వారి వివాహాలు చేసి గోవిందు, సరోజ వ్యవసాయ కూలీ పనులతో పాటు గొర్రెలు, మేకలను పోషిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఇదే గ్రామానికి చెందిన చెన్నబోయిన శ్రీనుతో సరోజకు సుమారు ఆరేళ్ల క్రితం పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం క్రమంగా వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. కుటుంబ అవసరాల సమయంలో, కుమార్తెల వివాహాల సందర్భంలో శ్రీను సరోజకు ఆర్థికంగా సాయం చేశాడు.

ఆర్థిక సంబంధాలతో సాన్నిహిత్యం : మహానుభావుడు కారల్ మార్స్క్ చెప్పిన మాట మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలే అన్నట్లుగా​ శ్రీను, సరోజ మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలతో అనుబంధం మరింత పెరిగింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న గోవిందు భార్యను నిలదీసినప్పటి నుంచి దంపతుల మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవి. ఇటీవల సరోజ శ్రీనుతో ఫోన్‌లో మాట్లాడుతుండగా గోవిందు గుర్తించి కోపంతో సెల్‌ఫోన్ పగులగొట్టాడు. ఆ ఘటన తర్వాత విభేదాలు మరింత తీవ్ర స్థాయికి చేరడంతో భర్తను అడ్డు తొలగించుకోవాలని సరోజ భావించింది. ఇందుకోసం ప్రియుడు శ్రీనుతో కలిసి మర్డర్​కు పక్కా ప్రణాళిక రూపొందించింది.

ఈ నెల 10వ తేదీ రాత్రి గోవిందు ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న సమయంలోనే హత్య చేయాలని సరోజ, శ్రీనులు నిర్ణయించుకున్నారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సరోజ తన ప్రియుడు శ్రీనును ఇంటికి పిలిచింది. ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న గోవిందు ముఖంపై దిండు పెట్టి శ్రీను ఊపిరాడకుండా బలంగా అదిమిపట్టాడు. అదే సమయంలో సరోజ భర్త కాళ్లను గట్టిగా పట్టుకుంది. గోవిందు పెనుగులాడుతూ ప్రతిఘటించడంతో శ్రీను అతని ముఖంపై పిడిగుద్దులు కురిపిస్తూ శరీరంపై శ్వాస ఆడకుండా కూర్చున్నాడు. ఆ సమయంలోనే ఇంట్లో ఉన్న చెక్క రోకలిబండ తీసుకొచ్చిన సరోజ గోవిందు మర్మాంగాలపై అత్యంత పాశవికంగా దాడి చేసింది.

నిందితులను రిమాండ్​కు తరలించిన పోలీసులు : రోకలిబండ దాడి కారణంగా తీవ్ర గాయాలతో విలవిలలాడుతూ కొద్దిసేపటికే గోవిందు మృతి చెందాడు. అనంతరం రక్తపు మరకలు అంటిన దుస్తులు, ఉపయోగించిన సెల్‌ఫోన్లను దాచిపెట్టి ఇద్దరూ సరోజ, శ్రీను అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. మృతుడి సోదరుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన వాడపల్లి పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలు, విచారణలో లభించిన సమాచారంతో నిందితులిద్దరినీ దామరచర్ల శివారులోని రైల్వే గేట్ సమీపంలో అరెస్టు చేశారు. అనంతరం కోర్టులో హాజరుపర్చి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

హత్య జరిగిన సమయంలో రక్తపు మరకలు అంటిన దుస్తులు, ఇద్దరి సెల్‌ఫోన్లు, రోకలిబండ ఇతర ఆధారాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కలకాలం కలిసి జీవిస్తామని దశాబ్దాల క్రితం దాంపత్య జీవితంలోకి అడుగుపెట్టి ఇద్దరు పిల్లలకు జన్మనిచ్చి పెళ్లిళ్లు చేశారు. కానీ దంపతుల మధ్యకు మూడో వ్యక్తి రావడంతో ఆ సంసారం చెల్లాచెదురైంది. భార్యే ప్రియుడితో కలిసి కట్టుకున్నోడి ప్రాణాలు తీసింది. గోవిందును చంపి సంతోషంగా గడుపుదామనుకున్న సరోజు, శ్రీను కూడా చివరకు జైళ్లో ఊచలు లెక్కబెడుతున్నారు.

"ఈనెల 11వ తేదీన వాడపల్లి మండలం నర్సాపురం గ్రామం నుంచి ఇస్లావత్ దుద్యా అనే వ్యక్తి తన తమ్ముడి హత్య చేశారని ఫిర్యాదు ఇచ్చారు. దీంతో అన్ని వివరాలను పరిశీలించి పోస్ట్​మార్టం చేయించాం. నిందితులను పట్టుకుని విచారణ చేశాం. శ్రీను, సరోజ వివాహేతర సంబంధానికి గోవిందు అడ్డుపడుతున్నాడనే వారు హత్య చేసినట్లు చెప్పారు. దీంతో వారిపై చట్టప్రకారం కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్​కు తరలించాం" -పీఎన్డీ ప్రసాద్​, మిర్యాలగూడ రూరల్‌ సీఐ

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