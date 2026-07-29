అధికారం అండతో మాజీ స్పీకర్ భూఅక్రమాలు, దౌర్జన్యాలు - ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి తమ్మినేని భూబాగోతాలు
వైఎస్సార్సీపీ అధికారం అండగా దోపిడీ పర్వం - ఆయన పదవిలో ఉండగా చెలరేగిపోయిన కుటుంబసభ్యులు - బెదిరింపులు, నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి దందా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 12:16 PM IST
Land Grabbing Allegations On Tammineni : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం భూఅక్రమాలు, దౌర్జన్యాలపై బాధితులు ఒక్కొక్కరుగా ముందుకొస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఆయన చేసిన అరాచకాలను వివరిస్తూ పోలీసులు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. బతికున్న వ్యక్తులను చనిపోయినట్లుగా చూపించారు. నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి రూ.4 కోట్ల భూ దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో తమ్మినేని సీతారాం కుటుంబ సభ్యులపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. తమను నిర్బంధించి, భూమి బలంవంతగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారని బాధితులు వాపోతున్నారు. తాజాగా ఆమదాలవలసకు చెందిన బాధితులు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎస్పీ కె.వి. మహేశ్వరరెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉండటం, రాజ్యాంగ బద్ధమైన బాధ్యతల్లో ఉండటంతో తమ్మినేని అండ చూసుకొని కుటుంబసభ్యులు, అనుచరులు చెలరేగిపోయారు. ఆయన సతీమణి వాణి శ్రీ ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించారన్న విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. భూ వివాదాల్లో తలదూరుస్తూ తాను చెప్పిందే శాసనమన్నట్లుగా వాణిశ్రీ చేస్తూ వచ్చారు.
నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి దోపిడీలు: అప్పట్లో ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పని చేయాలంటేనే భయపడిపోయేవారంటే పరిస్థితి ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఖాళీ స్థలాలు, వివాదాస్పద భూములను కాజేయడమే లక్ష్యంగా నకిలీ పత్రాలు సృష్టించేవారు. వాటిని రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించుకోవడమే వీరి నిత్యకృత్యమనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. బాధితులు సైతం ఏమీ చేయలేక బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో వీరి ఆగడాలు బాధితులు ఒక్కొక్కటిగా పోలీసుల ముందుకు తీసుకు వస్తున్నారు.
ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటనలు: ఇటీవల భూ దోపిడీలో ఏ2గా సతీష్, ఏ4గా త్రినాథ్ ఉన్నారు. వీరిద్దరూ శ్రీకాకుళంలో బలగలోని సర్వే నంబరు 189/1, 188/4లోని రూ.కోటి విలువ గల ఎకరా భూమిని 2023లో తమ్మినేని సీతారాం అండతో ఆక్రమించారు. ఆ భూమి చుట్టూ గోడ కూడా కట్టేశారు. ఈ భూమి గొండేల నూకాలమ్మ అనే మహిళ పేరు మీద ఉంది. కానీ దస్త్రాల్లో తప్పుగా గుండాల నూకాలమ్మ అని తప్పుగా పడింది. దీన్ని త్రినాథ్, సతీష్ ఆసరాగా చేసుకొన్నారు. నకిలీ పత్రాలు సృష్టింటి తమ భూమిని కాజేస్తున్నారని బాధితురాలి మనవడు సంతోష్కుమార్ కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు.
తనయుడి పేరు మీద నకిలీ పత్రాలు: టెక్కలిలోని మేఘవరం పంచాయతీ చింతామణి గ్రామంలో సర్వే నంబరు 44లో 71 ఎకరాల భూమి ఉంది. దీనిలో 30 ఎకరాలు 2021లో తమ్మినేని తనయుడి వెంకట శ్రీరామ చిరంజీవి నాగ్ పేరు మీదుగా నకిలీ పత్రాలు సృష్టించినట్లు బాధితుడు త్రినాథ్ వాపోయారు. ఇది వారసత్వంగా వచ్చిన భూమి అని, తెలిసిన వ్యక్తికి 7 ఎకరాలు మాత్రమే విక్రయించామన్నారు. కానీ తమ్మినేని తనయుడి పేరిట తప్పుడు పత్రాలు సృష్టించి 30 ఎకరాల భూమిని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు. దీని పై నేటికీ న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
వారి అనుచరులకు రిజిస్ట్రేషన్: ఆమదాలవలస లక్ష్మీనగర్లోని 119 చదరపు గజాల స్థలం ఉంది. దాని కోసం 2022 మే 25న తమ్మినేని సీతారాం సతీమణి వాణిశ్రీ, అనుచరుడు తిర్లంగి రామారావు కలిసి తమ తల్లి సుధారాణిని నిర్బంధించి, వారి అనుచరులకు భూమి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారని బాధితుడు సంతోష్ పవన్ మణికంఠ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కుటుంబ తగాదాలు ఉంటే కోర్టుకు వెళ్లి ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ కూడా తెచ్చుకున్నామన్నారు. అయినప్పటికీ రిజిస్ట్రేషన్ వేరొకరికి చేస్తేనే సుధారాణిని వదిలేస్తామని బెదిరించారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
ఫిర్యాదు చేసినా న్యాయం చేయలేదు: ఆమదాలవలస పట్టణానికి చెందిన బొడ్డేపల్లి రంగనాయకులు, లక్ష్మీదేవి దంపతులు జూన్ 6న తమ భూమిని సీతారాం సతీమణి వాణిశ్రీ ఆక్రమించారని ఆరోపిస్తూ భూమి వద్దే కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఎవరూ న్యాయం చేయలేదు. చివరికి వారు సీఎంవోకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అధికార యంత్రాంగం కదిలింది. తమ్మినేని కుటుంబం పేరు చెబితే భూ యజమానులు ఎలా వణికిపోతున్నారో చెప్పడానికి ఈ ఘటనలే నిదర్శనాలు.
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