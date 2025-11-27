AIని అతిగా వాడుతున్నారా? - దాని వల్ల పొంచి ఉన్న నష్టాలు ఇవే!
పలు రంగాల్లో పెరిగిన ఏఐ వాడకం - ఏఐకు బానిసలుగా మారొద్దని సూచిస్తున్న నిపుణులు - మరి ఏఐని సరైన రీతిలో వాడటం ఎలా?
Published : November 27, 2025 at 7:08 PM IST
Risks Of Overusing Artificial intelligence(AI) : సమాచార, సాంకేతిక రంగాల్లో ఏఐ(కృత్రిమ మేధ) అనేది ఓ విప్లవం. ప్రస్తుతం అన్నీ రంగాల్లోను క్రమంగా ఏఐ వాడకం పెరుగుతోంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అన్ని వయసుల వారూ దీనిని విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒక పరిమితి వరకు ఉపయోగించడంలో ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదు. కానీ అతిగా ఆధారపడటం మాత్రం మంచిది కాదని నిపుణలు సూచిస్తున్నారు. ఏఐని సరైన రీతిలో వాడటం ఎలా? మితిమీరి వాడితే నష్టాలేంటి అనే దానిపై వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు :
- కామారెడ్డి మండలంలోని చిన్నమల్లారెడ్డి గ్రామానికి చెందిన ఇంటర్ విద్యార్థి చేసిన ప్రాజెక్టు వర్క్ చూసి లెక్చరర్లు అవాక్కయ్యారు. తప్పులు లేకుండా గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఆ విద్యార్థి చేసిన వర్క్ చూసి వారికి అనుమానం వచ్చింది. ప్రాజెక్టు వర్క్ ఇంత బాగా ఎలా చేయగలిగావని లెక్చరర్ విద్యార్థిని అడగగా అతడు నిజాయతీగా ‘సార్, నేను ప్రాజెక్టు వర్క్ చేసేందుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)’ అప్లికేషన్ను ఉపయోగించాను.’ అని చెప్పాడు.
- ఒక ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ని అత్యవసరంగా ముఖ్యమైన ఉత్తరం డ్రాప్ట్ చేసి, నోట్ ఫైల్ను వెంటనే పంపమని ఇటీవల ఆదేశించారు. ఆ ఆపరేటర్ కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఈ పనిని పూర్తి చేసి అధికారికి ఇచ్చాడు. తక్కువ సమయంలో ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా ఉత్తరం రావడం చూసి, ఎలా చేయగలిగావు అని అధికారి ఆపరేటర్ను అడిగాడు. దీనిని అతడు ‘చాట్ జీపీటీ’ అని సమాధానం ఇచ్చాడు. తాను ఆ ఉత్తరం ఉద్దేశాన్ని, కొన్ని కీలక విషయాలను ఏఐ టూల్కి ప్రాంప్ట్గా ఇవ్వగానే అది కొన్ని సెకన్లలోనే కావల్సిన భాషలో సరైన తీరులో డ్రాఫ్ట్ చేసినట్లుగా వివరించాడు.
ఏఐపై అతిగా ఆధారపడుతూ : చాలా మంది విద్యార్థులు గణితంలో క్లిష్టమైన ప్రశ్నలకు, హోం వర్క్ చేసేందుకు ఏఐను విరివిగా వినియోగిస్తున్నారు. ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని అంతర్జాలంలో వెతికి కాపీ చేసేస్తున్నారు. పరీక్షలకు వచ్చేసరికి కఠిన ప్రశ్నలు ఎదురైతే చేయలేకపోతున్నారు. విద్యార్థులు, అధికారులు, యువత ఇలా వివిధ వర్గాలవారు కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించి క్షణాల్లో పనికానిచ్చేస్తున్నారు. కానీ సొంతంగా ఆలోచించేందుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదు. సహాయకారిగా, చేదోడుగా వినియోగించాల్సిన కృత్రిమ మేధపై అతిగా ఆధారపడుతున్నారు.
ఇలా చేయండి :
- క్లిష్టమైన పాఠ్యాంశాలను, పెద్ద వ్యాసాలను తక్కువ సమయంలోనే అర్థం చేసుకునేందుకు వాటిలోని సారాంశాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఏఐని వాడడం ఉత్తమం.
- ఏదైనా టాపిక్ అర్థం కానప్పుడు భిన్నమైన కోణాల్లో సులభంగా తెలుసుకునేందుకు ఏఐ వ్యక్తిగత సహాయకారిగా ఉపయోగపడుతుంది.
- మనకు కావల్సిన విషయాలపై అపరిమితమైన క్విజ్, ప్రశ్నలను ఏఐతో రూపొందించుకొని విద్యార్థులు ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. దీంతో విషయ పరిజ్ఞానంపై మరింత పట్టు సాధించవచ్చు.
- సొంతంగా రాసిన కంటెంట్, వ్యాసాలను ఏఐలో పెట్టి వ్యాకరణ తప్పులు, పదాల ఎంపికపై అభిప్రాయాన్ని అడిగితే తప్పులను తెలుసుకునేందుకు వీలుంటుంది.
'విద్యార్థులకు ఏఐ టీచర్ కాదు. మానవ మేథస్సు, సృజనాత్మకతకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కు(ఏఐ)కి బానిస కాకుండా మిత్రుడిగా దానిని వాడుకోవడం నేర్చుకుంటేనే విద్యార్థులకు విషయ పరిజ్ఞానం, రీసెర్చ్పై జిజ్ఞాస పెరుగుతుంది'- వి.శ్రీనివాన రావు, మానసిక నిపుణుడు
