మీ పిల్లల్లో దృష్టి లోపం ఉందా? - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తం కావాల్సిందే!
ఎల్వీ ప్రసాద్ ఆసుపత్రికి పెరుగుతున్న దృష్టిలోపం కేసులు - చిన్నారుల్లో లక్షణాలు గమనిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్న వైద్యులు - లక్షణాలు సెరెబ్రల్ విజువల్ ఇంపెయిర్మెంట్ (సీవీఐ) సమస్య కావచ్చంటున్న వైద్యులు
Published : January 3, 2026 at 5:17 PM IST
Children Vision CVI can be Threat : మీ పిల్లలు ఏదైనా వస్తువులను చూసి స్పందించేందుకు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్నారా? అలాగే ఎదుటి వారి ముఖాలు, వస్తువులను గుర్తించడంలో తరుచుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారా? దృశ్య సంకేతాలకు నెమ్మదిగా స్పందిస్తున్నారా? అయితే తక్షణమే అప్రమత్తం కావాలని ఎల్వీ ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ లక్షణాలు కార్టికల్/ సెరెబ్రల్ విజువల్ ఇంపెయిర్మెంట్(సీవీఐ) సమస్య కావచ్చని పేర్కొన్నారు.
ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి తరహా కేసులు ఆసుపత్రికి చాలా పెరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ మేరకు దీనికి సంబంధించిన వివరాలను శుక్రవారం మీడియాకు విడుదల చేశారు. దీనిపై తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, వైద్యుల్లో సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు గుర్తించడంలో ఆలస్యమవుతుందని ఎల్వీపీఈఐ రిహాబిలిటేషన్ థెరపిస్ట్ భారతి అంపోలు తెలిపారు.
భాగాలు దెబ్బతినడం వల్ల సీవీఐ ముప్పు : కళ్ల ద్వారా చూసిన దృశ్య సంకేతాలు మెదడుకు చేరి వాటిని విశ్లేషించేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఈ భాగాలు దెబ్బతినడం వల్ల సీవీఐ ముప్పు ఏర్పడుతుంది. శిశువు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు, పుట్టిన తర్వాత మెదడుకు గాయమైతే ఈ సమస్య తెలిసేందుకు అవకాశం ఉంది. దీనిని వీలైనంత తొందరగా గుర్తిస్తే అంత మేలు. పిల్లల్లో ఆసాధారణ దృష్టి సమస్యలు కనిపిస్తే వెంటనే కంటి డాక్టర్లను సంప్రదించాలి. సీవీఐను కంటి పరీక్షతో మాత్రమే నిర్ధారించలేరు.
ఈ సమస్య ఉందా? లేదా? అని తెలుసుకునేందుకు న్యూరాలజిస్ట్, డెవలప్మెంటల్, పిడియాట్రిషియన్, విజన్ థెరపిస్ట్లతో పరీక్షలు చేయించాలి. దీని ద్వారా వారు సీవీఐ స్థాయి, దృష్టి పనితీరును అంచనా వేసేందుకు సమగ్ర క్లినికల్ మూల్యాంకనం చేస్తారు. ఆ తర్వాత వ్యాధి నిర్ధారణ జరిగిన పిల్లలకు స్పీచ్ లాంగ్వేజ్, ఆక్యుపేషనల్, కాగ్నిటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీలతోపాటు వారి సంరక్షకులు, ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకాలను అందిస్తారు. మరింత సమాచారం కోసం ఎల్పీ ప్రసాద్ ఆసుపత్రిని 040-68102841/42 ఫోన్ నంబర్ల ద్వారా సంప్రదించవచ్చు అని భారతి సూచించారు.
సీవీఐ ప్రధాన లక్షణాలు ఇవే :
- వస్తువులను గుర్తించలేకపోవడం లేదా కొన్ని భాగాలనే గుర్తించడం
- ఎదుటివారి ముఖాలను జ్ఞాపకం ఉంచుకోలేకపోవడం
- స్థిరంగా ఉన్న వాటిని కష్టంగా, కదిలే వాటిని సులభంగా గుర్తించడం
- నేరుగా కాకుండా పక్క దృష్టి(పెరిఫెరల్ విజన్)
- లైటింగ్/కాంతిని చూడలేకపోవడం
- రాయడం, చదవడం లాంటి దృష్టి పరమైన పనుల్లో త్వరగా అలసిపోవడం
- దృష్టి సామర్థ్యంలో రోజుకో మార్పు రావడం వంటివి వస్తుంటాయి.
ఫోన్లను వినియోగించడం వల్లే కంటి సమస్యలు : చిన్నపిల్లలు చేస్తున్న అల్లరిని మాన్పించడానికి తల్లిదండ్రులు వెంటనే మొబైల్ను పిల్లల చేతికి ఇస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల రానున్న రోజుల్లో వారి ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక స్థితిని, సృజనాత్మకతను నాశనం చేస్తున్నది తల్లిదండ్రులే అన్న విషయాన్నే గుర్తించలేకపోతున్నారు. రాష్ట్రంలోని ఏ కంటి వైద్య నిపుణులను పలకరించినా పిల్లలు ఎక్కువగా ఫోన్లను వినియోగించడం వల్ల కంటి వారి కంటి చూపుపై ప్రభావం పడుతోందని చెబుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
వారి బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే : చిన్నారులు రాత్రివేళల్లో వీడియోలు చూడటం, ఫోన్లోనే గేమ్స్ ఆడటం వల్ల పిల్లల్లో తెలియకుండానే కంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. కళ్లల్లో నీళ్లు కారడం, కళ్లు పొడిబారిపోవడంతో పాటు అల్సర్ వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ సైతం సోకుతోంది. ఈ సమస్యలో 15 ఏళ్లలోపు ఉన్న వారు ఎక్కువగా ఉన్నారు. స్మార్ట్ఫోన్లను ఎక్కువగా వాడకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులపై ఉంది. ఇంట్లో ఎవరితోనూ పెద్దగా మాట్లాడకపోవడం వీడియోలు చూస్తూ, గేమ్స్ ఆడుతూ వేరే ప్రపంచంలో ఉంటూ జంక్ ఫుడ్ను సైతం ఎక్కువగా తింటున్నారని మానసిక వైద్యులు చెబుతున్నారు.
పిల్లలు ఏడుస్తున్నారని స్మార్ట్ఫోన్ ఇస్తున్నారా? - అయితే కంటి దవాఖానాకు పోవాల్సిందే!
మొబైల్ ఫోన్కు అతుక్కుపోతున్న పిల్లలు! - ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?