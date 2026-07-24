భారతీయులకు ప్రియంగా బంగారం - మరి దీని ధరలు ఎలా నిర్ణయిస్తారో తెలుసా?
గ్లోబల్ టూ లోకల్లో ఉండే బంగారం ధరలు ఇవే! - అసలు భారతదేశంలో ధరను నిర్ణయించేది ఎవరు? - బంగారం ధరను శాసించే ఈ 5 సూత్రాలే
Published : July 24, 2026 at 3:24 PM IST
Explanation On Gold Rates : మనదేశంలో దాదాపు 140 కోట్ల జనాభా, 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, వందలాది భాషలు ఉన్నాయి. ప్రాంతాన్ని బట్టి సంస్కృతి, సంప్రదాయాల్లో ఎన్నో తేడాలున్నప్పటికీ, మనందరినీ కలిపే ఒకే ఒక్క ఇష్టం బంగారం. ఇది మన జీవితంలో లోహం మాత్రమే కాదు. కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రత, అమ్మాయికి ఆభరణం, పెట్టుబడిదారుడికి సేఫ్ అసెట్, రైతుకు అత్యవసర సమయంలో అండ. కానీ ఈ బంగారం ధరను అసలు ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? ఈ ధరలు ఎలా మారతాయి? ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? రోజులోనే వందల్లో మొదలై వేలల్లో తేడాల వెనక మిస్టరీ ఏంటి? ఏ అంశాల ఆధారంగా బంగారం ధరల మార్పుల జరుగుతుంది? ఆ వెనుకున్న అంతర్జాతీయ సమీకరణాలు, శక్తులేంటి? నేటి ఎక్స్ప్లెయినర్లో అవన్నీ సులభమైన భాషలో తెలుసుకుందాం.
లండన్ బులియన్ మార్కెట్ : అది అమెరికా అయినా అనకాపల్లి అయినా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోజూ ఉదయం బంగారం బేస్ ధరను నిర్ణయించే ప్రధాన కేంద్రం లండన్ బులియన్ మార్కెట్ అసోసియేషన్. ప్రపంచంలోని ప్రముఖ బులియన్ బ్యాంకులు, మార్కెట్ భాగస్వాములు అంతర్జాతీయ డిమాండ్- సరఫరా ఆధారంగా రోజుకు 2 సార్లు ధరలు నిర్ణయిస్తాయి. ఉదాహరణకు హెచ్ఎస్బీసీ, జేపీ మోర్గాన్, యూబీఎస్ ఏజీ, మోర్గాన్ స్టాన్లీ, గోల్డ్మాన్ సాక్స్ వంటివి. లండన్ సమయం ప్రకారం ఉదయం, మధ్యాహ్నం ఈ కసరత్తు జరుగుతుంది. ఇంటర్ కంటినెంటల్ ఎక్సేంజ్ - ఐసీఈ బెంచ్ మార్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నిర్వహించే ఈ-వేలంలో బ్యాంకులు ఈ రేట్ను ఖరారు చేస్తాయి. దీనినే లండన్ గోల్డ్ ఫిక్సింగ్ అంటారు. ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల బులియన్ మార్కెట్లు ఈ ధరను ప్రామాణిక సూచికగా పరిగణిస్తాయి.
"గ్లోబల్ లెవెల్లో ట్రేడింగ్ అయ్యే కొన్ని ప్రధాన స్థలాలు లండన్ మెటల్ ఎక్స్ఛేంజ్. దీనిని ఎల్ఎంబీ అంటారు. అక్కడ ప్రతిరోజూ రెండుసార్లు ధరలను నిర్ణయిస్తారు. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ బులియన్ అసోషియేషన్స్ వాళ్లు రోజుకు రెండు సార్లు నిర్ణయిస్తారు.దీన్ని బట్టి లోకల్ జ్యువలరీ అసోషియేషన్స్ కూడా రోజుకు ధరలు నిర్ణయిస్తారు" - డా. అనిల్ కుమార్ బచ్చు, గుడ్ఫండ్స్ ఫౌండర్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్ అడ్వైజర్
భారతదేశంలో ధరను నిర్ణయించేది ఎవరు? : లండన్ ధరను మన దేశ రూపాయిల్లోకి మార్చి, దేశీయ మార్కెట్లో ప్రామాణిక సూచిక ధర అంటే బెంచ్మార్క్ రేట్ను విడుదల చేసే సంస్థ ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ఐబీజేఏ. ఈ సంస్థ దేశంలోని అతిపెద్ద పసిడి పంపిణీదారులు, దిగుమతిదారులు, జ్యువెలరీ వ్యాపారుల నుంచి కొనుగోలు, అమ్మకం రేట్ల వివరాలు సేకరిస్తుంది. వాటిని సగటు చేసి, రోజూ 2సార్లు ఉదయం 10 గంటలకు, సాయంత్రం 5 గంటలకు జాతీయ సగటు బంగారు ధరను వెబ్సైట్లో విడుదల చేస్తుంది. మన దేశంలోని బ్యాంకులు, రిటైల్ వ్యాపారులు, గోల్డ్ లోన్ ఇచ్చే సంస్థలన్నీ ఈ ఐబీజేఏ ధరలనే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాయి.
రియల్టైమ్ హెచ్చుతగ్గులు: ఐబీజేఏ రోజుకు 2సార్లు మాత్రమే ధరలను ఇస్తుంది సరే. మరి మార్కెట్లో నిమిషం నిమిషానికి రేట్లు ఎలా మారుతుంటాయి? ఇక్కడే మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ - ఎంసీఎక్స్ పాత్ర వస్తుంది. ఇది భారతదేశ కమోడిటీ ట్రేడింగ్ మార్కెట్. ఒకరకంగా షేర్ మార్కెట్ లాంటిదే. ఇక్కడ ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 11:30 గంటల వరకు బంగారంపై ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వచ్చే సంకేతాలకు అనుగుణంగా ఇక్కడ సెకన్ల వ్యవధిలో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బంగారం ధరలను నిర్ణయించే అసలైన పంచతంత్రాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
బంగారం ధరను శాసించే 5 ప్రధాన సూత్రాలు : ధరల హెచ్చుతగ్గుల వెనక కారణాలను 5 సులభమైన పాయింట్లలో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ ఐదే ఎందుకో కూడా తెలుసుకుందాం.
1) డాలర్-రూపాయి మార్పిడి విలువ
2) భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు
3) ద్రవ్యోల్బణం
4) అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లు
5) కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు
డాలర్-రూపాయి మార్పిడి విలువ : అంతర్జాతీయంగా బంగారం వ్యాపారం అమెరికన్ డాలర్లలో జరుగుతుంది. ప్రపంచంలోనే చైనా తర్వాత అత్యధికంగా బంగారాన్ని వినియోగించే రెండో పెద్ద దేశం భారత్. కానీ మన వద్ద సొంత గనులు లేకపోవడం వల్ల, మన అవసరాలకు దాదాపు 90 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. అందుకే డాలర్తో రూపాయి విలువ తగ్గితే, బంగారం భారం అవుతుంది. కొన్నిసార్లు అంతర్జాతీయంగా రేట్లు పెరగకపోయినా, మన దేశంలో బంగారం ధర పెరిగిపోతుంది. భారత్ సాధారణంగా ఏటా 700 నుంచి 800పైగా మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ఏటా ఈ విలువ 3.5లక్షల కోట్ల నుంచి 4.2లక్షల కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఇండియా దిగుమతుల బిల్లులో చమురు తర్వాత బంగారానిదే రెండో స్థానం.
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధాలు : ఉదాహరణకు అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం, మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు. ఇలాంటి సమయంలో ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ పెట్టుబడులు వెనక్కి తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే యుద్ధ సమయంలో కంపెనీల షేర్లు పడిపోతాయి. అప్పుడు సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గంగా కనిపించేది బంగారమే. అందరూ ఒకేసారి బంగారం కొనడం వల్ల డిమాండ్ పెరిగి ధరలు దూసుకెళ్తాయి.
ద్రవ్యోల్బణం : మార్కెట్లో వస్తువుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయి, కరెన్సీ నోట్ల విలువ తగ్గినప్పుడు ద్రవ్యోల్బణం అంటారు. డబ్బు విలువ పడిపోయినా, బంగారం విలువ తగ్గదు. అందుకే ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు తమ సంపద కరిగిపోకుండా కాపాడుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్లు బంగారం కొని దాచుకుంటారు. ఇది కూడా ధరల పెరుగుదలకు కారణమవుతుంది.
అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు : అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే, ఇన్వెస్టర్లకు బ్యాంక్ డిపాజిట్లు లేదా బాండ్ల ద్వారా సురక్షితమైన, అధికమైన లాభాలు వస్తాయి. బంగారంపై ఎలాంటి వడ్డీ రాదు కాబట్టి, బంగారం అమ్మి ఆ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెడతారు. అప్పుడు బంగారం ధర తగ్గుతుంది. అదే ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే, బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు, ఫలితంగా ధరలు పెరుగుతాయి.
కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు ఆర్థిక భద్రత కోసం టన్నుల కొద్దీ బంగారం కొని నిల్వ ఉంచుకుంటాయి. అలాంటప్పుడు కూడా సప్లై తగ్గి, ధరలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి.
నగరాల వారీగా ధరల్లో ఎందుకు తేడా ఉంటుంది? : హైదరాబాద్లో ఉన్న ధర విజయవాడలో లేదా ముంబై, దిల్లీలలో ఎందుకు ఉండదు? దీనికి స్థానిక అంశాలు కారణం. మొదటిది రవాణా ఖర్చులు. విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న బంగారం పోర్టుల నుంచి వివిధ నగరాలకు చేరడానికి అయ్యే రవాణా ఖర్చులు ధరపై ప్రభావం చూపుతాయి. బీమా, స్థానిక గిరాకీ, వ్యాపారుల మార్జిన్ వంటి అంశాలూ ఇమిడి ఉంటా యి. అలానే ప్రతి నగరానికి లేదా రాష్ట్రానికి జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్లు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు హైదరాబాద్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్. వీరు స్థానిక డిమాండ్ను బట్టి రోజువారీ తుది ధరను స్వల్ప మార్పులతో ప్రకటిస్తారు.
ఒక గ్రాము బంగారం ధర వెనుక ఉండే లెక్కింపు సూత్రం : షోరూమ్లో బంగారం కొన్నప్పుడు బిల్లు ఎలా వేస్తారో కూడా చూద్దాం. అసలు బంగారం ధర అంటే గ్లోబల్ రేట్ ప్లస్ కేంద్రం విధించే దిగుమతి సుంకాలు, వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సెస్. అవి కలిపిన తర్వాతే ఇక్కడ మార్కెట్ ధర ఎంతో తేలుతుంది. ఆ బంగారాన్ని నేరుగా వేసుకోలేము కదా! హారమో, ఆభరణమో చేయాలి. అక్కడే జ్యువెలర్లు మేకింగ్ ఛార్జెస్ లేదా తరుగు రూపంలో గ్రాముకు ఇంత అని లెక్కిస్తారు. అసలు ధరకు, తయారీ కూలీ జత చేస్తారు. ఆ విలువపై 3 శాతం జీఎస్టీ పడుతుంది. అంటే షోరూమ్లో కొనే గ్రాము నగ తుది ధర అంటే అసలు బంగారం ధర + దిగుమతి పన్ను + జ్యూవెల్లర్ మార్జిన్ + మేకింగ్ ఛార్జీలు + జీఎస్టీ. అందుకే పేపర్లో చూసే రేటు కంటే, నగల ధర ఎప్పుడూ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఈ పర్యవేక్షణ అంతా చట్టబద్ధమేనా? ఎవరు నియంత్రిస్తారు? :
- బంగారం మార్కెట్లో ఎలాంటి మోసాలు జరగకుండా ప్రభుత్వం, అంతర్జాతీయ సంస్థలు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాయి.
- భారత ప్రభుత్వ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ దిగుమతి సుంకాలు, పన్నుల విధింపును నియంత్రిస్తుంది.
- సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా(సెబీ) ఎంసీఎక్స్లో జరిగే డిజిటల్ ట్రేడింగ్, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగకుండా నిఘా ఉంచుతుంది.
- బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్(బీఐఎస్)ధరల నియంత్రణ నేరుగా చేయకపోయినా, బంగారం నాణ్యతకు హాల్మార్కింగ్ విధానాన్ని ఈ సంస్థే పర్యవేక్షిస్తోంది. వినియోగదారుల రక్షణ కోసం 6-అంకెల హాల్మార్క్ యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ను విధిగా అమలు చేస్తోంది
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