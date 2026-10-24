ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ సీట్ల పంపకంపై కూటమి మంతనాలు - ఎవరికెన్ని స్థానాలు?
పరిషత్ పోరులో సీట్ల పంపకాలపై కూటమిలో లెక్కలు కొలిక్కిరాలేదు. వరుసగా రెండో రోజూ సీఎం చంద్రబాబుతో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ భేటీ అయ్యారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్తోనూ సీఎం చర్చించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:25 AM IST
Alliance parties on ZPTC MPTC Seat Sharing : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాల పంపకంపై కూటమిలో మంతనాలు ముమ్మరమయ్యాయి. వరుసగా రెండో రోజూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాసానికి వెళ్లిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చించారు. బీజేపీకి కేటాయించాల్సిన సీట్లపై స్పష్టత వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. జనసేనకు కేటాయించే స్థానాలపై ఇవాళో, రేపో తుది నిర్ణయం వచ్చే సూచనలున్నాయి.
జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో సీట్ల పంపిణీపై కూటమి పార్టీల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. మూడు పార్టీల నేతలు రెండు రోజులుగా దీనిపై విస్తృతంగా చర్చించారు. గురువారం ఒంటరిగా చంద్రబాబు నివాసానికి వెళ్లి సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చించిన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ శుక్రవారం మరోసారి వెళ్లారు. ఇద్దరి మధ్య రెండో విడత చర్చలు జరిగాయి. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్తోనూ చంద్రబాబు సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చించారు. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి ఇచ్చే స్థానాలపై ఒక స్పష్టత వచ్చింది. 30 జడ్పీటీసీ, 30 ఎంపీపీలతో పాటు వందకు పైగా ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఆ పార్టీకి కేటాయించే అవకాశం ఉంది. మొత్తం స్థానాల్లో భాజపాకు 5 శాతం వరకు ఇచ్చేలా చర్చలు నడుస్తున్నాయి.
సీట్ల పంపిణీలో తగ్గిన అంతరం: జనసేనకు 30 శాతం స్థానాలు ఇవ్వాలని పవన్కల్యాణ్ తొలుత ప్రతిపాదించారు. తెలుగుదేశం నుంచి కూడా పోటీ ఎక్కువగా ఉందని, పునరాలోచించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆయనకు సూచించినట్లు తెలిసింది. మొదటి రోజుతో పోలిస్తే రెండో రోజు చర్చల నాటికి సీట్ల పంపిణీలో అంతరం కొంత తగ్గింది. అయితే ఇంకా ఓ కొలిక్కి రాలేదు. 9 జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ స్థానాలు కావాలని జనసేన కోరుతోంది. టీడీపీ నుంచి కూడా చాలా మంది ఆశిస్తున్నారని చంద్రబాబు వివరించినట్లు సమాచారం. మధ్యేమార్గంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఏజెన్సీలోని అరకు జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ స్థానాన్ని జనసేనకు ఇవ్వాలని పవన్ కల్యాణ్ ప్రతిపాదించగా అందుకు చంద్రబాబు అంగీకరించినట్లు తెలిసింది.
తొలుత జడ్పీటీసీ స్థానాలపైనే: జిల్లా పరిషత్తు, మండల పరిషత్తు అధ్యక్ష ఎన్నికలకు ఇంకా సమయం ఉంది. ఎన్నికైన జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ సభ్యులే వారిని ఎన్నుకుంటారు. ప్రస్తుతం జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో ఎవరెన్ని స్థానాల్లో ఎక్కడ పోటీచేయాలనే అంశంపైనే కసరత్తు చేస్తున్నారు. శనివారం రాత్రి లేదా ఆదివారం ఉపసంహరణ గడువు ముగిసేలోపు ఓ కొలిక్కి తేనున్నారు. ఇందులో జిల్లా నాయకులతో పాటు ఎమ్మెల్యేలదే ముఖ్యపాత్ర అవుతుంది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే కొన్నిచోట్ల ఎమ్మెల్యేల స్థాయిలోనే చర్చించి, ఏ పార్టీకి ఎన్ని స్థానాలో నిర్ణయించి అందుకు అనుగుణంగా నామినేషన్లు వేయించారు. చాలా చోట్ల కొలిక్కి రాకపోవడంతో మూడు పార్టీల నుంచి ఆశావహులు భారీగా నామినేషన్లు వేశారు. పొత్తుపై స్పష్టత రాగానే మిగిలిన రెండు పార్టీల అభ్యర్థులు ఉపసంహరించుకునేలా సమన్వయ కమిటీలు చూస్తాయి.
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