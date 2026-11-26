ఇరుకైన రోడ్లతో నటరాజ్నగర్ వాసుల అవస్థలు - 90 మీటర్లకు విస్తరిస్తే 5 లక్షల మందికి ప్రయోజనం!
Natraj Nagar Road at Yusufguda : యూసుఫ్గూడలోని నటరాజ్నగర్ రోడ్డు విస్తరణ జాప్యంతో స్థానికులు అవస్థలు పడుతున్నారు. త్వరగా చర్యలు చేపట్టాలని కాలనీవాసులు కోరుతున్నారు.
Published : November 26, 2026 at 12:07 PM IST
నగరంలో చాలా చోట్ల కాలనీల రోడ్లు చాలా ఇరుకుగా ఉంటాయి. దీనివల్ల అక్కడి కాలనీవాసులు అష్టకష్టాలు పడుతూ ట్రాఫిక్ నుంచి బయటపడుతుంటారు. వారికి అదొక్కటే దారి కావటంతో ప్రతిరోజూ ఈ నరకాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉంటారు. ఇదే పరిస్థితి యూసుఫ్గూడ నియోజకవర్గంలో ఉన్న నటరాజ్నగర్ కాలనీవాసులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అక్కడ జరగాల్సిన నటరాజ్నగర్-రాజీవ్నగర్ రోడ్డు విస్తరణ పనిని అధికారులు వాయిదా వేస్తూ వస్తున్నారు. అక్కడ వేయాల్సింది కేవలం 90 మీటర్ల రోడ్డు మాత్రమే. దీనివల్ల మూడు నియోజకవర్గాల పరిధిలోని సుమారు 5 లక్షల మంది ప్రయోజనం పొందుతారు. ఈ విషయం తెలిసి కూడా జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కళ్లు తెరుచుకోవటం లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు.
20 అడుగుల రోడ్డు 90 మీటర్ల మేర
100 అడుగుల వెడల్పుతో ఈఎస్ఐ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి ఏజీ కాలనీ వరకు విశాలమైన రోడ్డు ఉంది. అలాగే దీనికి పక్కనే ఉన్న రాజీవ్నగర్ కాలనీ రత్నదీప్ సూపర్ మార్కెట్ నుంచి బోరబండ బస్టాండ్ వరకు 60 నుంచి 80 అడుగుల రోడ్డు అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఈ రెండు రహదారులను కలిపే కాలనీ రోడ్డు మాత్రం 20 అడుగులే ఉంది. ఈ ఇరుకు మార్గం 90 మీటర్ల పొడవు ఉంది. దీంతో ప్రతిరోజూ ఇక్కడ నుంచి వెళ్లే 10 వేలకు పైగా వాహనాలు, అలాగే లక్షల మందికి పైగా కాలనీవాసుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఈ సమస్య నటరాజ్నగర్ కాలనీవాసులను మరింత వేధిస్తోంది.
భూవివాదాన్ని సాకుగా చూపి
ఇక్కడి రోడ్డు ప్రమాదాల్లో నలుగురు స్థానికులు మరణించారని స్థానికులు అంటున్నారు. పీజేఆర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పటి నుంచి రోడ్డు విస్తరణ కోసం పోరాడుతున్నామని చెబుతున్నారు. రోడ్డు విస్తరణ చేయమని అడిగిన ప్రతిసారి ప్రైవేట్ భూ వివాదాన్ని సాకుగా చూపుతున్నారని అన్నారు. అయితే ఇటీవలే భూ వివాదంపై ఉన్న కేసులను కోర్టు కొట్టేసిందని స్థానికులు పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడైనా విస్తరణ పనులు చేపట్టాలని కాలనీవాసులు కోరుతున్నారు.
రూ.1.22 కోట్ల పరిహారం డిపాజిట్
రోడ్డు విస్తరణకు భూసేకరణను వ్యతిరేకిస్తూ కొందరు భూ యజమానులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. 2008లోనే భూసేకరణ విభాగం కింద జీహెచ్ఎంసీ 1164.75 గజాల భూమికి రూ.1.22 కోట్ల పరిహారాన్ని డిపాజిట్ చేసింది. ఈ మేరకు అక్కడి సామాజిక కార్యకర్త తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్, బల్దియా కమిషనర్ను రోడ్డు విస్తరణకు ఏర్పాట్లు చేయమని కోరినట్లు చెప్పారు.
ప్రయోజనం పొందే ప్రాంతాలు ఇవే!
ఈ 90 మీటర్ల రోడ్డును విస్తరిస్తే యూసుఫ్గూడ, కూకట్పల్లితో పాటు శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలోని కొన్ని బస్తీలకు కూడా ప్రయోజనం కలగనుంది. ఆసుపత్రులు, విద్యా సంస్థలకు ఈఎస్ఐ ప్రధాన రోడ్డు నుంచి సాఫీ మార్గం ఏర్పడుతుంది. అలాగే వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి బోరబండకు రాకపోకలు సాగించే ఆర్టీసీ బస్సులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గం అందుబాటులోకి వస్తుంది.
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