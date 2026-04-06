రూ.105 కోట్లతో విజయవాడలో ప్రత్యామ్నాయ రోడ్లు - రేపు శంకుస్థాపన
విజయవాడను శివారు ప్రాంతాలతో కలిపేలా రహదారులు - మహానాడు రోడ్డును పోరంకి నుంచి నిడమానూరు ప్రధాన రహదారి వరకూ పొడిగింపు - ఇప్పటికే సనత్నగర్ రోడ్డు విస్తరణ పూర్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 4:39 PM IST
Extension Of Roads In Vijayawada : విజయవాడ నగరాన్ని శివారు ప్రాంతాలతో కలిపే ప్రధానమైన మూడు రహదారులకు ఎట్టకేలకు మోక్షం లభించింది. మహానాడు రోడ్డును పోరంకి నుంచి నిడమానూరు ప్రధాన రహదారి (మురళీ రిసార్ట్స్ రోడ్డు) వరకూ, ఆటోనగర్ బస్టాండ్ పక్క నుంచి ఉన్న రోడ్డును నేరుగా మురళీనగర్ వరకూ 80 అడుగుల రోడ్డుగా విస్తరణ, బల్లెంవారివీధి నుంచి నిడమానూరు ప్రధాన రహదారి వరకూ మరో రోడ్డు విస్తరణ పనులకు ఈ నెల 7వ తేదీన శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
రోడ్డు విస్తరణకు రూ.105 కోట్లు : విజయవాడ నగరంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఏర్పాటు చేస్తామంటూ గత సంవత్సరం ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఈ మూడు ప్రధాన రహదారులను సీఆర్డీఏ ( ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ) ఆధ్వర్యంలో చేపట్టేందుకు దాదాపు రూ.105 కోట్లు మంజూరు చేశారు.
విజయవాడను శివారు ప్రాంతాలతో కలిపేలా : విజయవాడ తూర్పు, గన్నవరం, పెనమలూరు ఈ మూడు నియోజకవర్గాలను అనుసంధానం చేసే కీలక రహదారులివి. వీటి విస్తరణ పూర్తయితే విజయవాడ శివారులోని పెనమలూరు, గన్నవరం నియోజకవర్గాల పరిధిలోని ప్రాంతాలకు అత్యంత సులభంగా వెళ్లిపోవచ్చు. అంతేకాకుండా విజయవాడలోని బందరురోడ్డు, ఎన్హెచ్ 16 జాతీయ రహదారులపై ట్రాఫిక్ రద్దీ కూడా భారీగా తగ్గే అవకాశముంది. ప్రధానంగా కానూరు, తాడిగడప, పోరంకి, నిడమానూరు, గంగూరు, ఎనికేపాడు, పెనమలూరు, కంకిపాడు ప్రాంతాలకు వెళ్లే వాహనాలను ఈ ప్రత్యామ్నాయ దారుల్లోకి మళ్లించేందుకు వీలవుతుంది. మహానాడు రోడ్డులోకి జాతీయ రహదారి నుంచి ప్రవేశిస్తే విజయవాడతో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా నేరుగా పోరంకి, నిడమానూరు ప్రధాన రహదారిలోకి వెళ్లిపోవచ్చు. అక్కడి నుంచి ఎన్హెచ్ 16తో పాటు ఎన్హెచ్ 65 రెండు జాతీయ రహదారులపైకి వాహనదారులు తేలికగా చేరుకోవచ్చు.
సనత్నగర్ రోడ్డు విస్తరణ పూర్తి : మహానాడు రోడ్డును, పోరంకి నుంచి నిడమానూరు ప్రధాన రహదారి వరకూ విస్తరించేందుకు దాదాపు రూ.33.55 కోట్లు, ఆటోనగర్ బస్టాండ్ నుంచి మురళీనగర్ వరకు ఉన్న రోడ్డుకు సుమారు రూ.29.80 కోట్లు, బల్లెంవారివీధి నుంచి తాడిగడప-నిడమానూరు వరకు రోడ్డుకు సుమారు రూ.34.95 కోట్లు మంజూరు చేశారు. ఆటోనగర్ నుంచి సనత్నగర్కు వచ్చే రహదారిని ఇప్పటికే 80 అడుగులకు విస్తరించారు.
రేపే శంకుస్థాపన : రేపు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి పి. నారాయణ చేతులమీదుగా సనత్నగర్ రహదారి ప్రారంభోత్సవంతో పాటు, ఈ మూడు రోడ్ల నిర్మాణానికి కూడా శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు పెనమలూరు ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ వెల్లడించారు. ఈ విస్తరణ వల్ల తాడిగడప మున్సిపాలిటీతో పాటు పెనమలూరు నియోజకవర్గ ముఖచిత్రమే మారబోతోందని పేర్కొన్నారు. సనత్నగర్లో ప్రస్తుతం విస్తరించిన రోడ్డుని నేరుగా తాడిగడప వందడుగుల రోడ్డు వరకూ పొడిగించనున్నట్లు ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ తెలిపారు.
