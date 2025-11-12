ETV Bharat / state

అదనపు కట్నం వేధింపులకు తట్టుకోలేక - మూడు నెలల గర్భంతో ఉన్న నవవధువు బలి

భర్త వేధింపులతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన అంజలి - పెళ్లైన దగ్గర్నుంచే అదనపు కట్నం కోసం భర్త వేధింపులు - పురుగుల మందు తాగి ప్రాణాలు కోల్పోయిన నవవధువు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 9:47 PM IST

Dowry Harassment Incident in Bhadradri Kothagudem : కుమార్తె భవిష్యత్తుపై ఎన్నో కలలుగన్న ఆ తల్లిదండ్రులు సొంతూరుకు చెందిన యువకుడికే కట్టబెట్టారు. ఉన్నంతలో బిడ్డ పెళ్లి ఘనంగా నిర్వహించి కట్నకానుకలిచ్చారు. కోటి ఆశలు, కొత్త ఆలోచనలతో మెట్టినింట అడుగు పెట్టింది ఆ యువతి. పెళ్లైన మూడు నెలలకే కడుపు పండటంతో మురిసిపోయింది. కానీ ఆ యువతి కలలు కల్లలయ్యేందుకు ఎంతో సమయం పట్టలేదు. కట్టుకున్నోడే కాలయముడయ్యాడు. అదనపు కట్నం కోసం వేధింపులకు గురి చేసి యువతి ప్రాణాలు బలి తీసుకున్నాడు. తనతో పాటు కడుపులో ఊపిరిపోసుకుంటున్న బిడ్డనూ ఆ యువతి వెంట తీసుకెళ్లింది.

నమ్మకంతో తనకు ఉన్నంతలో : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు మండలం లచ్చగూడెం గ్రామానికి చెందిన కమటం వెంకటేశ్వర్లు, రమాదేవి దంపతుల కుమార్తె అంజలిని అదే గ్రామానికి చెందిన చిట్టూరి సాయికుమార్ ఇచ్చి ఈ ఏడాది మే 14న వివాహం చేశారు. హైదరాబాద్​లో ఇంటీరియర్ డిజైనర్‌గా పనిచేస్తున్న సాయికుమార్ తమ కుమార్తెను బాగా చూసుకుంటాడమన్న నమ్మకంతో తనకు ఉన్నంతలో కట్నకానుకలిచ్చి పెళ్లి చేశారు.

భార్యతో పలుమార్లు గొడవ : హైదరాబాద్‌లో కాపురం పెట్టే వరకు ఊర్లోనే ఉండాలని భార్య అంజలికి చెప్పడంతో సరేనంది. అంజలిని లచ్చగూడెంలో తల్లిదండ్రుల వద్ద ఉంచిన సాయి కుమార్ తరచూ వెళ్లి వస్తుండేవాడు. ప్రస్తుతం అంజలి మూడు నెలల గర్భవతి. అయితే తనకు అదనపు కట్నం కావాలని భార్యతో పలుమార్లు సాయికుమార్ గొడవకు దిగాడు. భర్త, అత్తింటి వారు వేధింపులకు పాల్పడటంతో ఊర్లో పెద్దల సమక్షంలో పంచాయతీ పెట్టగా ఒత్తిళ్లు కాసింత తగ్గాయి.

"మా కూతురు పురుగుల మందు తాగింది మధ్యాహ్నం 3 గంటలకైతే మాకు సమాచారం కూడా ఇవ్వలేదు. ఇల్లందు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అప్పుడైనా నాకు ఫోన్​ చేసి చెప్పాలి కదా. అక్కడి నుంచి ఖమ్మం తీసుకెళ్లారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు ఫోన్​ చేసి చెప్పారు. సాయికుమార్, అతని తల్లిదండ్రులు పరార్​ అయ్యారు. మా కూతురు చనిపోయి ఉంది. అక్కడున్న డాక్టర్లు పేషెంట్​ తరఫున వారు ఎవరు అని అడిగితే వాళ్లు అక్కడ లేకుండా పారిపోయారు. వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి" - కమటం వెంకటేశ్వర్లు, అంజలి తండ్రి

కొన్నాళ్ల తర్వాత నుంచి సాయి మళ్లీ అంజలిని వేధింపులకు గురిచేశాడు. అంజలి సెల్‌ఫోన్ లాక్కున్నాడు. ఇంటి చుట్టూ సీసీ కెమెరాలు బిగించి పుట్టింటికి వెళ్లనీయలేదు. గర్భంతో ఉన్న తనకు సెల్ ఫోన్​లోనైనా మాట్లాడనీయకుండా వేధిస్తుండటంతో భరించలేని అంజలి పురుగుల మందు తాగింది. వెంటనే అత్తింటి వారు ఇల్లందు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తీసుకెళ్లగా పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ఖమ్మం తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. అక్కడి నుంచి ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ అంజలి ప్రాణాలు విడిచింది.

కూతురు మృతితో దుఖఃసాగరంలో : వైవాహిక జీవితంపై ఎన్నో కలలు గన్న అంజలి కలలు ఆర్నెళ్లలోనే ఆవిరయ్యాయి. కడుపులో పండంటి బిడ్డతోనే అంజలి తనువు చాలిండటంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మరో ఆరునెలల్లో తాము తాత, అమ్మమ్మ అవుతామని కొండంత సంబంరంతో ఉన్న అంజలి కన్నవారు కూతురు మృతితో దుఖఃసాగరంలో మునిగిపోయారు. వైద్యం కోసం తరలించే సమయంలోనూ అదే గ్రామంలో ఉన్న తమకు కనీసం సమాచారం కూడా ఇవ్వలేదని బోరుమంటున్నారు. అంజలి జ్ఞాపకాలు తలుచుకుని కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.

అదనపు కట్నం కోసం వేధించి తమ బిడ్డను బలితీసుకున్నారంటూ అంజలి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో సాయికుమార్ తోపాటు అతని తల్లిదండ్రులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కట్టుకున్న భర్త కాఠిన్యంతో వివాహమైన ఆర్నెళ్లకే అంజలి కథ ముగియడంతో గ్రామంలో తీరని విషాదం నింపింది.

