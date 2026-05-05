తిరుమలకు పోటెత్తుతున్న భక్తులు - సత్ఫలితాలనిస్తున్న టీటీడీ వేసవి ప్రణాళికలు
మూడురోజుల్లో రెండున్నర లక్షల మందికి అవకాశం - ఫలిస్తున్న టీటీడీ ప్రణాళిక - ఏఐ ఆధారిత సీసీ కెమెరాల ద్వారా మాడవీధులు, క్యూకాంప్లెక్స్లను పర్యవేక్షిస్తున్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 12:10 PM IST
Extensive Arrangements in Tirumala : వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. సాధారణంగా రద్దీ పెరిగితే దర్శనానికి రోజుల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. అదేవిధంగా భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా, రద్దీ సమయాల్లోనూ సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ యంత్రాంగం అమలు చేస్తున్న ప్రణాళికలు సత్ఫలితాలనిస్తున్నాయి. వైకుంఠం కంపార్ట్మెంట్లలో గంటల తరబడి పడిగాపులు కాసే అవస్థలు తప్పించి, 8 గంటల్లోనే స్వామివారి దర్శనం కల్పించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
వేసవి రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సంబంధించిన సిఫార్సు లేఖలను పూర్తిగా రద్దు చేసింది. కేవలం ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మాత్రమే నేరుగా అనుమతి ఇస్తున్నారు. దీంతో రోజుకు సుమారు 2 గంటల సమయం ఆదా అవుతోంది. ఈ సమయాన్ని సర్వదర్శనం భక్తులకు కేటాయిస్తున్నారు. దీంతో క్యూలైన్లు కూడా వేగంగా కదులుతున్నాయి. సాధారణ రోజుల్లో 70,000 మందికి దర్శనం కల్పించేవారు. అయితే, ప్రస్తుత ఏర్పాట్ల వల్ల ఆ సంఖ్య 90 వేల నుంచి లక్షకు చేరువ అవుతుండడం విశేషం.
సాంకేతికతతో పకడ్బందీ పర్యవేక్షణ: అధునాతన సాంకేతికతను వాడుకోవడంలో టీటీడీ మరో అడుగు ముందుకు వేసింది. ఏఐ (AI) ఆధారిత ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ICCC) సీసీ కెమెరాల ద్వారా క్యూ కాంప్లెక్స్లు, మాడవీధులను అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
సర్వదర్శనానికి వచ్చే భక్తుల నిరీక్షణ సమయం 8 గంటలు దాటకుండా (రెడ్ మార్క్) టీటీడీ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఒక స్లాట్ దర్శనం కోసం మరో స్లాట్ను ఆపకుండా నిరంతరాయంగా భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు. స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం 2 నుంచి 3 గంటల్లోపు, రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం రెండున్నర గంటల్లోపు పూర్తి అవుతోందని భక్తులు చెబుతున్నారు. శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు శనివారం లక్ష మందికి పైగా భక్తులు రాగా, దర్శన సమయం 13 గంటలకు మించకుండా టీటీడీ అధికారులు అదుపు చేయగలిగారు.
సాధారణ రోజుల్లో సగటున 70,000 మందికి స్వామివారి దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. అయితే తాజా చర్యలతో ఆ సంఖ్య 90 వేల నుంచి లక్షకు చేరువ అవుతోందని టీటీడీ అధికారులు పేర్కొన్నారు. అభిషేకం కారణంగా శుక్రవారం రోజుల్లో సాధారణంగా 65,000 మందికి మాత్రమే దర్శనం జరిగేదని, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 71,000 దాటుతోందని అధికారులు వెల్లడించారు.
గత 3 రోజుల్లో 2,45,686 మంది స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. మొత్తం రూ.11.95 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. మే 2న అత్యధికంగా 91,005 మందికి దర్శన భాగ్యం లభించింది. అదేవిధంగా మే 3న అత్యధికంగా రూ.5.06 కోట్ల హుండీ ఆదాయం సమకూరిందని అధికారులు తెలిపారు.
ఆ దర్శనాలు, సేవలు యథాతథం: సామాన్య భక్తులకు దర్శన సమయాన్ని పెంచుతున్నారు. అదే విధంగా ముందుగా నిర్ణయించిన కోటా విషయంలోనూ టీటీడీ యథాతథ స్థితిని కొనసాగిస్తుండటం గమనార్హం. శ్రీవాణి ట్రస్టు టికెట్లు, రూ.300 దర్శనం, ఎన్ఆర్ఐ కోటా, ఆర్జిత సేవలతో పాటు వృద్ధులు, దివ్యాంగుల దర్శనాలు ఎప్పటిలాగే నిర్దేశిత సమయాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
