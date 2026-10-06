'హైటెక్ సిటీ'లో రైళ్లు ఆపండి మహాప్రభో! - పండుగ వేళ ఐటీ ఉద్యోగుల రిక్వెస్ట్
హైటెక్సిటీ రైల్వేస్టేషన్లో ప్రధాన ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు తాత్కాలిక స్టాపేజ్ను కీలక రైళ్లకు కల్పించాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు.
Published : October 6, 2026 at 10:22 AM IST
Hitech City Railway Station Problems : పండుగ సీజన్ రద్దీని తట్టుకునేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే హైటెక్ సిటీ రైల్వేస్టేషన్లో 10 ప్రధాన ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు తాత్కాలిక స్టాపేజ్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే కేవలం ఈ మూడు నెలల కాలానికే పరిమితం కాకుండా ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే మరికొన్ని కీలక రైళ్లు కూడా ఇక్కడ ఆగేట్లు చేయాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. ఆంధ్ర-తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య నిత్యం వేలాది మంది ప్రయాణించే విజయవాడ ఇంటర్ సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ను కూడా ఈ జాబితాలో చేర్చాలని ఐటీ ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు. సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఐటీ ఉద్యోగులకు మేలు
- గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్ (12737/12738) : కాకినాడ - లింగంపల్లి మధ్య నడిచే ఈ రైలుకు హైటెక్ సిటీలో స్టాపేజ్ ఇవ్వాలని ప్రయాణికులు ఎక్కువగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
- నరసాపూర్ - లింగంపల్లి ఎక్స్ప్రెస్ (17255/17256) : కోస్తాంధ్ర ప్రజలకు ఎంతో కీలకమైన ఈ రైలుకు పండుగ రోజుల్లో ఇచ్చే ప్రత్యేక హాల్టింగ్ను సాధారణ రోజుల్లోనూ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.
- విజయవాడ - లింగంపల్లి ఇంటర్ సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ (12795/12796) : విజయవాడ, గుంటూరు ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్లోని ఐటీ కారిడార్కు వచ్చే ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలకు అత్యంత అనుకూలమైన రైలు ఏదంటే విజయవాడ-లింగంపల్లి ఇంటర్ సిటీనే. ఈ రైలు సికింద్రాబాద్ దాటి నేరుగా లింగంపల్లి వరకు వెళ్తుంది. దీంతో మధ్యలో ఉన్న హైటెక్ సిటీ స్టేషన్లో ఆపితే వేలాది మంది ఏపీ నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
- కాకినాడ ఎక్స్ప్రెస్ (12775/12776) : కాకినాడ టౌన్-లింగంపల్లి మధ్య నడిచే ఈ సూపర్ ఫాస్ట్ రైలు కూడా ఈ మార్గంలోనే ప్రయాణిస్తుంది.
ప్రయోజనాలివే : విజయవాడ ఇంటర్ సిటీ రైలుకు హైటెక్ సిటీలో స్టాపేజ్ ఇస్తే మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్ ప్రాంతాల్లో పని చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు నేరుగా తమ తమ కార్యాలయాలకు లేదా ఇళ్లకు సమీపంలోనే దిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. పశ్చిమ హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు రైలు ఎక్కాలంటే దాదాపు 15 నుంచి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నాంపల్లి, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది.
రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ను దాటుకొని వెళ్లడానికి గంటల సమయం పడుతుంది. హైటెక్ సిటీలోనే స్టాపేజ్ ఉంటే ఈ ఇబ్బందులు ఉండవు. హైటెక్ సిటీ స్టేషన్ అందుబాటులోకి వస్తే ప్రయాణ ఖర్చులు కూడా గణనీయంగా తగ్గుతాయి. పండుగలు, వారాంతాల్లో నాంపల్లి, లింగంపల్లి, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లు ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోతాయి. హైటెక్ రైల్వే స్టేషన్లో స్టాపేజ్ ఇస్తే వెస్ట్ హైదరాబాద్ వైపు ఉండే ప్రయాణికులంతా ఇక్కడే బోర్డింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
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